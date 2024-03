La Fed di Powell fa l’annuncio sui tassi. Il dot plot scansa dubbio tagli, buy a Wall Street

La Fed di Jerome Powell ha annunciato oggi di avere confermato i tassi sui fed funds Usa al range compreso tra il 5,25% e il 5,5%, record in 23 anni, lasciando invariato il dot plot di dicembre, da cui emerge l’aspettativa di tre tagli dei tassi nel corso del 2024.

Contrariamente a quanto temuto dai mercati, che avevano paventato nelle ultime ore la possibilità che nel dot plot aggiornato sarebbero emerse solo due sforbiciate ai tassi nel corso di questo anno, la Federal Reserve ha confermato lo status quo, fattore che ha fatto scattare subito i buy a Wall Street.

Risultato: lo S&P 500 è volato al di sopra della soglia di 5.200 punti per la prima volta nella sua storia, mentre il Dow Jones è balzato fino a +400 punti.

Acquisti anche sul Nasdaq, balzato di oltre l’1%.

Il brutto sospetto non si è dunque concretizzato, in una situazione in cui non mancano gli economisti che fanno notare che, a fronte di una inflazione persistente, la Fed potrebbe addirittura tornare ad alzare i tassi.

I mercati hanno tirato dunque un sospiro di sollievo, anche sulla scia delle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Fed Jerome Powell, nella conferenza stampa indetta dopo l’annuncio sui tassi.

Powell ha ribadito di essere fiducioso nella capacità dell’inflazione Usa di tornare a crescere al ritmo annuo desiderato dalla Fed, pari al 2%, sebbene in questo momento “non intravediamo questa situazione nei dati (macro)”, affermando che “riteniamo che la nostra politica monetaria, probabilmente, sia al picco di questo tipo di ciclo, e che, se l’economia si evolverà in gran parte come da attese, sarà forse appropriato iniziare a fare dietrofront dalla fase di restrizione, a un certo punto nel corso di quest’anno”.

Vero però che il Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, ha confermato l’approccio di cautela fino a oggi adottato verso la possibilità di tagliare i tassi, almeno nel breve termine.

Nel comunicato con cui il Fomc ha annunciato la decisione sui tassi, si legge infatti che “la Commissione non ritiene che sia appropriato ridurre il target sui tassi, fino a quando non avrà maggiore fiducia nel fatto che l’inflazione si stia dirigendo in modo sostenibile verso il 2%”.

Nel comunicato si legge che “l’inflazione si è indebolita nel corso dell’ultimo anno, ma rimane elevata”.

Ancora il Fomc:

“gli ultimi indicatori suggeriscono che l’attività economica continua a espandersi a un ritmo solido. La creazione di nuovi posti di lavoro è rimasta forte e il tasso di disoccupazione è rimasto basso”.

Tornando al dot plot diffuso oggi, che si è confermato nel Fed Day il principale market mover, il documento che contiene le previsioni degli esponenti del Fomc sulla direzione dei tassi continua a prevedere per il 2024 tre tagli dei tassi di 75 punti base, così come emerso dall’ultimo atto della Fed del 2023

Jerome Powell ha preferito tuttavia non anticipare le future manovre della Fed sui tassi, sottolineando che “oggi non abbiamo preso nessuna decisione sull’esito delle future riunioni, che dipenderà dai dati”.

In ogni caso, “siamo fortemente impegnati a far scendere l’inflazione al 2% nel corso del tempo”.

Powell ha fatto riferimento a tal proposito ai “continui progressi che la Fed sta facendo nel ridurre le pressioni inflazionistiche”, ma anche che le “decisioni (sui tassi) verranno prese di riunione in riunione” e che, per l’appunto, “valuteremo attentamente i dati in arrivo per determinare” la politica monetaria.

E, la frase magica: “probabilmente taglieremo i tassi a un certo punto quest’anno”.

Per quanto riguarda gli ultimi dati relativi all’inflazione Usa “non reagiremo in modo sproporzionato a quanto emerso in questi ultimi due mesi”, “ma neanche lo ignoreremo”.

Venerdì scorso indicazioni poco confortanti sono arrivate con la pubblicazione dell’indice PPI, che a febbraio ha riportato un balzo su base annua pari a + 1,6%, al ritmo più sostenuto dal settembre del 2023.

Su base mensile, la crescita è stata doppia rispetto a quanto atteso e anche doppia rispetto al mese di gennaio, pari a +0,6%.

Escludendo le componenti più volatili rappresentate dai prezzi dei beni alimentari e dei prezzi energetici, il PPI core è salito dello 0,3%, più del +0,2% atteso.

Ancora prima era stato comunicato l’indice dei prezzi al consumo CPI, altro termometro cruciale per monitorare il trend dell’inflazione, avanzato al ritmo del 3,2% , rispetto al 3,1% precedente e al 3,1% atteso dal consensus.

Ancora peggio il CPI core, che è salito su base annua del 3,8%, a un ritmo inferiore rispetto al +3,9% di gennaio ma al di sopra del +3,7% previsto.