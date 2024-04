Wall Street gelata da paura tassi Fed, attesa per dati lavoro Usa. Per Dow Jones settimana peggiore da paura Lehman 2023

Azionario globale ammaccato dalle nuove dichiarazioni rilasciate da diversi funzionari della Fed, che hanno alimentato di nuovo il dubbio sulla reale intenzione della banca centrale americana di iniziare a tagliare presto i tassi sui fed funds Usa.

L’altroieri era stato lo stesso presidente della Fed Jerome Powell a sottolineare che, sebbene ci sia ancora spazio per tagliare i tassi nel corso del 2024, la banca centrale ha bisogno di ulteriori prove che dimostrino che l’inflazione si sta muovendo in modo sostenibile verso il target del 2%, prima di iniziare a sforbiciare i tassi.

Ieri a rinfocolare i dubbi su un taglio dei tassi a giugno è stato in particolare il presidente della Fed di Minneapolis Neel Kashkari, che ha ammesso di chiedersi se sia il caso che la Fed tagli i tassi di interesse in un contesto in cui l’inflazione rimane tuttora ostinata.

La reazione di Wall Street è stata decisamente negativa: il Dow Jones è precipitato di 530 punti circa, o dell’1,35%, riportando il calo più forte dal marzo del 2023 e scendendo per la quarta sessione negativa.

Lo S&P 500 e il Nasdaq Composite sono scivolati rispettivamente dell’1.23% e dell’1.4%.

In questa situazione, grande è l’attesa dei mercati per il grande market mover di oggi, venerdì 5 aprile, ovvero il report occupazionale Usa di marzo.

Il consensus degli analisti prevede una creazione di 200.000 nuovi posti di lavoro, a fronte di un tasso di disoccupazione in calo al 3,8%, rispetto ai 275.000 nuovi posti creati a febbraio e a un tasso di disoccupazione pari al 3,9%.

Mentre i futures sui principali indici azionari Usa confermano la voglia di ripresa a Wall Street, le borse asiatiche puntano verso il basso.

Il timore dei trader che la Fed possa posticipare oltre il mese di giugno il primo taglio dei tassi Usa affossa il sentiment degli investitori. Maglia nera l’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo, che cede più del 2%.

Ma vanno giù tutte le borse dell’Asia Pacifico: sell sulla borsa di Hong Kong, di Shanghai, Seoul e Sidney.

Nel frattempo Wall Street si avvia a chiudere una settimana contrassegnata da forti smobilizzi: la perdita peggiore è stata sofferta dal Dow Jones, che ha perso il 3%, riportando la peggiore performance dal marzo del 2023, ovvero da quel mese da incubo in cui la crisi delle banche Usa ha scatenato il panico in tutto il mondo, facendo temere un evento simile al crac di Lehman Brothers.

Lo S&P 500 e il Nasdaq hanno invece ceduto questa settimana, fino alla seduta di ieri, giovedì 4 aprile, il 2% circa.

