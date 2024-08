Massacro azionario: a Wall Street Nasdaq in correzione, borsa Tokyo in mercato orso. Shock Nikkei 225: -10%

A Wall Street il Nasdaq Composite scivola in fase di correzione, mentre in Asia l’azionario assiste all’ennesimo tonfo della borsa di Tokyo, che vede l’indice Nikkei 225 a chiudere con un tonfo del 12%, così come il listino Topix.

Il trend ribassista, in una situazione caratterizzata dalla forte volatilità dei mercati tipica dell’estate, acuita dal timore improvviso che l’economia Usa rischi la recessione, va avanti, con i futures sui principali indici azionari Usa in caduta libera. Quelli sul Dow Jones crollano di 300 punti circa e i futures sul Nasdaq capitolano di oltre il 3,5%.

E’ panico conclamato sull’azionario globale dopo i tonfi della scorsa settimana, alimentati a Wall Street dalla paura crescente che, dopotutto, e dopo quella solidità dell’economia americana tanto sbandierata nei mesi precedenti e per tutto il 2023, i fondamentali made in Usa non stiano affatto bene.

Ad avallare le preoccupazioni degli investitori di tutto il mondo, è stata la recente pubblicazione di alcuni dati macro niente affatto confortanti, che hanno riproposto lo scenario terribile dell’hard landing, che sembrava ormai essere destinato a rimanere dietro le quinte.

E invece no: l’economia americana sta iniziando a perdere un bel po’ di colpi: e la ciliegina della torta è arrivata come temuto venerdì scorso, con la diffusione del pessimo report occupazionale Usa di luglio, che ha presentato un quadro niente affatto confortante.

La crescita dei nuovi posti di lavoro (nonfarm payrolls) è stata decisamente peggiore delle attese, mentre il tasso di disoccupazione è salito al 4,3%, dal 4,1% del mese precedente.

Notizia confortante per chi non era rimasto convinto dalla pubblicazione degli ultimi indicatori relativi all’inflazione Usa: dal rapporto è emerso che i salari medi orari hanno segnato un rialzo a luglio, su base mensile, pari allo 0,2% al di sotto allo 0,3% stimato e rilevato a giugno.

Su base annua, la crescita dei salari è rallentata al ritmo del 3,6%, rispetto al 3,7% stimato e al +3,8% del mese precedente (rivisto al ribasso dal precedente +3,9% inizialmente comunicato).

Il risultato è che venerdì scorso, ultima sessione della scorsa settimana, l’indice S&P 500 ha perso l’1,84% a 5.346,56 punti, mentre il Nasdaq Composite ha lasciato sul terreno il 2,43%, a quota 16.776,16 punti.

Il Dow Jones Industrial Average ha segnato un ribasso di 610,71 punti, o dell’1,51%, a 39.737,26 punti.

Da notare che, fino a qualche settimana fa, l’arrivo di dati negativi dal fronte macroeconomico americano era stato accolto positivamente da Wall Street:

gli indicatori più deboli delle attese avevano portato infatti i trader ancora incerti sulla disponibilità della Fed di Jerome Powell a tagliare i tassi sui fed funds Usa, a scommettere sull’arrivo della riduzione tanto attesa, che di fatto era stata messa in dubbio più volte dall’inizio del 2024, tanto che non erano mancati economisti e strategist, nei primi mesi del 2024, a prevedere non tanto un taglio dei tassi, ma un loro rialzo, a causa della persistenza delle pressioni inflazionistiche.

La narrativa hawkish aveva iniziato a vacillare con la pubblicazione dell’ l’indice dei prezzi al consumo di giugno, che aveva dato ottime indicazioni, presentando addirittura un segno meno.

Poi, una ennesima prova del nove di come dopo tutto quelle strette monetarie lanciate dalla Fed nel 2022 e nel 2023 stessero dispiegando i loro pieni effetti, mettendo in ginocchio l’economia americana e dunque anche il trend dei prezzi, era arrivata dal parametro preferito dalla Fed per monitorare il trend dell’inflazione, ovvero dal PCE core (che non aveva tuttavia convinto su tutti i fronti).

Nel frattempo, tra un dato e l’altro, era stato lo stesso Jerome Powell, numero uno della banca centrale Usa, a mostrarsi più aperto alla prospettiva di iniziare a tagliare i tassi sui fed funds Usa, come confermato da alcune indicazioni più dovish sui tassi. E fino a quel momento a Wall Street tutto questo era andato bene, visto che tra gli investitori la prospettiva di un’economia americana ancora in rallentamento, e resiliente anche dopo essere stata colpita da continua rialzi dei tassi anti-inflazione, aveva retto.

Le cose sono poi cambiate con l’insinuarsi del dubbio che l’outlook fosse decisamente meno rassicurante di quanto creduto, e con l’alert dovish arrivato dalla stessa Fed.

Di colpo, il dubbio che l’erosione in atto dei fondamentali Usa fosse non solo fosse più forte delle attese, ma che potesse inaugurare un periodo di forte dietrofront dell’economia, e tradursi in quel worst scenario dell’hard landing che fino a pochi mesi fa era stato perfino smentito da diversi economisti dall’incrollabile fiducia nella resilienza della congiuntura made in Usa, è diventato market mover di Wall Street.

Il risultato è che l’ulteriore apertura a tagliare i tassi da parte della Fed di Jerome Powell, nel Fed Day della scorsa settimana, è stata accolta positivamente dall’azionario americano solo il tempo di qualche ora.

Poi, i trader hanno iniziato a focalizzarsi più sulla paura di una recessione in arrivo negli Stati Uniti, che sullo scenario perfetto di un dietrofront dell’inflazione accompagnato da una economia americana ancora solida. Vittima illustre del bagno di realtà è stato così l’azionario di tutto il mondo, con la borsa di Tokyo che, nell’ultima seduta della scorsa settimana, accusava già un crollo shock.

Oggi, il bis dei sell off, dopo la pessima notizia dell’ingresso in territorio di correzione da parte del Nasdaq Composite che, chiudendo a quota 16,776.16, è scivolato a un livello inferiore di oltre il 10% rispetto ai massimi di sempre. Oggi l’effetto contagio è stato tale sull’azionario asiatico da portare l’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo a crollare fino a oltre il 10%, entrando nel “bear market”, ovvero nel mercato orso. Il listino Nikkei 225 ha concluso la sessione di oggi affondando del 12.4%, a quota 31.458,42, in una seduta shock che si è confermata la peggiore per l’indice dal “Black Monday” del 1987.

Il tonfo pari a 4.451,28 è stato inoltre il più forte della sua storia, cancellando i guadagni YTD del listino Nikkei 225.

KO anche il Topix, che ha segnato un tonfo del 12,23%, chiudendo a quota 2.227,15 punti.

Nel caso specifico della borsa di Tokyo, oltre al fattore Wall Street, il market mover è stato anche l’ennesimo apprezzamento dello yen che sconta la svolta storica della Bank of Japan di Kazuo Ueda, determinata a staccare ormai la spina anche al piano di QE-Quantitative easing, e a sostituirla con il programma di QT-Quantitative Tightening la cui road map ha già presentato, a fronte di una Fed di Jerome Powell che sarà forse costretta a tagliare i tassi, nella prossima riunione di settembre, di ben 50 punti base.

Lo yen oggi è balzato così nei confronti del dollaro fino al record da gennaio, portando il rapporto USD-JPY a scivolare fino a quota 142,02 circa.

