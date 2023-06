BTP: sorpresa MES dal Mef. E occhio agli investitori esteri

(in fase di scrittura)

Buona notizia per i BTP, con la grande sorpresa sul MES arrivata nella giornata di oggi e gli ultimi numeri di Bankitalia sulla partecipazione degli investitori esteri al debito pubblico italiano.

La grande novità di oggi porta il nome soprattutto di MES, o meglio di ratifica della riforma del MES.

Si apprende, di fatto, che sono stati gli stessi tecnici del Mef, ovvero del Ministero dell’Economia e delle Finanze guidato da Giancarlo Giorgetti, a scrivere nero su bianco che non c’è alcun pericolo MES per l’Italia guidata dal governo Meloni.

Viene praticamente smentito l’assunto secondo cui la ratifica della riforma del MES rischierebbe di spingere l’Italia verso la ristrutturazione del debito. O magari aumenterebbe il rischio che i mercati percepiscono sui BTP.

Niente di tutto questo, ed è quanto emerge dalla lettera che il Mef questa mattina ha trasmesso alla Camera, in risposta alla valutazione chiesta dal presidente della Commissione Esteri, l’ex ministro Giulio Tremonti, sulla ratifica del Mes, in discussione con i disegni di legge presentati da Luigi Marattin (Italia Viva) e Piero De Luca (Pd).

“Non si rinvengono nell’accordo modifiche tali da far presumere un peggioramento del rischio legato a suddetta istituzione“, si legge nella lettera, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa ANSA.

Così si legge nel parere tecnico:

“Non si ha notizia che un peggioramento del rischio del MES sia stato evidenziato da altri soggetti quali le agenzie di rating, che hanno invero confermato la più alta valutazione attribuitagli anche dopo la firma degli accordi sulla riforma”.

Dunque, nessun pericolo neanche che le agenzie di rating possano accanirsi contro il debito sovrano italiano, dunque contro i BTP, a causa della ratifica della riforma del MES.

E’ vero piuttosto il contrario:

“Rispetto alle prospettive degli altri Stati membri azionisti del MES l’attivazione del supporto rappresenterebbe, direttamente, una fonte di remunerazione del capitale versato e, indirettamente, un probabile miglioramento delle condizioni di finanziamento sui mercati”.

Praticamente, recita il testo, “sulla base dei riscontri ricevuti da analisti e operatori di mercato, è possibile che la riforma del MES, nella misura in cui venga percepita come un segnale di rafforzamento della coesione europea, porti ad una migliore valutazione del merito di credito degli Stati aderenti, con un effetto più pronunciato per quelli a più elevato debito come l’Italia”.

Insomma: non solo la ratifica della riforma MES non avrebbe un impatto negativo sui BTP e, in generale sulla carta italiana. Le conseguenze sarebbero addirittura positive.

In poche parole, l’Italia trarrebbe vantaggio dal “via libera al MES, in termini di reputazione internazionale e rispetto alla valutazione delle agenzie di rating”.

BTP: il ritorno degli investitori stranieri

Mentre esplode la ‘bomba MES’, per i BTP una buona notizia è arrivata nelle ultime ore da Bankitalia.

Da un rapporto diffuso dalla Banca d’Italia, è emerso infatti che, nel mese di aprile, gli investimenti esteri nei titoli di stato italiani sono tornati a salire, dopo la flessione, comunque lieve, che aveva caratterizzato il mese di marzo.

Quella flessione era avvenuta in concomitanza con la crisi bancaria esplosa prima negli Stati Uniti e poi in Europa, rispettivamente con i crac di SVB (Silicon Valley Bank) e con i problemi che hanno decretato la fine di Credit Suisse come colosso bancario indipendente.

Nel report Bilancia dei pagamenti relativo al mese di aprile, Bankitalia (Banca d’Italia), ha reso noto, per la precisione, che gli investitori esteri hanno aumentato la loro esposizione verso i titoli di stato italiani di 15,4 miliardi di euro, dopo che, nel mese di marzo, avevano provveduto a smobilizzi per un ammontare complessivo di 3,8 miliardi di euro.

I numeri che certificano il fenomeno sono disponibili nella sezione “Investimenti di portafoglio” del rapporto di Palazzo Koch.

Questa è una buona notizia per il governo Meloni, che si era messo già all’opera da un bel po’, a caccia di potenziali acquirenti dei titoli di stato italiani, BTP & Co, nella nuova era che vede l’Italia orfana dell’aiuto della Bce, tutta concentrata a vincere la battaglia contro l’inflazione.

A tal fine, il governo Meloni ha lanciato BTP Valore, il titolo di stato italiano rivolto esclusivamente alla platea dei piccoli investitori e risparmiatori, la cui emissione era stata anticipata da diverse indiscrezioni, ma anche conferme, su un piano del Tesoro volto a corteggiare il risparmio italiano, nella speranza di convogliarlo sempre di più verso il buco presente nelle casse dello Stato.

“Mission Accomplished”, si può dire, visto che l’emissione del BTP Valore si è conclusa con il “risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti registrati, in un singolo collocamento di titoli di Stato per i piccoli risparmiatori (retail)”, stando a quanto ha annunciato lo stesso Tesoro italiano (Mef, Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Fin da subito l’emissione aveva battuto i numeri, tra l’altro più che positivi, del BTP Italia emesso dal Mef nel mese di marzo:

l’esito finale dell’emissione del BTP Valore confermava che la “quasi totalità degli ordini” era arrivata dagli investitori retail domestici, ergo italiani, circa il 99%.

Tornando all’appetito degli investitori stranieri per i BTP, questo era stato messo in evidenza da un articolo di Reuters, che aveva parlato di momento più che positivo per la carta italiana prima che, sul mercato dei bond, come dimostra il trend delle ultime sessioni, tornasse a esplodere l’ansia legata alle prossime mosse delle banche centrali.

E’ proprio quest’ansia che getta un’ombra sul trend dei titoli di stato italiani e globali.

Detto questo, diversi analisti e strategist in questi ultimi mesi hanno posto l’accento sulla resilienza dei titoli di stato italiani, che ha già portato lo spread BTP-Bund a capitolare fino ai minimi in più di un anno :

“La bassa volatilità, i rendimenti appetibili, la crescita dell’economia italiana positiva rispetto a quella dell’area euro, sono tutti i fattori che stanno sostenendo l’Italia”, commentava, interpellato da Reuters,Mauro Valle, responsabile della divisione di reddito fisso presso Generali Investments Partners, ricordando come i BTP vantassero i rendimenti tra i più alti nel mercato dei debiti sovrani dell’Eurozona.

Ancora prima, alla metà di maggio, era stato lo stesso Domenico Siniscalco, vice presidente di Morgan Stanley ex ex ministro dell’Economia e delle Finanze, a dire che l’Italia non era ormai più nel mirino della speculazione degli squali della finanza, visto che gli investitori internazionali guardavano ormai al paese con “una calma e fiducia totali”.

“Questo è un momento magico per i bond italiani”, commentava Siniscalco.

“È un momento magico per i Btp e il governo ha fatto benissimo a coglierlo. Le dirò di più: è un momento magico per l’Italia. Una doppia circostanza coincidente che non si manifesta spesso”, aveva detto l’ex ministro di uno dei governi Berlusconi in un’intervista al quotidiano La Repubblica.

E magari ora, se il governo Meloni deciderà di optare per la ratifica del MES, le cose andranno anche meglio per i BTP italiani?