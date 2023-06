Bce, al via il Forum di Sintra 2023. Il calendario

Countdown al grande market mover: parte il Forum di Sintra 2023 organizzato dalla Bce. Tutti i dettagli. Il calendario degli eventi e delle discussioni

Forum Sintra 2023, ci siamo. La Bce si prepara a fare gli onori di casa, con l’appuntamento market mover “ECB Forum on Central Banking” che si tiene ogni anno a Sintra, in Portogallo, organizzato dalla Banca centrale europea (Bce). Onori di casa non in senso geografico visto che l’Eurotower, come tutti sanno, ha sede a Francoforte, in Germania.

Detto questo, è un po’ di anni che la Bce invita i banchieri centrali a intervenire e a discutere di politica monetaria nella cittadina lusitana.

L’evento riunisce, oltre ai governatori di banche centrali, accademici e illustri rappresentanti del mondo dell’alta finanza, giornalisti e altri.

Obiettivo: scambiarsi opinioni sulle questioni più calde che riguardano la politica monetaria globale e le prospettive di più lungo periodo dell’economia mondiale.

Quest’anno, il meeting di Sintra cade in un momento cruciale per la credibilità stessa delle banche centrali, in particolare proprio per quella della banca centrale che si prepara a fare gli onori di casa, ovvero per la Bce di Christine Lagarde.

Il dubbio e la paura che Lagarde sia andata e stia andando troppo in là con i suoi continui rialzi dei tassi, nell’ambito del suo Whatever It Takes contro l’inflazione, e l’altro dubbio ancora più cocente che, così facendo, stia sbagliando tutto, stanno tenendo i mercati con il fiato sospeso da un po’.

L’attenzione più grande sarà data soprattutto alle dichiarazioni che arriveranno dagli stessi esponenti della Bce, Christine Lagarde in primis: dichiarazioni che gli investitori sperano che riusciranno a fare maggior chiarezza su quello che sarà il tasso terminale, o anche tasso finale, dell’Eurotower.

Forum Sintra 2023: il calendario

Veniamo al calendario degli interventi che si susseguiranno nel forum di Sintra, e che sono stati anticipati dallo stesso sito della Bce.

Il forum di Sintra si aprirà ufficialmente nella serata di oggi, lunedì 26 giugno, alle 17.30 GMT, con l’intervento della presidente della Bce, Christine Lagarde, per concludersi dopodomani, mercoledì 28 giugno.

A moderare la conferenza sarà Claire Jones, giornalista del Financial Times.

Tema del forum di Sintra di quest’anno sarà la questione “Macroeconomic stabilization in a volatile inflation environment”, ovvero “Stabilizzazione macroeconomica in un contesto di inflazione volatile”.

Durante la cena, Gita Gopinath, vice direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, prenderà la parola in occasione del discorso “Three Uncomfortable Truths for Monetary Policy” (Tre verità scomode per la politica monetaria).

Il Forum di Sintra, rende noto la Bce, potrà essere seguito live streaming a partire dalla serata di oggi, ore 20 ora locale (21 CET, dunque le 21 ora italiana).

Il forum di Sintra entrerà nel vivo nella giornata di domani, martedì 27 giugno, con il discorso di introduzione, previsto per le 9.00 ora italiana della presidente della Bce, Christine Lagarde.

Alle 9.30, si procederà con la Prima Sessione, dedicata al paper “Monetary policy in the face of multiple supply shocks”, ovvero “La politica monetaria di fronte ai molteplici shock dell’offerta”.

Il paper, rende noto la Bce, è stato stilato da Silvana Tenreyro, esponente esterna della Commissione di Politica monetaria della Bank of England e docente presso la London School of Economics, che prenderà la parola insieme a Nicolò Bandera (Bank of England), Lauren Barnes (Bank of England), Matthieu Chavaz (Bank of England) e Lukas von dem Berge, della Bank of England e Oxford University. Interverrà alla discussione Daniel Gros, docente della Bocconi.

Alle 10.30, prenderà il via la Seconda Sessione, dedicata al tema: “Assessing the costs of inflation”, ovvero, “Valutare i costi dell’inflazione”.

Si discuterà del paper “Inflation and misallocation in New Keynesian models”, rapporto stilato da Francesco Lippi, docente dell’Università LUISS, insieme ad Alberto Cavallo, Associate Professor della Harvard Business School e Ken Miyahara, assistente di ricerca presso l’EIEF.

A presiedere l’evento sarà Frank Elderson, esponente del Consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Parteciperà alla discussione Sharon Kozicki, vice governatrice della Bank of Canada.

Alle 12 si ripartirà con l’evento:

“Structural change in energy markets and implications for inflation”, ovvero “Il cambiamento climatico nei mercati energetici e le implicazioni per l’inflazione”.

Presieduto dall’esponente tedesca del Consiglio direttivo della Bce Isabel Schnabel, l’evento vedrà la partecipazione di Ida Wolden Bache, governatrice della Norges Bank, Christiane Baumeister, docente dell’Università di Notre Dame, Javier Blas, editorialista di Bloomberg e di Miguel Gil Tertre, capo economista e responsabile della divisione della Commissione europea.

Sintra: il programma di mercoledì 28 giugno

Dopodomani, mercoledì 28 giugno, in quella sarà l’ultima giornata del forum delle banche centrali di Sintra, si inizierà alle ore 9.00 con la Terza Sessione: “Monetary policy normalisation”, ovvero “Normalizzazione della politica monetaria”, presieduta dal vice governatore della Bce, Luis de Guindos.

Si discuterà del paper “Balance sheet policy above the ELB” di Annette Vissing-Jørgensen, consulente senior della commissione di governatori del Federal Reserve System.

Alla discussione parteciperà Jordi Galí, docente dell’Università Pompeu Fabra.

Alle ore 10, si aprirà la Quarta Sessione del forum di Sintra, dedicata al tema: “The optimal mix of fiscal and monetary policy in the context of high inflation”, ovvero “Il mix ottimale della politica fiscale e monetaria nel contesto di inflazione elevata”, presieduta dal numero due dell’Eurotower Luis de Guindos.

Si discuterà del paper “Unconventional fiscal policy in times of high inflation”, ovvero “Politica fidcale non convenzionale in tempi di elevata inflazione”, stilato da Pierre-Olivier Gourinchas, consulente economico e direttore del dipartimento di ricerca del Fondo Monetario Internazionale, insieme a Mai Chi Dao, Allan Dizioli, Chris Jackson e Daniel Leigh, anche loro dell’Fmi). Alla discussione interverrà Giancarlo Corsetti, docente dell’European University Institute.

Alle 11.30 si partirà con il “Panel 2: Lessons from recent experiences in macroeconomic forecasting”, presieduto da Philip R. Lane, esponente del Consiglio direttivo della Bce.

Interverranno Alfred Kammer, direttore del dipartimento europe dell’Fmi; Clare Lombardelli, direttore generale, capo economista e vice responsabile delle Finanze del G20 dell’Ocse; Huw Pill, responsabile economista della Bank of England;K e Chiara Scotti, vice direttrice generale senior e direttrice della ricerca presso la Federal Reserve Bank of Dallas.

Il Gran Finale per il Forum di Sintra

Alle 14.30 dell’ultimo giorno del forum di Sintra, la parola andrà (finalmente) ai grandi protagonisti attesi al varco dei mercati.

Non solo la numero uno della Bce, Christine Lagarde: a prendere la parola, saranno tra i numeri uno delle banche centrali più importanti al mondo, ovvero:

Andrew Bailey, governatore della Bank of England (che si è messa in evidenza con lo shock tassi post shock inflazione); Jerome Powell, presidente della Federal Reserve; e Kazuo Uedo, governatore della Bank of Japan.

Modererà l’evento Sara Eisen, anchorwoman della trasmissione “Closing Bell” della CNBC.

Alle 16 ci sarà la cerimonia per la premiazione del vincitore del Premio “Young Economist Prize”.

Seguirà il discorso di conclusione della presidente della Bce, Christine Lagarde e, infine, la foto di gruppo di tutti i partecipanti.

Il forum di Sintra si concluderà ufficialmente con una cena organizzata dal Banco de Portugal.