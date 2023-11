Rating Italia, per Meloni e BTP altro test. Bce e scudo TPI, l’alert di Scope

Scope Ratings, la prima agenzia di rating a essere stata approvata dalla Bce, ha detto chiaramente che “le traiettorie dei debiti dell’Italia e della Francia rimangono fonte di preoccupazione”, aggiungendo che la vittoria del leader di estrema destra Geert Wilders alle elezioni in Olanda “potrebbe avere un impatto sul rating della tripla A (AAA)” riconosciuto al paese.

Questi i commenti che Scope Rating ha rilasciato a seguito dell’annuncio arrivato lo scorso 2 novembre dal Consiglio direttivo della Bce, che ha annunciato “la decisione di accettare l’agenzia di rating tedesca come nuova istituzione esterna di valutazione del credito (ECAI) ai fini dell’Eurosystem Credit Assessment Framework (ECAF).

Scope Ratings – aveva annunciato in quell’occasione la stessa agenzia tedesca – è la prima e unica agenzia di rating europea che ha svolto l’intero processo di analisi e valutazione da parte della BCE ed ha ottenuto l’approvazione.

Stando a quanto riporta l’articolo di Reuters New ECB rating agency Scope puts greater weight on euro zone protection mechanisms, come riassume lo stesso titolo, la nuova agenzia di rating della Bce ha promesso di dare maggiore importanza ai meccanismi di protezione dell’area euro: in particolare, si legge nell’articolo, alla capacità dell’Eurozona di destreggiarsi durante i periodi di crisi. Detto questo, Scope Ratings ha ammesso di essere preoccupata per i conti pubblici di Italia e di Francia (leggi rapporti debito-Pil).

Scope Ratings è entrata a far parte di quel club dove sono già presenti le altre agenzie di rating su cui la Bce di Christine Lagarde fa affidamento, ovvero S&P, Moody’s, Fitch e Dbrs.

Interpellato dall’agenzia Reuters il responsabile tra gli analisti della divisione dei rating sovrani di Scope Ratings, David Shen, ha detto chiaramente che “l’Italia sarà molto vulnerabile, se si troverà in uno scenario avverso in cui i rendimenti saliranno ancora e i mercati non avranno la sicurezza che il suo debito pubblico (in sostanza i suoi BTP e altri titoli di stato) avrà le caratteristiche tali da beneficiare di un qualsiasi intervento la Bce dovesse lanciare”.

Shen, in particolare, ha ricordato che Scope Rating ha un outlook “stabile” sul rating del debito pubblico italiano, “ma i rischi rimangono, a causa del debole outlook sulla crescita (dell’economia) e sui conti pubblici”.

Di fatto, vale la pena di ricordare che, prima della carrellata dei diversi annunci sui rating arrivati nelle ultime settimane dalle principali agenzie di rating, e in attesa di sfornare il suo verdetto nel mese di dicembre, proprio Scope Ratings aveva lanciato un attenti all’Italia e allo stesso scudo (più una brutta copia di uno scudo, in realtà) salva-BTP e anti-spread della Bce:

il ben noto scudo TPI (strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria, ovvero Transmission Protection Instrument, TPI), che la Bce lanciava l’anno scorso, il 21 luglio del 2022.

Uno scudo che, fin da subito – era stato fatto notare anche da altri analisti – non necessariamente sarebbe stato in grado di proteggere l’Italia da una eventuale carica di attacchi short contro i suoi BTP, dunque dalla minaccia di una eventuale speculazione contro il suo debito pubblico.

La Bce sfornava quello strumento, ironia della sorte, proprio il giorno della caduta del governo Draghi. E già quel giorno qualcuno faceva notare che, proprio la decisione della politica italiana di mettere alla porta il governo Draghi – considerato di per sé garanzia contro le speculazioni dei mercati e massima espressione del #WhateverItTakes necessario all’Italia, – aveva convinto Christine Lagarde a non sfornare nessuno scudo ad hoc per l’Italia, colpevole di essersi tirata la zappa sui piedi da sola.

Si capiva fin da subito che il TPI non sarebbe stato certo quella manna dal cielo che l’Italia e altri paesi con un elevato rapporto debito-Pil dell’Eurozona erano stati abituati a ricevere dalla Bce. La stessa Lagarde proclamava che l’attivazione dello strumento sarebbe avvenuta a discrezione del Consiglio direttivo della Bce in quanto, in quanto “Non saremo ostaggio di nessuno”.

Nei giorni successivi qualcuno faceva anche notare come, probabilmente, in caso di crisi l’Italia non sarebbe riuscita neanche ad accedere a questa arma, decisamente spuntata, della Bce.

“A nostro avviso, il TPI al momento non può essere attivato per blindare gli asset italiani dalle pressioni del mercato”, affermava Silvia Ardagna di Barclays, nel suo commnento “ECB Watching: Full discretion with strict conditionality”, ovvero “Guardando alla Bce: piena discrezionalità con severe condizioni”.

La stessa cosa, un mese fa circa, ha detto Scope Ratings, commentando la Nadef del governo Meloni, in modo particolare quei target sui rapporti deficit-Pil che sono stati rivisti al rialzo.

“Le stime degli stati membri dell’Unione europea sui deficit degli anni 2024-2025 contano…aveva scritto Scope Ratings in un documento a cui l’agenzia Reuters aveva avuto accesso e in vista del suo annuncio sul rating sull’Italia che arriverà venerdì, 1° dicembre 2023. L’agenzia di rating tedesca spiegava che proprio le stime sul deficit “indicano infatti se una delle condizioni sine qua non per vedere attivato lo strumento TPI della Bce – ovvero il rispetto delle regole fiscali dell’Ue – continua a essere soddisfatta”.

E quelle stime sul deficit annunciate dal governo Meloni hanno indicato che il deficit-Pil dell’Italia tornerà al tetto massimo previsto anche dal nuovo Patto di stabilità e crescita Ue (su cui non è stato trovato ancora l’accordo) , ovvero al 3% circa, soltanto nel 2026, e che Roma non taglierà neanche il debito pubblico negli anni compresi tra il 2023 e il 2026. Il dubbio che l’Italia possa non riuscire neanche a usufruire, in caso di bisogno, ovvero di forti attacchi short contro i suoi BTP, secondo Scope Ratings, è stato alimentato proprio dalla decisione di Meloni & Co. di fare orecchie da mercante a quello che potrebbe tornare a essere ben presto il nuovo diktat Ue sul deficit.

Nell’annunciare lo scudo TPI, la stessa presidente della Bce Christine Lagarde aveva sottolineato che lo schema di emergenza non sarebbe stato utilizzato per acquistare i titoli di stato di quei paesi che avessero commesso “errori” adottando politiche non atte a proteggere le loro finanze pubbliche.

La questione è tornata a essere sollevata nelle ultime ore dall’analista di Scope Ratings David Shen, che ha rimarcato che “il debito dell’Italia rimane un rischio”.

