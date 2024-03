NYCB come SVB? E’ fuga depositi dalla banca ‘junk’. Focus su aumento capitale, dividendi e rating

NYCB (New York Community Bancorp) stretta nella morsa della fuga dei depositi- corsa agli sportelli da parte dei suoi clienti.

A mollare la banca regionale newyorchese, in queste ultime settimane, non sono stati solo gli investitori, che hanno bombardato il titolo di sell, come ha ben dimostrato il tracollo delle azioni, a Wall Street, di qualche giorno fa, affondate di oltre il 40%. Cresce negli Stati Uniti la paura di una nuova crisi bancaria, sulla scia di scosse al sistema e timori vari degli analisti che si stanno manifestando a un anno esatto dal panico sulle banche regionali Usa che, nel marzo del 2023, travolse prima Wall Street per contagiare poi anche gli altri mercati finanziari. Il grande evento dello scorso anno fu il crac della banca californiana delle start up SVB-Silicon Valley, che venne paragonato alla fine dei giochi di Lehman Brothers.

Ieri, giovedì 7 marzo, l’istituto – già protagonista di Borsa con l’annuncio di una operazione di aumento di capitale, già blindato grazie all’iniezione di aiuti del valore di 1 miliardo di dollari da parte di Liberty Strategic Capital, società fondata da Mnuchin nel 2021, così come anche di Bay Capital, Reverence Capital Partners e Citadel Global Equities – ha fatto un altro annuncio:

con i correntisti che si sono dati alla fuga, temendo evidentemente un altro caso SVB-Silicon Valley Bank, la banca ha perso nell’arco dell’ultimo mese il 7% dei suoi depositi.

Non solo: NYCB ha anche reso noto per la seconda volta dall’inizio del 2024 di aver sforbiciato i dividendi trimestrali, a 1 centesimo per azione, rispetto ai 5 centesimi per azione: il taglio è stato pari a ben l’80%.

Il valore complessivo dei suoi depositi, ha reso noto NYCB, è sceso a $77,2 miliardi in data 5 marzo, rispetto agli $83 miliardi di depositi registrati il 5 febbraio.

Va precisato che l’80% circa dei depositi di New York Community Bancorp è garantito dalla Federal Deposit Insurance Corporation, l’agenzia federale di garanzia dei depositi. Il 20% circa, tuttavia, non dispone di alcuna garanzia, il che significa che un eventuale collasso dell’istituto metterebbe a rischio i fondi dei correntisti non assicurati.

Non per niente, la fuga dei depositi ha visto protagonista proprio l’emorragia dei depositi non garantiti che, nell’ultimo mese, è stata pari a $7,8 miliardi, l’ammontare che ha portato il valore complessivo dei depositi a scendere per l’appunto a $77,2 miliardi.

L’annuncio sui depositi è arrivato all’indomani dell’altra grande notizia che ha visto protagonista NYCB: la nomina di un nuovo amministratore delegato e di un aumento di capitale guidato da un gruppo capitanato da Steven Mnuchin, l’ex segretario del Tesoro Usa e partner di Goldman Sachs. Il titolo, dopo essere capitolato del 42% nella sessione di mercoledì, è così rimbalzato all’inizio della sessione di Wall Street di ieri di quasi il 6%.

A blindare le azioni NYCB è stato anche il commento dell’agenzia di rating Fitch Ratings che, con la diffusione di un comunicato ad hoc, ha affermato che l’iniezione di nuovi capitale rappresenta “uno sviluppo di breve termine positivo per i creditori” e un fattore che “potrebbe limitare la fase di rating rivisti al ribasso”. La settimana precedente, sempre Fitch aveva bocciato il rating sui debiti di NYCB al livello “junk”, ovvero spazzatura. E questo rating junk è stato confermato nelle ultime ore da Fitch che, a dispetto della notizia relativa all’iniezione di fondi da parte del consorzio di investitori corsi in soccorso della banca, ha ribadito l’outlook negativo

Fitch non era stata neanche l’unica agenzia di rating a calare l’accetta sul rating dei bond di NYCB: già all’inizio di febbraio Moody’s aveva bocciato la valutazione a junk per poi portarla ulteriormente in territorio spazzatura la scorsa settimana. Rispetto alla collega Fitch, Moody’s è stata tuttavia più magnanime dopo la notizia relativa all’aumento di capitale di NYCB, annunciando di aver messo sotto osservazione il rating sui bond in vista di un possibile upgrade.

La mossa è stata motivata con il fatto che, secondo gli analisti di Moody’s, l’iniezione di capitale da $1 miliardo migliorerà la solidità patrimoniale del gruppo misurata dal common equity tier 1 (CET1) ratio al 10.3% su base pro forma, basandosi sull’assunto della conversione piena delle azioni privilegiate in azioni ordinarie, rispetto al CET1 pari al 9,2% riportato in data 31 dicembre 2023. Per Moody’s, “l’aumento di capitale pianificato potrebbe aiutare a stabilizzare la sua rete di franchising a seguito della serie turboklenta di eventi che si sono manifestati nelle ultime settimane, e potrebbe dunque migliorare il suo merito creditizio”.

Moody’s ha tuttavia avvertuto anche di continuare a ritenere che NYCB potrebbe essere costreetta ad aumentare ulteriormente i suoi accantonamenti per far fronte a eventuali future perdite sui crediti. L’a scorsa settimana, l’agenzia aveva ulteriormente tagliato il rating di lungo termine dei bond di NYC a “B3” da “Ba2”. L’altra grande novità che è emersa in questi ultimi giorni è stato il nuovo rimpasto dei vertici. NYCB ha deciso infatti di dare il benservito al ceo Alessandro DiNello, che aveva preso il timone della banca il 6 febbraio e che era diventato ufficialmente AD la scorsa settimana a seguito dell’uscita di scena del precedente ceo Thomas Cangemi, nominando Joseph Otting, la terza persona che si è seduta praticamente sullo scranno più alto dell’istituto nell’arco delle ultime settimane.

