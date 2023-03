Da SVB a Signature fino a First Republic bank: è la Caporetto delle banche?

Una valanga che travolge tutto. Potremo così definire quello che sta accadendo nelle ultime ore nel mondo bancario dall’altra parte del mondo.

Da SVB a Signature: cosa sta succedendo

In origine è stata la Silicon Valley Bank, la seconda banca Usa più grande a collassare, nella storia made in Usa, dopo il fallimento, sempre nel 2008, di Washington Mutual. Il governo americano è sceso in campo e per evitare che il fallimento di Silicon Valley Bank si tramuti in una nuova Lehman Brothers. Il Tesoro, la Fdic e la Fed annunciano – in una nota congiunta – che tutti i depositi presso Svb saranno disponibili da lunedì, quindi anche quelli sopra il 250.000 dollari assicurati dalla Federal Deposit Insurance Corp.

Ma non è bastato e chiude anche Signature Bank, banca focalizzata sulle monete digitali con sede a New York. A spaventare il rischio sistemico come hanno dichiarato il Tesoro, la Federal Reserve e la FDIC in un comunicato congiunto, diffuso nella serata di ieri. Signature è una delle principali banche del settore delle criptovalute, la più grande dopo Silvergate, che ha annunciato la sua liquidazione immediata la scorsa settimana.

Secondo FactSet, il valore di mercato di Signature era di 4,4 miliardi di dollari a venerdì, dopo un crollo del 40% quest’anno.

La valanga continua a crescere e ora ad essere travolta è un’altra banca statunitense, la First Republic bank di San Francisco che ha perso il 70% nelle contrattazioni premercato di lunedì, dopo essere scesa del 33% la scorsa settimana. Jim Herbert, fondatore e presidente esecutivo, e Mike Roffler, amministratore delegato e presidente di First Republic, hanno affermato che “il capitale e la liquidità di First Republic sono molto forti e il suo capitale rimane ben al di sopra della soglia regolamentare per le banche ben capitalizzate”. Per ora, non c’è nessun segnale di stop. Staremo a vedere.