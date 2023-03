SVB: l’annuncio shock scatena panico bank run

Caso SVB, è shock a Wall Street, dopo gli allarmi lanciati da alcuni nomi dell’alta finanza, in primis il Founders Fund di Peter Thiel, che invitano i loro clienti a scappare dalla banca di Santa Clara, California, ritirando immediatamente i loro soldi e chiudendo i conti. Cosa succede?

Tutto è partito dall’annuncio della Silicon Valley bank (SVB Financial) quotata sull’indice Nasdaq, che ha reso noto a sorpresa una operazione di vendita di azioni del valore di 2,25 miliardi di dollari al fine di coprure le perdite significative sofferte dal suo portafoglio, che comprende tra gli asset Treasuries Usa e strumenti finanziari garantiti dai mutui.

L’annuncio shock della banca, che ha tra i suoi clienti diverse start up hi-tech con bilanci non proprio in ottime condizioni di salute, ha scatenato il panico tra gli operatori di mercato, che si sono affrettati a bombardare di sell non solo il titolo della banca, ma anche i titoli del settore finanziario. Il risultato è che il sottoindice dei titoli finanziari dello S&P 500 è capitolato del 4,1%, chiudendo così la sessione peggiore dal 2020.

Il titolo SVB Financial è precipitato del 60%, con le vendite che hanno azzerato una capitalizzazione di mercato di oltre 80 miliardi di dollari. E le cose non migliorano, visto che le quotazioni continuano a crollarele quotazioni continuano a crollare nelle contrattazioni afterhours della borsa Usa, portandosi dietro Wall Street.

L’ansia sul futuro della banca si è tradotta in smobilizzi generalizzati che hanno portato una borsa Usa già stremata dalle vendite scattate questa settimana dopo il discorso al Congresso Usa del presidente della Fed, Jerome Powell, a scivolare ulteriormente.

Il Dow Jones è crollato di 543,54 punti, o dell’1,66%, scendendo al di sotto della media mobile in 200 giorni, per la prima volta dallo scorso 9 novembre. il Nasdaq Composite ha perso il 2,05%, mentre lo S&P 500 è capitolato dell’1,85%, allontanandosi sempre di più dalla soglia psicologica dei 4000 punti bucata martedì scorso, dopo l’attenti di Powell sui tassi di interesse Usa, che rischiano di essere alzati in modo ancora più aggressivo, a causa di un’economia Usa ancora fin troppo solida, e di un’inflazione che continua a marciare a un ritmo fin troppo spedito. E il sentiment non sembra migliorare, in una seduta campale per Wall Street, che prevede la pubblicazione del market mover cruciale rappresentato dal report occupazionale Usa.

Nel frattempo, il fuggi fuggi da SVB, a dispetto delle rassicurazioni dei vertici, è già in atto: Reuters riporta la dichiarazione di una start up con sede a San Francisco, che ha riferito di aver prelevato tutti i suoi finanziamenti dal conto detenuto presso la banca californiana, trasferendoli presso un’altra banca entro le 16 ora locale.

Stando a quanto riporta un articolo di Bloomberg il Founders Fund di Peter Thiel ha inoltre chiaramente chiesto alle proprie start up di prelevare i loro fondi da SVB. Lo stesso consiglio ‘corsa agli sportelli’ di Thiel è stato dato ai loro clienti da Coatue Management, Union Square Ventures e Founder Collective, altri grandi nomi del mondo del venture capital, che finanziano il mondo delle start up.

A niente sembra essere servita la conference call indetta dal ceo di SVB Financial Greg Becker nella giornata di oggi: il numero uno della Silicon Valley Bank ha invitato i clienti a “rimanere calmi” , secondo una fonte vicina al dossier, chiedendo loro di sostenere la banca, così come la banca ha sostenuto i clienti nel corso degli ultimi 40 anni.

Ma vieniamo ai dettagli dell’annuncio shock di SVB.

In una lettera firmata dal ceo Greg Becker, SVB ha annunciato di aver venduto “sostanzialmente tutto” il suo portafoglio di strumnti finanziari, costituito per l’appunto soprattutto da Treasuries Usa e da strumentoi finanziari garantiti dai mutui, preparandosi a raccogliere contestualmente $2,25 miliardi attraverso la vendita di azioni ordinarie e azioni privilegiate convertibili. Nella missiva, il ceo ha scritto che il fondo di investimenti General Atlantic si è già impegnato a partecipare all’emissione di azioni con un contribuito di 500 milioni di dollari. SVB ha comunicato anche che la vendita del portafoglio di strumenti finanziari si tradurrà in una perdita netta, per la banca, pari a 1,8 miliardi di dollari.

L’istituto, si legge nella lettera, ha rassicurato comunque che reinvesterà subito i ricavi che otterrà con la vendita degli asset, che ammontano a un valore di $21 miliardi, rendendoli dunque “immediatamente accretive”, facendo dunque in modo che l’impatto dello smobilizzo si traduca in un sostegno alla sua redditività. Il motivo dello smobilizzo del portafoglio è da ravvisarsi nella continua carrellata di rialzi dei tassi che la Fed di Jerome Powell sta portando avanti: quelle strette monetarie, che vanno avanti ormai da un anno, hanno eroso il valore dei Treasuries Usa, soprattutto il valore di quelli che hanno una scadenza più avanti negli anni. Non per niente SVB ha detto che la sua intenzione è quella di reinvestire i ricavi ottenuti dalla vendita del suo portafoglio in asset di breve termine.

Nota per essere attiva soprattutto nell’erogazione dei prestiti a favore delle start up, SVB sta facendo fronte anche alla difficoltà del settoe.

“Sebbene il dispiegamento del venture capital si sia confermato in linea con le nostre attese, il ritmo con cui i nostri clienti hanno bruciato la loro liquidità è rimasto elevato, accelerando il passo nel mese di febbraio, fattore che si è tradotto in depositi inferiori rispetto alle nostre attese”, ha affermato Becker nella lettera agli investitori a cui Reuters ha avuto accesso.

Il panico di una corsa agli sportelli ha affossato non solo la banca, ma l’intero settore. Il titolo di First Republic, banca con sede a San Francisco, è crollato di oltre il 16,5% dopo aver testato il valore più basso dall’ottobre del 2020, confermandosi il secondo titolo peggiore dell’indice S&P 500 dopo SVB; Zio Bancorp è capitolata di oltre il 12% e il SPDR S&P regional banking ETF è scivolato dell’8%, toccando il valore più basso dal gennaio del 2021. I sell si sono abbattuti anche sui grandi colossi di Wall Street: Wells Fargo ha perso il 6%, JP Morgan il 5,4%, Bank of America il 6% e Citigroup il 4%.