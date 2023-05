Dopo il collasso delle due banche USA, SVB e Signature Bank anche First Republic Bank arriva al capolinea, provocando così il terzo fallimento di alto profilo nell’arco di un mese. Il titolo ha perso il 97% in borsa da inizio anno e oggi perde il 47% a 1,65 dollari per azione nel premarket di Wall Street.

Proprio stamattina è arrivato l’annuncio che JPMorgan ha acquisito tutti i depositi di First Republic, compresi quelli non assicurati, e una “maggioranza sostanziale delle attività”, secondo quanto si legge nel comunicato stampa. Il titolo JPMorgan sale del 2,6% nel premarket in seguito all’annuncio.

L’accordo con JPMorgan

L’accordo, annunciato dalle autorità di regolamentazione competenti, vedrà il colosso bancario guidato da Jamie Dimon rilevare $ 173 miliardi di prestiti, $ 30 miliardi di titoli e $ 92 miliardi di depositi della banca californiana.

Il Dipartimento per la protezione finanziaria e l’innovazione della California ha autorizzato il controllo amministrativo della First Republic da parte della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). In seguito la FDIC ha accettato l’offerta di JPMorgan per l’acquisto delle attività della banca.

Il ceo di JPMorgan, Jamie Dimon ha commentato l’operazione: “Il nostro governo ci ha invitato di intervenire, e noi lo abbiamo fatto. Questa acquisizione avvantaggia moderatamente il nostro gruppo, portando valore agli azionisti, aiuta a far avanzare ulteriormente la nostra strategia di ricchezza ed è complementare al nostro franchising.”

Inoltre, JPMorgan ha affermato che si aspetta di ottenere un incremento degli utili, una tantum al netto delle imposte di circa $ 2,6 miliardi in seguito all’accordo, che non rifletteva una stima di $ 2 miliardi di dollari di costi di ristrutturazione al netto delle imposte nei prossimi 18 mesi. Dimon ha anche specificato che la banca sarà “molto ben capitalizzata” con un CET1 coerente con l’obiettivo del 13,5% del primo trimestre 2024 e manterrà solide riserve di liquidità.

Secondo quanto si legge in una nota della FDIC ” Gli 84 uffici della First Republic Bank in otto stati riapriranno come filiali della JPMorgan Chase Bank, National Association, oggi durante il normale orario lavorativo. Tutti i depositanti della First Republic Bank diventeranno depositanti di JPMorgan Chase Bank, National Association, e avranno pieno accesso a tutti i loro depositi”.

A parte JpMorgan tra gli acquirenti interessati si sono fatti avanti PNC Financial Services Group e Citizens Financial Group. Entrambe le banche hanno presentato delle offerte in un’asta gestita dalle autorità di regolamentazione statunitensi.

First Republic, il fallimento del modello di business

In seguito al crollo della Silicon Valley Bank a marzo, l’attenzione si è spostata sulla First Republic considerata l’anello più debole del sistema bancario statunitense. Come SVB, anche First Republic si rivolgeva alla comunità delle startup tecnologiche con sede in California. L’istituto di credito californiano forniva linee di credito e mutui a un tasso basso in cambio di grosse quantità di depositi.

Ma il modello si è sgretolato sulla scia del crollo di SVB, perché i clienti di First Republic hanno ritirato più di $ 100 miliardi di depositi, ha rivelato la banca in occasione della pubblicazione dei conti relativi al primo trimestre. Le istituzioni con un’alta percentuale di depositi non assicurati come SVB e First Republic si sono trovate vulnerabili perché i clienti temevano di perdere i risparmi in una corsa agli sportelli.