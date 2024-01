ENI: governo Meloni punta a cessione fino al 4% con piano anti-debito

Il governo Meloni starebbe valutando l’opzione di cedere fino al 4% di Eni, dopo il completamento del piano di buyback da parte del gruppo guidato dal ceo Claudio Descalzi. E’ quanto riporta Bloomberg, ricordando il piano di privatizzazioni su cui il governo italiano punta per rimpinguare le casse dello Stato, alle prese con l’eterno problema del debito pubblico.

Bloomberg: Meloni punta a vendita quota Eni per raccogliere 2 miliardi

“Il governo Meloni – riporta Bloomberg – punta a raccogliere 2 miliardi di euro circa dalla vendita della partecipazione, nell’ambito del suo piano di privatizzazioni, stando a fonti a conoscenza del dossier che hanno chiesto di non essere citate, vista la natura confidenziale del piano. Le proposte sono ancora in via di definizione, e potrebbero cambiare”.

L’articolo “Italy Plans to Sell €2 Billion Eni Stake to Reduce Debt” ricorda come l’obiettivo del governo Meloni sia quello di smobilizzare partecipazioni statali per un valore complessivo di 20 miliardi di euro circa entro il 2026.

Nessun commento da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze sulla mossa su Eni, il colosso in cui il Tesoro italiano al momento detiene una partecipazione pari al 4,7%.

Una quota pari al 27,7% è in possesso di Cassa Depositi e Prestiti.

Che il governo Meloni sia a caccia di fondi per cercare di rendere più leggera la zavorra storica del debito pubblico italiano è inciso nella stessa legge di bilancio 2024.

Nel corso della presentazione della manovra 2024 stilata dal governo Meloni, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato formalmente l’intenzione dell’esecutivo di dare il via nei prossimi tre anni a privatizzazioni per un valore pari all’1% del Pil, percentuale che corrisponde per l’appunto a 20 miliardi di euro.

La presidente del Consiglio Guorgia Meloni ha rimarcato poi nel corso della conferenza stampa di fine anno 2023 rimandata al 4 gennaio scorso di puntare sul piano di cessione di partecipazioni detenute dallo Stato. Un piano che si è arenato diverse volte in passato, sotto diversi altri governi italiani.

In totale, va ricordato che il Tesoro italiano detiene al momento, in modo diretto oppure attraverso Cassa Depositi e Prestiti, partecipazioni in società quotate per un valore superiore ai 66,5 miliardi di euro.

Le indiscrezioni sulla vendita della partecipazione detenuta in Eni fino al 4% si innestano in un quadro caratterizzato già da dossier scottanti, come quelli di TIM e di Mps-Monte dei Paschi di Siena: dossier che stanno infiammando il dibattito politico, come è stato appena due giorni fa con la notizia relativa a TIM-Telecom Italia e alla questione del golden power.

Ma la partita delle privatizzazioni si gioca anche con altre società, come Ferrovie dello Stato, Rai, Rai Way e Poste Italiane.

Sullo sfondo, il timore delle opposizioni che il governo Meloni finisca con lo svendere i gioielli di Stato.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a Davos in occasione del World Economic Forum, ha detto nella giornata di ieri di aver parlato, in merito al piano di privatizzazioni lanciato dal governo Meloni, con diversi fondi stranieri.

“Ho incontrato investitori stranieri per discutere della vendita di alcune partecipazioni in possesso dello stato”, ha detto il titolare del Tesoro nella giornata di ieri.

Di Eni, o meglio del fenomeno Eni, hanno parlato di recente gli analisti di Barclays, mostrandosi più che ottimisti sulla capacità del colosso petrolifero italiano di arrivare a valere, in termini di capitalizzazione di mercato, fino a 75-100 miliardi di euro, rispetto agli attuali 50 miliardi.

Al momento Eni occupa la quarta posizione della classifica delle società a maggiore capitalizzazione quotate a Piazza Affari.

Il colosso petrolifero guidato dal ceo Claudio Descalzi, si è reso subito protagonista di Piazza Affari nei primi giorni del 2024 con l’annuncio relativo all’emissione di un nuovo bond a tasso fisso per un valore nominale complessivo di 1 miliardo di euro nell’ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note.

Il bond è stato collocato sul mercato degli eurobond e ha ricevuto ordini per oltre 5 miliardi di euro da investitori istituzionali principalmente da Regno Unito, Germania, Italia e Francia.

