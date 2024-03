Debito pubblico in tempi di QT Bce: non solo BTP People con BTP Valore. Lo ‘scudo’ degli investitori esteri

Corsa agli acquisti di BTP non solo di investitori domestici, che stanno facendo incetta da un po’ dei BTP Valore, ma anche da parte degli investitori stranieri.

In un momento in cui la Bce di Christine Lagarde si appresta a dire basta allo shopping dei titoli di stato dell’area euro – che continua grazie al piano PEPP-Qe pandemico -, l’Italia di Giorgia Meloni può contare sui buy che arrivano non solo dai BTP People, ma anche dall’estero.

A parlare sono i dati di Bankitalia ma anche un paper pubblicato da alcuni economisti della Bce, che ha confermato la maggiore partecipazione al debito pubblico dell’intera area euro da parte degli investitori esteri.

Intanto, occhio all’appetito degli investitori stranieri nei confronti dei BTP che, dall’inizio dell’anno, è stato confermato in diverse occasioni. La più recente è quella che ha visto protagonista l’emissione, da parte del Tesoro, di un BTP indicizzato all’inflazione con scadenza a maggio del 2036. Si tratta del nuovo BTP€i a 10 anni, con scadenza 15 maggio 2036 e cedola reale pari all’1,80%, recentemente emesso: il titolo di stato, così come ha confermato il Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha raccolto un boom di richieste da parte degli investitori stranieri.

Il Tesoro ha confermato infatti “una presenza rilevante di investitori esteri pari al 78,3%, mentre quelli domestici si sono aggiudicati il restante il 21,7%”.

“Tra gli investitori esteri – ha annunciato il Mef con un comunicato ad hoc – la quota prevalente è stata allocata in Europa (62,3%), in particolare in Francia (14,8%), Regno Unito (13,2%), Penisola Iberica (11,4%), Paesi Scandinavi (10,1%), Germania/Austria/Svizzera (4,9%), Grecia (4,2%), Benelux (1,2%), e in altri Paesi europei (2,5%)”.

“Al di fuori dell’Europa, gli investitori asiatici si sono aggiudicati il 16% dell’emissione”. Numeri, quelli annunciati dal Tesoro, che hanno messo in evidenza, e non per la prima volta nel corso di questi ultimi mesi, la febbre degli investitori esteri per la carta italiana.

La stessa febbre era di fatto già esplosa per i BTP a 7 e a 30 anni, che hanno incassato ordini record per 155 miliardi di euro, grazie a una partecipazione che il Mef ha definito straordinariamente diversificata, da parte di circa 40 paesi, che ha visto protagonista “un grande interesse di investitori esteri”

Non c’è alcun dubbio sul fatto che, oltre ai BTP People, siano gli stessi investitori esteri che stanno blindando l’Italia facendo incetta dei titoli di stato di nuova emissione. Vale la pena sottolineare, tuttavia, che il ritorno degli investitori esteri non è un fenomeno che sta vedendo protagonista soltanto i BTP.

La Bce conferma il ruolo sempre più cruciale degli investitori esteri

Who buys bonds now? How markets deal with a smaller Eurosystem balance sheet, ovvero “Chi sta acquistando ora i bond? Come i mercati stanno gestendo un bilancio dell’Eurosistema più piccolo”. Il riferimento del paper è al piano di QT-Quantitative Tightening lanciato agli inizi del 2023 dalla Bce per iniziare a ridurre il proprio bilancio, gonfiato da tutti quegli acquisti di asset che erano stati decisi negli anni precedenti con i vari bazooka QE-Quantitative easing, l’ultimo dei quali varato durante la pandemia.

La Bce sta ‘mollando’ i BTP e gli altri debiti sovrani dell’area euro acquistati negli anni precedenti, il che significa che sta aumentando la presenza di questi titoli di stato sul mercato. Va detto che il QT che la Bce sta portando avanti è tuttavia un Quantitative Tightening o anche QT passivo, il che significa che la Banca centrale europea si sta limitando a far scadere i titoli in scadenza nel suo portafoglio, senza ricorrere più al reinvestimento dei capitale rimborsato.

Quei titoli di stato si stanno in ogni caso riversando sul mercato e la domanda a cui gli economisti della Bce hanno deciso di rispondere è la seguente: chi li sta acquistando? La quantità di bond disponibile è parecchia, soprattutto se si considera che, oltre a questi BTP e altri titoli di stato che vengono ‘liberati’ dalla banca centrale europea e che fanno la loro comparsa, presentandosi alla stregua di potenziali opportunità di investimento, si affianca l’ammontare record di debiti pubblici che i vari governi stanno emettendo. In questo contesto, in che modo i mercati hanno risposto, “e quali altri investitori si stanno facendo avanti per assorbire la quantità crescente di bond governativi disponibili per il mercato?”.

La risposta data dagli economisti riflette quanto sta avvenendo in Italia:

“Due settori hanno chiaramente contribuito all’assorbimento del nuovo debito da quando l’Eurosistema ha iniziato a ridurre il proprio bilancio: le famiglie e gli investitori esteri”.

L’analisi ricorda quanto avvenuto in precedenza, quando la Bce non si era fatta ancora avanti con i suoi bazooka salva BTP & Co. che vennero lanciati per la prima volta dall’ex numero uno ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi per blindare il debito pubblico dell’area euro dagli attacchi degli speculatori, che si erano intensificati a dismisura ai tempi della crisi dei debiti sovrani, in tempo in cui in forse era stata la stessa sopravvivenza dell’area euro e dell’euro stesso. “Storicamente”, quegli investitori stranieri erano stati di fatto “i principali detentori dei titoli di stato dell’area euro, incidendo per il 40% delle partecipazioni prima dell’inizio del piano di acquisto di asset” lanciato dall’Eurosistema. “Quando poi l’Eurosistema ampliò il suo bilancio, tuttavia, (gli investitori stranieri) dimezzarono la quota posseduta in bond governativi, per poi ritornare quando la Bce sancì la fine dei reinvestimenti lanciati con il piano APP, assorbendo di nuovo “un ammontare considerevole di nuove emissioni nette” di titoli di stato. Il paper ha messo tuttavia in evidenza anche che la partecipazione degli investitori stranieri continua a essere “molto inferiore rispetto a quella di 10 anni fa”. Il ritorno degli investitori non deve essere considerato secondo gli economisti della Bce “sorprendente”, visto che della categoria di chi ha fatto acquisti dall’estero fanno parte “fondi di investimento esteri ed hedge fund, che mostrano tradizionalmente una sensibilità elevata ai cambiamenti dei rendimenti”, soprattutto verso quelli dei bond che vengono emessi dai governi dell’area euro che vantano rating più elevati.

