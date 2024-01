Tesoro colloca BTP a 7 e a 30 anni, esplode la febbre. Ordini record per oltre 155 miliardi

Febbre per i BTP a 7 anni emessi dal Tesoro nella giornata di ieri, martedì 9 gennaio 2024, e per la riapertura del BTP a 30 anni, titolo di stato emesso anch’esso ieri.

Con rendimenti pari rispettivamente al 3,5% e al 4,5%, i BTP a 7 e a 30 anni hanno raccolto un’ondata di ordini, superiore a 155 miliardi di euro.

BTP a 7 anni: le caratteristiche del titolo di stato

Per quanto riguarda le caratteristiche dei BTP, il nuovo titolo di stato italiano a 7 anni ha una scadenza al 15 febbraio 2031, con godimento al 16 gennaio 2024.

Il tasso annuo è pari al 3,50%, ed è pagato in due cedole semestrali.

Il Tesoro ha emesso questo nuovo BTP a 7 anni per un importo pari a 10 miliardi di euro, al prezzo di 99,880, corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 3,548%.

A fronte del collocamento per 10 miliardi di euro, le richieste del BTP a 7 anni – con codice ISIN IT0005580094 – sono state superiori a 74 miliardi, attorno ai 74,478 miliardi di euro.

BTP a 30 anni: ordini boom per un valore superiore a 82 miliardi

Per quanto riguarda il BTP a 30 anni, con codice ISIN IT0005534141 e scadenza al 2053, il collocamento, avvenuto per un valore di 5 miliardi, è stato accolto con ordini per un valore superiore agli 82 miliardi di euro.

Con scadenza 1° ottobre 2053 e cedola 4,50%, il BTP a 30 anni è stato collocato al prezzo di 100,560 euro (prezzo di aggiudicazione), corrispondente ad un rendimento lordo del 4,515%.

Tirando le somme dei due collocamenti, i BTP a 7 e a 30 anni, emessi per valori rispettivamente pari a 10 miliardi e 5 miliardi di euro, sono stati accolti dalla platea degli investitori con ordini boom per un valore di 156 miliardi di euro circa.



Attraverso il comunicato pubblicato sul sito del Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze), il Tesoro ha reso noto che il regolamento delle suddette operazioni di collocamento è fissato per il prossimo 16 gennaio e che il collocamento stesso è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.

Il Tesoro ha reso noto anche con la diffusione dei risultati delle emissioni dei BTP a 7 e a 30 anni che le aste di BTP a 7 anni e dei BTP con scadenza superiore ai 10 anni previste per domani, 11 gennaio 2024, non avranno luogo.

Le emissioni previste per il 2024 e il fattore Bce

Alla fine di dicembre 2023, il Tesoro italiano ha annunciato il calendario delle aste previste per il 2024 e le linee guida di gestione del debito pubblico, mettendo in evidenza che, nell’anno in corso, “le esigenze di finanziamento saranno determinate dalle scadenze dei titoli in circolazione che, al netto dei BOT, saranno pari a circa 265 miliardi di euro e dal nuovo fabbisogno del settore statale dell’anno che, in base alle stime preliminari di finanza pubblica coerenti con la Nadef di settembre e il Draft Budgetary Plan 2024 dello scorso ottobre, dovrebbe attestarsi intorno ai 130 miliardi di euro”.

Il Tesoro ha precisato che, “tenendo conto dei prestiti del pacchetto NGEU e dell’attività di gestione delle disponibilità di cassa, che beneficerà anche delle entrate della quarta rata NGEU in arrivo proprio a chiusura del 2023, le informazioni attualmente disponibili consentono di prevedere emissioni lorde complessive di titoli a medio lungo termine in un intervallo tra i 340 ed i 360 miliardi di euro, quindi in linea con quelle del 2023″.

LEGGI ANCHE

Titoli di Stato 2024, ecco il calendario delle nuove emissioni BTP e BOT

Nel 2023 il Tesoro ha provveduto all’emissione di titoli per un ammontare poco al di sotto dei 516 miliardi di euro, di cui quasi 360 miliardi di euro di titoli a medio-lungo termine e poco oltre 156 miliardi di euro di BOT.

Il costo medio annuo all’emissione, al termine dei collocamenti del 2023, coerentemente con lo scenario globale di rialzo dei tassi, è stato pari al 3,76%, decisamente superiore rispetto all’1,71% del 2022, in un contesto caratterizzato dal boom dei costi di finanziamento per governi, famiglie e aziende, scatenato dalla carrellata di rialzi dei tassi di interesse nell’area euro da parte della Bce di Christine Lagarde.

La prospettiva di tagli ai tassi dell’area euro da parte della Banca centrale europea, dopo le continue strette monetarie lanciate negli anni 2022 e 2023 per tentare di far rientrare l’inflazione, è di buon auspicio soprattutto per i paesi più indebitati come l’Italia, che hanno dovuto pagare costi molto ingenti per l’emissione di nuovi titoli di stato.

Detto questo, nel caso dell’Italia, le spese per interessi continueranno a confermarsi drammaticamente elevate.

Va sottolineato inoltre che, se è vero che la Bce di Christine Lagarde farà da assist con i tagli dei tassi previsti – che nella realtà, tuttavia, potrebbero essere confermarsi decisamente inferiori rispetto alle scommesse dei mercati – la stessa toglierà un supporto sostanziale alla carta italiana, iniziando a mandare in soffitta, come preannunciato, il QE pandemico o PEPP, uno dei tanti altri bazooka sfoderati da Francoforte che avrebbe blindato soprattutto i titoli di stato italiani.

LEGGI ANCHE

Sell su banche italiane e BTP. Su tassi Bce (e Fed) ‘certezze’ smontate

Debito Italia, spesa interessi su BTP & Co oltre 100 mld. Sanità tra le vittime illustri