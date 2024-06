Consob, Savona su spread e BTP: agenzie alzino rating debito Italia

(in fase di scrittura)

Le agenzie di rating dovrebbero alzare il giudizio sul debito pubblico dell’Italia, ovvero in generale la valutazione dei BTP. Parola di Paolo Savona, numero uno della Consob, che ha parlato oggi, martedì 25 giugno 2024, in occasione dell”incontro annuale della Consob con il mercato finanziario.

L’evento si è svolto a Milano, nella sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari.

Diversi gli argomenti affrontati da Savona con il suo discorso, a commento anche di quanto emerso dalla Relazione per l’anno 2023 al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti presentata oggi dalla Commissione.

Focus su quanto emerso sia dal discorso proferito dal presidente della Consob Paolo Savona che dalla relazione dell’istituzione, da cui è emerso il nuovo identikit di Piazza Affari.

La Commissione ha fatto notare infatti che, alla fine di maggio, il valore di mercato della Borsa Italiana ha superato la soglia di 800 miliardi di euro di capitalizzazione, salendo a quota 835 miliardi.

Occhio anche alle dichiarazioni sui nodi del debito pubblico dell’Italia rilasciate dal presidente Savona.

Nell’affrontare il tema del risparmio degli italiani, il numero uno della Commissione non ha mancato di far riferimento al trend dello spread BTP-Bund, eterno oggetto di dibattito tra gli economisti e gli analisti che guardano all’Italia:

“La buona resilienza dell’economia italiana e la capienza del risparmio interno hanno stentato a tradursi in una discesa dello

spread richiesto dal mercato sui nostri titoli pubblici, finalmente emersa nei primi mesi del 2024, anche per la loro buona

accoglienza da parte dei risparmiatori italiani, seguita da una ripresa di attenzione da parte dell’estero”.

Savona si è riferito all’incetta di BTP che gli investitori retail hanno continuato a fare, sottoscrivendo la terza e la quarta edizione del BTP Valore – edizioni che hanno continuato a dare forma all’appello lanciato dalla stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni “più titoli di stato agli italiani” – ma anche alla corsa ai BTP che ha visto protagonisti gli investitori stranieri.

Peccato, ha fatto notare tuttavia il numero uno della Consob, che questo risultato non abbia migliorato la pagella che le agenzie di rating hanno consegnato all’Italia.

“Questo risultato, pur restando esposto ai rischi geopolitici ricordati, si dovrebbe riflettere anche in un innalzamento dei rating del debito pubblico italiano, alleviando l’onere sulla crescita reale dovuto al maggiore costo dell’indebitamento pubblico e così innalzando il livello del reddito potenziale”, ha ammonito l’economista, che ha affrontato diversi argomenti, riprendendo quanto emerso dalla Relazione annuale dell’istituzione.

Consob, Savona su risparmio: incanalare risparmio verso l’attività reale

Sul risparmio Savona in particolare ha presentato la necessità di convogliare il risparmio degli italiani verso l’attività reale, prendendo le seguenti iniziative:

Incoraggiare nuove quotazioni su Euronext Milan e nuove ammissioni su Euronext Growth Milan.

Frenando il delisting delle società, fenomeno presente anche nelle borse estere.

Fare affluire più risparmio in Borsa e incentivare e proteggere i piani di risparmio che coprono i bisogni del ciclo vitale degli individui e delle famiglie, dedicando agli strumenti finanziari cure pari a quelle riservate alla moneta.

Per la precisione, Savona ha ricordato che “l’obiettivo di incanalare il risparmio interno verso l’attività reale agendo con strumenti di mercato è iscritto da tempo nell’agenda del Paese” e che “il suo raggiungimento ha ripreso vigore con il c.d. Libro verde su La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita, il cui iter si è concluso con l’approvazione

della già citata Legge n. 21/2024”. Tale legge, ha sottolineato il numero uno della Commissione, “ha semplificato le condizioni

di accesso degli emittenti al mercato, in particolare delle PMI, e razionalizzato l’intervento degli investitori istituzionali. Ha, inoltre, ridefinito talune procedure di nomina dei vertici societari, spostandole in parte dalle scelte dei manager a quelle degli azionisti”.

Ma “su quest’ultimo aspetto le valutazioni non sono state concordi e sarà il mercato a fornire una risposta allo stimolo che la

legge si è proposta di imprimere. Ha infine apportato modifiche a talune discipline statutarie e varato disposizioni in materia di flottante, di rafforzamento del c.d. Patrimonio Destinato a supporto delle imprese italiane e di educazione finanziaria. L’iniziativa ha inteso fornire anche una risposta alle preoccupazioni nascenti dal delisting delle società quotate su Euronext Milan, un fenomeno peraltro presente nelle borse estere; le cancellazioni potranno essere in prospettiva compensate dalla

crescita delle ammissioni all’Euronext Growth Milan di società che intendono sperimentare l’opportunità di raccogliere capitali su quel mercato per il proprio sviluppo”. Savona ha precisato a tal proposito che, “in generale, fungono da attrazione alla scelta di quotazione i bassi costi di ingresso e di permanenza nel listino, i tempi rapidi di svolgimento delle

procedure di ammissione, un’imposizione tributaria vantaggiosa e l’ampiezza della liquidità che affluisce alle contrattazioni, la cui assenza induce le società a rivolgersi all’estero, dove una o più di queste condizioni si presentano vantaggiose”. Arginare dunque la fuga delle società quotate a Piazza Affari è stata una priorità rimarcata dalla Consob.

Tornando al grande dato emerso dalla Relazione annuale della Consob, la capitalizzazione di Borsa Italiana ha continuato a salire, superando per l’appunto la soglia di 800 miliardi di euro per la prima volta dal 2006, rispetto in particolare ai 754 miliardi di capitalizzazione della fine del 2023.

Detto questo, la notizia del record dal 2006 circa testato dalla capitalizzazione di Piazza Affari è stata oscurata dal fatto che il rapporto tra la capitalizzazione di mercato e il Pil dell’Italia si è confermato ancora una vola basso: nel 2023 attorno al 38,4%. In tutto alla fine del 2023 le società quotate sull’EXM sono state 223, mentre sull’Egm il numero è stqato pari a 203, con 34 nuove ammissioni.

Nella stessa relazione annuale presentata oggi dalla Consob si legge che “il delisting di titoli azionari ha continuato a rappresentare un fenomeno critico per il mercato italiano, avendo mostrato solo un rallentamento nel 2023 rispetto all’anno precedente”. Di fatto, “sebbene il numero complessivo delle imprese domestiche quotate su Euronext Milan – EXM, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana – e ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Market – EGM, piattaforma multilaterale di negoziazione organizzata e gestita dalla stessa Borsa Italiana – sia salito a 426 nel 2023 (da 410 a fine 2022), gran parte dell’incremento” non ha riguardato il “mercato principale EXM”, ma quello “EGM, mercato di crescita per le PMI”. E tuttavia proprio quest’ultimo ha “registrato nell’anno un netto incremento del numero di delisting (21 a fronte di nove nel 2022, di cui cinque passaggi a EXM)”.

Tirando le somme e riferendosi all’impatto del delisting, “nello specifico, nel 2023 le nuove quotazioni di emittenti italiani su EXM sono state nove e le società ammesse alla negoziazione su EGM 34 a fronte, rispettivamente, di sei e 21 revoche. Inoltre,

il persistere di condizioni di incertezza circa le prospettive di crescita globale e l’instabilità geopolitica ha portato 13 società a rinunciare o a rinviare il processo di prima ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato”. La Consob ha ammesso che “la costante crescita del numero di società ammesse alla negoziazione sull’EGM è un segnale positivo, pur se insufficiente a compensare l’impatto, in termini di capitalizzazione, delle uscite dal mercato principale, poiché l’EGM

costituisce una minima quota (pari all’1% circa) della capitalizzazione totale”. Tra l’altro “quest’ultima rappresenta, a sua volta, una percentuale piuttosto contenuta del prodotto interno lordo, non raggiungendo da anni la soglia del 50% (in particolare, a fine 2023, tale rapporto si è assestato al 38% in Italia, in lieve crescita rispetto al biennio precedente ma pur sempre lontano da percentuali superiori al 100% in Francia, prossime o superiori al 90% nel Regno Unito e nei Paesi Bassi e intorno al 50% in Spagna e Germania)”.

La Commissione ha tenuto a precisare che “il calo della capitalizzazione dei mercati azionari è un fenomeno di portata globale che, pertanto, non interessa solo l’Italia; a livello europeo nel 2023 si è osservata una contrazione generalizzata dei volumi negoziati sui mercati regolamentati (in termini di numero di contratti conclusi), che in Italia appare meno marcata rispetto alle principali piazze europee”. Tale dinamica è stata “affiancata, nell’ultimo decennio, alla crescita dei cosiddetti private markets, ossia canali di finanziamento alternativi al credito bancario che non prevedono il ricorso al pubblico tramite l’emissione e la successiva negoziazione di strumenti finanziari.