Calcio, crescono i ricavi dei campionati top europei: +22% per la Serie A

I cinque campionati top d’Europa hanno registrato ricavi per 35 miliardi di euro nella stagione 2022/23, facendo registrare una crescita del 16% su base annua. Molto bene anche la nostra Serie A, che ha incassato 2,9 miliardi. I numeri emergono dalla Annual Review of Football Finance pubblicata da Deloitte Sports Business Group. Vediamo tutto nell’articolo.

I numeri da record

In particolare, nella stagione 2022/23 i club di Serie A hanno fatto segnare ricavi n aumento del 22% rispetto alla stagione precedente. La crescita record rispecchia quella del mercato calcistico europeo (Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A e Ligue 1 i cinque campionati top analizzati), che ha visto un fatturato in crescita del 16% a quota 35,3 miliardi di euro nella medesima stagione sportiva.

I motivi della crescita

Secondo quanto emerge dal report a contribuire alla stagione record sul piano finanziario, sono stati l’incremento dei ricavi da matchday, da nuovi accordi di sponsorizzazione e dall’utilizzo degli stadi non soltanto nei giorni delle partite. Per esempio, per quanto rigaurda la Serie A i ricavi da matchday sono aumentati dell’88% a 434 milioni di euro, quelli broadcast del 15% a 1,5 miliardi di euro e i ricavi commerciali del +14% a quota 0,9 miliardi di euro.

Insomma, si tratta di numeri importanti, per un comparto come quello del calcio spesso bistrattato senza ragionevoli motivi. Ma che ancora una volta ha saputo dimostrare la sua resilienza e la capacità unica di attrarre capitali rispetto ad altre discipline sportive.