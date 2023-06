Bce e tassi: no pausa da Lagarde. E ai BTP sberla ‘più QT’

Bce Day: mossa Lagarde sui tassi. Ma c’è anche rischio per i BTP con più QT

Arriva il BCE-Day, giorno in cui la Bce di Christine Lagarde farà l’annuncio sui tassi, meno di 24 ore dopo la decisione sui tassi comunicata dalla Fed di Jerome Powell.

Gli economisti non hanno dubbi: la Bce alzerà i tassi dell’area euro per l’ottava volta consecutiva.

Il rialzo atteso è di 25 punti base. E non finirà qui, visto che la Banca centrale europea, a dispetto degli ultimi dati macro e degli appelli e critiche che vedono protagonista in Italia il governo Meloni, dovrebbe secondo gli economisti annunciare anche l’intenzione di puntare l’acceleratore sul piano QT-Quantitative Tightening: non una buona notizia per i BTP e per lo spread BTP-Bund, nel caso dell’Italia. Non una buona notizia per tutti i titoli di stato dell’Eurozona.

L’annuncio della Bce sui tassi e sugli altri strumenti di politica monetaria arriverà alle 14.15 ora italiana. Seguirà alle 14.45 la conferenza stampa con cui Lagarde motiverà la decisione presa.

La Bce di Lagarde non replicherà pausa tassi Fed

Ieri la Fed di Jerome Powell ha lasciato i tassi fermi al 5%-5,25%, facendo una pausa per la prima volta, dopo aver lanciato in poco più di un anno dieci strette monetarie consecutive.

Il presidente della banca centrale americana ha fatto capire tuttavia che il lavoro per sconfiggere l’inflazione non è finito e che una pausa non è praticamente uno stop.

L’ultima mossa della Bce di Christine Lagarde risale al 4 maggio scorso, quando Francoforte ha annunciato di aver alzato i tassi di 25 punti base, portando i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rispettivamente al 3,75%, al 4,00% e al 3,25%, con effetto dal 10 maggio 2023.

Tornando al rischio di un QT-Quantitative Tightening più severo, va ricordato di cosa si tratti.

Minaccia QT più severo, rischio per BTP e bond area euro

Il piano QT è diametralmente opposto al QE-Quantitative easing varato dall’ex presidente della Bce Mario Draghi, e comporta lo smobilizzo da parte della Bce di quegli asset, titoli di stato dei paesi dell’Eurozona, di cui la Bce ha fatto incetta negli ultimi anni.

Partito nel mese di marzo di quest’anno, il QT è stato visto da subito come fumo negli occhi per i debiti sovrani del blocco, e per i BTP in primis.

Considerando gli acquisti dei titoli di stato avvenuti con il programma APP (termine tecnico del QE, acronimo di Asset Purchase Program), ormai conclusi, e i successivi smobilizzi dei debiti sovrani con l’inizio del QT, la Bce ha reso noto che il valore dello stock dei bond dell’Eurosistema detenuti era di €3,388 trilioni alla fine di maggio 2023.

Questo ammontare di BTP & Co, ma anche di altri strumenti finanziari che intasano il bilancio della Bce, è destinato a scendere, e dunque a drenare liquidità: una mossa necessaria, insieme al rialzo dei tassi, per combattere l’inflazione.

Il 15 dicembre del 2022, il Consiglio direttivo ha deciso infatti che, a partire dall’inizio di marzo del 2023, il portafoglio APP si sarebbe ridotto in modo graduale e a un ritmo prevedibile.

Quel giorno – caratterizzato dalla furia dell’Italia, ovvero del governo Meloni – l’Eurotower ha deciso che lo smobilizzo sarebbe stato in media di 15 miliardi di euro al mese fino alla fine del secondo trimestre del 2023 e che il ritmo dei successivi smobilizzi sarebbe stato determinato nel corso del tempo.

Ci siamo: il secondo trimestre del 2023 si concluderà alla fine di giugno. E’ dunque molto probabile che la Bce di Lagarde, oltre ad alzare i tassi dell’area euro, accelererà il ritmo del QT, da tempo noto come minaccia per il debito pubblico italiano e i BTP .

Va precisato che il piano specifico con cui la Bce ha acquistato i titoli di stato dell’area euro è noto con il nome di Public sector purchase programme (PSPP), contenuto sempre nel piano APP.

L’Italia ha più di un motivo per temere un QT ancora più severo, visto che per tanti anni era stata proprio la Bce il principale acquirente netto delle emissioni dei BTP da parte del Tesoro.

Rialzi tassi con alert Bce su Giappone e fuga depositi. C’è anche fine TLTRO

Nella giornata di oggi, l’Eurotower dovrebbe, anche, snocciolare il proprio outlook sul trend dell’inflazione e del Pil dell’area euro. Detto questo, molti contesteranno a Lagarde il fatto di essere determinata a sfiammare la crescita dell’inflazione in Eurozona in ogni caso e, soprattutto, nel contesto attuale di una recessione tecnica.

Non solo: sempre riguardo ai BTP, la Bce di Lagarde ha lasciato nelle ultime settimane l’ alert Giappone, che si affianca agli altri SOS lanciati per la stabilità finanziaria e perfino all’avvertimento fuga depositi dalle banche sistemiche.

A dispetto di tutte le banche dell’area e, in particolare, di quelle italiane, c’è inoltre ora anche lo scoglio della fine del programma TLTRO , ovvero di quel piano lanciato dalla Bce di Mario Draghi, con cui l’Eurotower aveva erogato finanziamenti agli istituti di credito a tassi praticamente stracciati.

Con le sue ultime dichiarazioni, la numero uno della Bce Christine Lagarde è stata chiara: “Non ci sono prove che l’inflazione sottostante abbia toccato il picco”.

Preoccupa ancora di più quanto detto dal falco tedesco Isabel Schnabel, membro del Consiglio direttivo della banca centrale che, anche se l’inflazione sottostante dovesse toccare il picco, la Bce non potrebbe dichiarare vittoria, in quanto permarrebbe la necessità di portare il tasso al “nostro target del 2%, in modo tempestivo e sostenibile”.

Insomma: non ci siamo ancora.

Va detto tuttavia, a chi soffia sul fuoco, che l’insieme di manovre che la Bce di Lagarde sta lanciando deve essere sempre considerato alla luce delle attuali condizioni di liquidità, che non sono sicuramente disperate.

Tutt’altro. Al punto che, nell’ultima riunione del 4 maggio scorso, la presidente dell’Eurotower ha detto che, con il QE lanciato da Mario Draghi, dunque con il piano PPA, l’Eurotower ha fatto un acquisto tale di titoli che per “portare a zero l’intero programma saranno necessari almeno 12-15 anni”.