Banche Usa: JPMorgan, Goldman Sachs & Co attese al varco. Preview trimestrali

Banche Usa attese al varco dai mercati: dopodomani, venerdì 13 ottobre, i colossi di Wall Street JPMorgan, (JPM), Wells Fargo (WFC) e Citigroup (C) saranno i primi ad annunciare i conti, relativi al terzo trimestre del 2023.

Più in là, il prossimo 17 ottobre toccherà a Bank of America (BAC) e A Goldman Sachs (GS), mentre il prossimo 18 ottobre sarà il turno di Morgan Stanley (MS).

I giganti finanziari americani, praticamente, daranno il via con le loro trimestrali alla stagione degli utili made in Usa, in una fase di debolezza significativa per i titoli del settore.

Banche Usa: downgrade outlook e sell sui titoli

Un articolo di Marketwatch fa la preview delle trimestrali delle banche Usa più importanti sottolineando che, stando alle previsioni del consensus, gli utili degli istituti più importanti del settore dovrebbero fare almeno meglio rispetto al trend archiviato dai titoli in Borsa, nel corso del terzo trimestre.

Viene messo in evidenza come il titolo Citigroup, tra i Big delle banche Usa, sia quello che ha perso di più nel terzo trimestre, soffrendo un calo del 10,7%.

Nello stesso arco temporale, gli analisti di Wall Street hanno rivisto al ribasso il loro outlook sugli utili, con un downgrade pari a -6%.

L’articolo sottolinea che “sebbene i corsi azionari e i cambiamenti nelle aspettative degli analisti non siano correlati direttamente, la dinamica attuale riflette il sentiment bearish nei confronti delle banche, e per tutto l’anno”.

Banche Usa alle prese con ansia bond e immobiliare e paura margini

Il comparto delle banche Usa sconta le regole di capitale più severe lanciate dalle autorità di regolamentazione e i timori che i tassi di interesse dei bond più alti finiscano per avere un effetto negativo sulle obbligazioni presenti nei bilanci dei colossi.

Qualcosa, in questo ultimo caso, che ha segnato la fine dei giochi per la banca californiana delle start up Silicon Valley Bank (SVB): davvero come Lehman?, che ha riportato sui mercati l’incubo di un evento Lehman Brothers, scatenando il panico bank run, dunque l’alert corsa agli sportelli, e riproponendo anche la questione dei bailout degli istituti in difficoltà.

Si teme inoltre, per le banche Usa, anche un calo dei margini di interesse (NII), ovvero della differenza tra quanto le banche guadagnano erogando prestiti e quanto le stesse pagano ai depositi dei clienti.

I margini finora sono stati solidi, grazie al forte assist dei rialzi dei tassi di interesse da parte della Fed guidata da Jerome Powell .

Ma le banche Usa fanno anche fronte al problema rappresentato dall’esposizione al settore immobiliare commerciale degli Stati Uniti, che continua a scontare il calo della domanda di nuovi uffici da parte delle aziende, vista la diffusione dello smart working.

Ancora, c’è la questione degli accantonamenti che le banche stanno accumulando, in vista di un rallentamento dell’economia degli Stati Uniti.

Preview trimestrali: più grandi le banche, meglio è

Ma veniamo alle stime degli analisti sulle trimestrali che le grandi banche Usa annunceranno nei prossimi giorni.

Per JPMorgan, Goldman Sachs & Co, l’elemento positivo è rappresentato dal fatto che, trattandosi di colossi, i loro fatturati attingono a diverse fonti, come quella del business delle carte di credito.

Di conseguenza, secondo Brian Mulberry, gestore di portafoglio di Zacks Investment Management, che detiene una posizione in JPMorgan Chase, “più grande è meglio, in questa stagione delle trimestrali”.

E infatti “l’impressione è che le banche che sono grandi in misura tale da gestire business diversificati stiano facendo bene”.

Certo, un tasto dolente rimane la debolezza del business di investiment banking che, negli ultimi mesi, si è rivelato di nuovo una scarsa fonte di guadagno, vista la carenza di operazioni di M&A (mergers and acquisitions, fusioni e acquisizioni), che vedono di norma le grandi banche Usa agire in qualità di advisor.

“Il terzo trimestre è stato un altro trimestre debole per le attività di dealmaking negli Stati Uniti, vista la persistenza di ulteriori rialzi dei tassi e il rallentamento estivo che di solito si verifica nei mesi di luglio e agosto”, ha spiegato Phil Isom, responsabile globale della divisione di M&A di KPMG.

Il trend dei titoli e l’outlook utili banche Usa

Di seguito le stime degli analisti sulle trimestrali delle principali banche Usa, e il trend dei titoli nel corso del terzo trimestre del 2023.

JPMorgan

Il titolo JPMorgan, banca numero uno degli Stati Uniti per capitalizzazione di mercato, ha riportato una lieve perdita a Wall Street, pari a -0,3%, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre.

Stando dai dati raccolti da FactSet, per il terzo trimestre il consensus prevede un utile per azione di $3,90 e un fatturato di $39,55 miliardi.

Gli analisti, in particolare, hanno migliorato l’outlook sull’eps di 37 centesimi per azione circa visto che, fino allo scorso 1° luglio, avevano previsto un utile per azione di $3,53.

Il colosso guidato dal ceo Jamie Dimon, spesso sotto i riflettori con le sue view sui tassi di interesse e sull’economia Usa, riscuote la fiducia degli strategist.

Christopher McGratty, analista di KBW, ha scritto per esempio in una nota recente di avere una raccomandazione overweight sul titolo JPMorgan Chase, prevedendo un aumento della quota di mercato detenuta dalla banca e margini più alti delle attese per l’intero 2023.

Wells Fargo

Gli analisti hanno rivisto al rialzo anche l’outlook sugli utili di Wells Fargo, dall’eps pari a $1,18 precedentemente previsto a $1,23, su un giro di affari di $21,11 miliardi.

Il titolo della banca è sceso nel terzo trimestre del 4,3%.

Il consensus ha messo in evidenza i progressi che Wells Fargo continua a fare nel lasciarsi alle spalle le varie beghe legali degli ultimi anni.

Nel mese di agosto, la Big Bank Usa ha per esempio versato 35 milioni di dollari per chiudere alcune cause legali, che la vedevano accusata di non aver concesso ad alcuni clienti gli sconti sulle commissioni di broker da pagare che aveva promesso in passato.

Citigroup

Per quanto riguarda Citigroup, tra le banche Usa più di rilievo, le previsioni sull’eps sono state invece tagliate dagli $1,32 per azione di tre mesi fa, a $1,24.

Il fatturato della banca che, gestita dalla ceo Jane Fraserm continua a portare avanti un processo di ristrutturazione, è atteso a $19,22 miliardi.

Goldman Sachs

Grande attesa anche per i conti di Goldman Sachs: l’outlook sull’eps del gigante bancario è stato rivisto al ribasso dai $7,64 per azione stimati all’inizio del terzo trimestre, a $6,26.

Il giro d’affari del terzo trimestre è stimato a $11,4 miliardi.

Il titolo Goldman Sachs, viene ricordato, è stato l’unico a riportare un trend positivo a Wall Street, nel corso del terzo trimestre, salendo di appena lo 0,3%.

L’attenzione degli investitori si concentrerà, oltre che sui numeri, anche sulla leadership del colosso, viste le critiche che hanno preso di mira, negli ultimi mesi, il ceo David Solomon.

Bank of America

Per Bank of America, gli analisti stimano un eps di 81 centesimi, in lieve ribasso rispetto agli 83 centesimi precedentemente attesi, e a fronte di un fatturato pari a $25,15 miliardi.

Bank of America è stata la banca che, dopo Citigroup, ha fatto peggio in Borsa rispetto a tutte le banche Usa, scivolando a Wall Street del 4,6%.

Morgan Stanley

Infine Morgan Stanley, reduce da una perdita del titolo pari a -4,4% nel trimestre, dovrebbe aver concluso il terzo trimestre del 2023, con un utile per azione di $1,36, in flessione rispetto agli $1,56 preventivati dal consensus degli analisti all’inizio del trimestre.

Il fatturato è atteso a $13,33 miliardi.