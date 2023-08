Nvidia in rally (+8,5%) in attesa dei conti. Le previsioni degli analisti

Cresce l’attesa per le trimestrali di Nvidia in uscita questo mercoledì dopo la chiusura della seduta di Wall Street. Il titolo Nvidia rimane il leader del settore dei semiconduttori statunitense soprattutto dopo la spinta dell’IA. La società di Santa Clara, California ha beneficiato della strepitosa ascesa di ChatGPT di OpenAI e di altre app di intelligenza artificiale generativa, praticamente tutte alimentate dai suoi processori grafici.

Nvidia, il quadro tecnico

Le azioni di Nvidia hanno triplicato il loro valore quest’anno, aggiungendo più di 700 miliardi di dollari al proprio market cap. Diventando così la prima società produttore di chip ad entrare nel club dei 1000 miliardi di capitalizzazione. Nella seduta di ieri il titolo ha chiuso in rialzo dell’8,5% raggiungendo i 469 dollari per azione, il balzo più grande in quasi tre mesi.

Il rally di ieri sottolinea la fiducia degli investitori nei confronti del titolo in attesa dei numeri relativi al secondo trimestre e la guidance per i prossimi trimestri del 2023. L’ottimismo sul titolo ha trascinato al rialzo anche gli altri titoli del comparto dei semiconduttori con il Philadelphia Semiconductor Index (SOX), che racchiude la performance delle 30 società più grandi del settore, in rialzo del 2%.

“Mi occupo di tecnologia dal 1994 e non ho mai visto un ambiente in cui l’andamento del settore dipendente dai risultati di un’unica azienda”, ha affermato Inge Heydorn, GP Bullhound. “L’intelligenza artificiale è davvero l’ultimo pilastro della crescita e tutti dipendono da essa. Se Nvidia mostrasse debolezza, potremmo assistere ad una correzione sostanziale del mercato.”

Le aspettative degli analisti

Gli analisti di Refinitiv si aspettano una crescita di circa il 110% dei ricavi del terzo trimestre a 12,50 miliardi di dollari. Nvidia ha previsto entrate inferiori alle stime solo una volta negli ultimi due anni.

Mentre gli analisti di Citi hanno dichiarato la scorsa settimana che prevedono ricavi pari a 12 miliardi di dollari, e aspettative lato acquisti in crescita a 14 miliardi di dollari.

Almeno 10 intermediari, secondo Reuters, hanno alzato i loro obiettivi di prezzo (PT) sul titolo a 500 dollari per azione, ovvero il 15,5% in più rispetto all’ultima chiusura (lunedì 21 agosto). Mentre il rapporto prezzo/utili a 12 mesi della società è salito notevolmente a oltre 80x dopo la previsione dei ricavi del secondo trimestre di una crescita di oltre il 50%, presentate a maggio.

Il focus degli investitori rimarrà sulle vendite presso l’unità data center della società, che ospita il suo pregiato chip H100 utilizzato nell’intelligenza artificiale, per capire se la valutazione stellare del titolo possa essere giustificata. Il titolo il titolo Nvidia attualmente viene scambiato a quasi 40 volte gli utili previsti per i prossimi 12 mesi, ben superiore ai 29x di AMD.