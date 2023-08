Apple (-2%) vendite di iPhone in calo, bene i servizi

I numeri del terzo trimestre fiscale di Apple hanno mostrato un calo delle entrate dai prodotti hardware più iconici della società: iPhone, iPad e Mac. Ma a compensare il rallentamento dell’hardware è la crescita dei servizi, l’attività più redditizia del colosso guidato da Tim Cook. La divisione servizi include i vari abbonamenti, App Store, Apple Music, costi di licenza, servizi di Cloud, Apple Pay e Apple TV+. Nel trimestre tra aprile e giugno, i ricavi dei servizi sono cresciuti di oltre l’8% a 21,2 miliardi di dollari, accelerando rispetto al 5,5% del trimestre precedente. E secondo le stime del gigante di Cupertino, nel quarto trimestre fiscale, l’unità crescerà ancora più velocemente.

Apple, crescita dei servizi superiore alle attese

Il comparto dei servizi di Apple è fondamentale per gli azionisti perché ha margini più elevati rispetto ai prodotti hardware e inoltre offre all’azienda più modi per guadagnare dalla sua base di utenti di oltre 2 miliardi di dispositivi. Il margine lordo per i servizi nel trimestre di giugno è stato del 70,5%, quasi il doppio del margine del 35,4% per tutti i prodotti hardware di Apple. I ricavi della divisione dei servizi di $21.21 miliardi sono stati ben superiori alle stime di consenso di $20.77 miliardi e dei numeri dello stesso trimestre del 2022 pari a $19.60 miliardi.

“Con la nostra base di installazioni continua a crescere, quindi abbiamo un pool di clienti più ampio, i nostri clienti sono più coinvolti, perché abbiamo più account che effettuano transazioni e pagamenti nell’ecosistema”, ha commentato il CFO Luca Maestri. “Sappiamo che abbiamo molti clienti che hanno molta familiarità con il nostro ecosistema, sono coinvolti nell’ecosistema”, ha affermato Maestri. “Tuttavia, oggi utilizzano solo la parte dell’ecosistema che è gratuita, quindi pensiamo che offrendo contenuti migliori e più contenuti nel tempo, saremo in grado di attrarne di più come clienti a pagamento. “

Mentre il numero uno della società, Tim Cook ha affermato che l’accordo di Apple con la Major League Soccer per trasmettere le partite su Apple TV+ stava superando le aspettative della società per quanto riguarda i nuovi abbonati, in parte grazie al recente trasferimento in America della leggenda del calcio, Lionel Messi.

Calano le vendite di iPhone Mac

Le vendite della divisone hardware e nel dettaglio di iPad e Mac potrebbero diminuire ulteriormente nell’anno fiscale 2023 a causa della domanda repressa dovuta anche delle precedenti chiusure delle fabbriche Apple. Anche se la società si aspetta che le vendite di iPhone facciano meglio del calo del 2% registrato nell’ultimo trimestre.

I ricavi del Mac nel terzo trimestre fiscale della società sono stati pari a $6.84 miliardi, inferiori alle stime degli analisti di $6.37 miliardi e soprattutto in calo rispetto ai $7.38 miliardi registrati nello stesso periodo del 2022. Anche i ricavi relativi alle vendite di iPad di $5.79 miliardi sono stati inferiori alle stime di $6.33 miliardi e in netto calo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso ($7.22 miliardi nel Q3 2022).

Gli analisti restano in attese della presentazione dell’iPhone 15, come sempre previsto all’inizio di Settembre. Il titolo Apple ha segnato una performance strepitosa da inizio anno (+50%) diventando così il primo titolo a raggiungere i 3.000 miliardi di capitalizzazione di mercato, in parte grazie alla frenesia AI, che ha trascinato il Nasdaq in rialzo del 32% da inizio anno.

I numeri complessivi del terzo trimestre

Come anticipato Apple ha annunciato i conti relativi al terzo trimestre fiscale, dopo la chiusura dei mercato, prevalentemente sotto le stime degli analisti. Soprattutto per quanto riguarda il fatturato relativo al segmento iPhone. Il titolo Apple, il primo a toccare i 3.000 miliardi di market cap ha evidenziato un lieve calo del 2% nelle contrattazioni afterhours in seguito alla pubblicazione dei conti.

I ricavi complessivi del gigante di Cupertino pari a $81,80 miliardi sono stati leggermente inferiori alle attese di $81,55 miliardi e ben sotto i $ 82,96 miliardi nel terzo trimestre 2022. Sempre per il terzo trimestre, Apple ha pubblicato un utile per azione pari a $ 1,26, anche qua leggermente al di sotto delle attese degli analisti di $ 1,20.

Mentre le entrate dell’iconico prodotto della società l’iPhone sono stati pari a $39,67 miliardi rispetto alle stime di $39,79 miliardi e in calo dai $40,67 miliardi relativi al terzo trimestre 2022.

Il conto deposito di Apple raggiunge i 10 miliardi

Proprio ieri in anteprima della pubblicazione dei conti, Apple ha annunciato, che il conto deposito ad alto rendimento Savings, fornito da Goldman Sachs, ha raggiunto oltre 10 miliardi di dollari di depositi da parte degli utenti dal lancio avvenuto ad aprile. Il risparmio consente agli utenti della Apple Card di aumentare i propri premi in contanti giornalieri attraverso un conto di risparmio di Goldman Sachs, che offre un APY ad alto rendimento del 4,15%.

Dal lancio di Savings, nello scorso aprile, il 97% dei clienti ha scelto di depositare automaticamente il denaro giornaliero sul proprio conto, permettendo agli utenti di stabilire e continuare a coltivare il risparmio.