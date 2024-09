Unipol, Cimbri gela Mps: ‘è cara’. Affossate anche scommesse Piazza Affari su risiko banche Bper-Pop Sondrio. I titoli

(in aggiornamento)

Unipol gela Mps ma anche le scommesse su un risiko tra Bper e Popolare di Sondrio, entrambe banche italiane di cui è azionista di maggioranza.

Dopo settimane in cui Piazza Affari ha aumentato le scommesse sulla possibilità di un matrimonio tra Mps Monte dei Paschi di Siena-ancora Monte di Stato e Unipol, è stato lo stesso presidente di Unipol, Carlo Cimbri, a spezzare i sogni di un M&A tra i due gruppi.

Stando a quanto riporta l’Ansa, a margine delle regate di Luna Rossa alla Louis Vuitton Cup, Carlo Cimbri ha detto che “Mps è cara” e che un’acquisizione non creerebbe valore, diversamente dai salvataggi e dalle operazioni bancarie effettuate finora dalla compagnia assicurativa.

Cimbri ha tenuto a ricordare, di fatto, che “tutta la nostra storia è fatta di acquisizione di asset distressed o semi distressed“.

Nello specifico, il riferimento è stato fatto alla scalata a Fonsai e alle operazioni su Bper e Carige e, anche, a come il titolo Unipol abbia beneficiato di questa strategia.



“Le quotazioni di Unipol, da quando ha acquistato Fondaria, nel 2012, sono superiori a qualsiasi altro titolo quotato su tutte le scadenze, anno per anno”.

Per quanto riguarda le operazioni finora lanciate sulle banche, è stata “la stessa cosa”, visto che Unipol ha “1 miliardo, un miliardo e mezzo di plusvalenza”, in quanto “Bper e gli sportelli Ubi li abbiamo pagati 0,3 – 0,4 volte il patrimonio netto”.

E su Carige, il manager non ha avuto remore a ricordare che Unipol è stata anche pagata “per prenderla”.

Porta sbattuta dunque in faccia a Mps? Cimbri non è stato così categorico, mostrandosi possibilista di fronte all’opzione di concludere con il Monte dei Paschi un accordo di natura però soltanto commerciale:

“Prendere una quota per suggellare un accordo commerciale ha senso, prendere una quota e basta non ha senso. Noi non siamo finanzieri, possiamo fare qualche ticket – 10, 20, 50 milioni – ma 500 milioni li investi se hai un obiettivo strategico”, ha detto.

Per chi avesse ancora qualche dubbi, il presidente di Unipol ha confermato, anche, di non avere “mai parlato” con l’azionista di maggioranza del Monte dei Paschi di Siena, che è tuttora lo Stato, più precisamente il Mef, sulla possibilità di rilevare una quota della banca senese, e in realtà nessun contatto c’è stato neanche in merito a eventuali accordi commerciali.

Nessun discorso a tal proposito neanche con il ceo di Mps, ovvero Luigi Lovaglio.

“Leggo che sarei in attesa di ricevere una telefonata dal ministero”, ha aggiunto Cimbri, stando a quanto riportato dall’agenzia Radiocor: Ma “non la sto aspettando” e “nessuno mi ha manifestato l’idea di farla”.

Cimbri ha affossato anche le speculazioni sulla possibilità di una operazione di risiko bancario tra Bper e la Popolare di Sondrio, affermando che una fusione tra i due istituti sarebbe “sbagliata”, dal momento che le due banche si trovano in “una fase di vita completamente diversa”.

Per la precisione Pop di Sondrio è più redditizia di Bper, fattore che rischierebbe, nel caso di una operazione di fusione, di rendere “il valore che si perderebbe” superiore a “a quello che si potrebbe generare”.

“Noi non facciamo i consolidatori del mercato italiano, a noi interessa che le banche vendano i nostri prodotti e che i nostri investimenti nel capitale rendano. Per la valorizzazione dell’equity che abbiamo investito oggi come oggi non sarebbe nei nostri interessi forzare le banche ad aggregarsi”. Tornando alle due banche identificate periodicamente da Piazza Affari come pedine potenziali di un risiko bancario, Cimbri ha ricordato anche che “Sondrio è una banca che si trova in una fase di vita completamente diversa da Bper, è una banca cresciuta per 150 anni autonomamente, per linee interne, è efficiente, guadagna, ha un suo mercato indipendente e va bene così”. Si tratta di “una banca più piccola”, caratterizzata da “una redditività più alta”, che rischierebbe di perdere però redditività con una eventuale fusione con Bper che fosse decisa solo con l’obiettivo di costituire un terzo polo.

Sono bastati pochi minuti, il tempo di rilasciare qualche dichiarazione agli analisti, per affossare a Piazza Affari le scommesse sull’arrivo di un risiko tra le banche italiane, magari sulla scia anche della mossa lanciata da UniCredit sulla tedesca Commerzbank.

