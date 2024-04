La Starlink di Musk sbotta contro TIM: blocca Internet veloce in Italia. Attenti al titolo e ai bond

La Starlink di Elon Musk contro TIM-Telecom Italia: sono di qualche ora fa le indiscrezioni riportate dall’agenzia Bloomberg relative alla denuncia che la società fondata dal ceo di Tesla e numero uno di X (ex Twitter) ha presentato al ministero dell’Industria e all’Agcom, accusando la compagnia telefonica italiana guidata dall’AD Pietro Labriola di ostacolare il lancio di Internet veloce in Italia.

In particolare, stando alla documentazione a cui Bloomberg ha avuto accesso e che Starlink ha presentato alla fine della scorsa settimana al ministero dell’Industria, il gruppo capitanato da Elon Musk ha accusato TIM di non aver rispettato per mesi la normativa che richiede la condivisione dei dati dello spettro al fine di evitare le interferenze di frequenza.

Telecom Italia ha a sua volta ribattuto che Musk ha presentato una ricostruzione parziale dei fatti che non prenderebbe in considerazione le interlocuzioni che vanno ancora avanti.

Il titolo TIM apre a Piazza Affari confermandosi tra le azioni peggiori del Ftse Mib, in perdita dello 0,80% a quota 0,2233 euro.

Caso Starlink, attenti ai bond di Telecom Italia

Sta di fatto che i rumor riportati da Bloomberg nell’articolo “Musk’s Starlink Faces Obstruction From Phone Carrier in Italy High-Speed Rollout” hanno avuto un effetto immediato sui bond di Telecom Italia con scadenza a novembre 2033, che sono scesi nella sessione di lunedì – riporta la stessa Bloomberg – di 1,2 centesimi di dollaro, a quota 92,6 cents.

Il calo sofferto dal bond è stato il più sostenuto dal 3 ottobre scorso, stando alle stesse rilevazioni di Bloomberg.

Elon Musk’s Starlink is claiming that its rollout of high-speed internet in Italy is being obstructed by the country’s largest phone carrier, with possible repercussions for its services across southern Europe and north Africa. https://t.co/gqB7g6kwHI — Bloomberg (@business) April 1, 2024

Contrariamente alle altre compagnie telefoniche, Telecom Italia, si legge nella documentazione di Starlink – “ha informato chiaramente Starlink del fatto che non vuole cooperare”, non condividendo dunque i dati necessari:

fattore, ha affermato il gruppo di Musk, che potrebbe provocare interruzioni di servizio in alcune aree del sud Europa e del nord Africa che sono parzialmente alimentate dalle attrezzature situate in Italia.

La “costellazione di satelliti di SpaceX per l’accesso a Internet satellitare globale in banda larga” – così come si definisce Starlink – ha così chiesto al ministero dell’Industria in Italia di agire affinché TIM faccia quanto necessario per cooperare sulle frequenze.

In caso contrario, ovvero nel caso in cui la situazione non sarà risolta, Starlink sarà costretta a spostare i suoi investimenti dall’Italia ad altri paesi europei.

Identikit di Starlink, la scommessa di Musk su Internet ad alta velocità

“Il sistema Internet satellitare a banda larga più avanzato al mondo”: si presenta così la società fondata dal ceo Elon Musk, precisando di essere “la prima e la più grande costellazione di satelliti al mondo che sfrutta l’orbita terrestre a bassa quota per offrire internet a banda larga in grado di supportare i servizi di streaming, giochi online, videochiamate e altro ancora”.

Sfruttando satelliti e hardware utente avanzati in combinazione con la nostra esperienza sia con i veicoli spaziali che con le operazioni in orbita, Starlink fornisce internet ad alta velocità e a bassa latenza agli utenti di tutto il mondo.

Le migliaia di satelliti, spiega ancora la società di Elon Musk, sono “posti su orbite molto più vicine alla Terra, a circa 550 km”, coprendo “l’intero globo”.

Proprio il posizionamento dei satelliti Starlink “in un’orbita bassa” rende la latenza “significativamente inferiore, circa 25 ms rispetto a valori superiori ai 600 ms”.

Vale la pena di ricordare che per latenza, come spiega Starlink, si intende “il tempo impiegato dai dati per il percorso di andata e ritorno tra l’utente e il satellite” che, nel caso degli altri servizi internet via satellite è elevato, in quanto i satelliti geostazionari da cui i servizi stessi provengono “orbitano intorno al pianeta a oltre 35.786 km”, dunque a una distanza decisamente più lunga rispetto a quella che separa i satelliti di Starlink dalla Terra.

La Starlink di Elon Musk ha iniziato a puntare sull’Italia già da un po’ di tempo, offrendo alle abitazioni un servizio Internet ad alta velocità attraverso un abbonamento a partire da 29 euro al mese.

Il costo per il Kit per le abitazioni è stato abbassato di recente con una offerta a tempo limitato da 450 a 225 euro.

Per le aziende in Italia, Starlink offre una connessione Internet ad alta velocità a partire da 93 € al mese, con un costo di 2.355 € per il kit.

TIM reduce da tonfo storico, alle prese con vendita NetCo e rinnovo board

Ma a ostacolare per l’appunto le ambizioni di Starlink in Italia, stando alla stessa società fondata da Elon Musk, sarebbe proprio Telecom Italia, colpita ora anche dalla novità dell’accusa firmata da Elon Musk.

Come se il momento non fosse già critico per la compagnia telefonica italiana, reduce da un tonfo ripetuto delle sue azioni a Piazza Affari, fino a -24% nel giorno della presentazione ai mercati del suo piano industriale, alle prese con una grande scommessa short contro le sue azioni e ora anche con la grana del rinnovo del cda.

E non finisce qui, visto che nel frattempo altri grandi nomi della telefonia mondiale si stanno muovendo in Italia, come ha dimostrato l’annuncio dell’accordo tra Swisscom e Vodafone, con cui la prima rileverà il 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro, con l’obiettivo di integrarla con Fastweb”, e le ambizioni nel paese mostrate dalla già presente Iliad, in fase di espansione.

Tutto questo mentre TIM-Telecom Italia si appresta a diventare orfana della stessa rete fissa, ceduta al fondo americano KKR con un accordo che vede nelle vesti di acquirente di NetCo anche il governo Meloni, per la precisione il Tesoro italiano, a dispetto dei no ribaditi più volte dal maggiore azionista di Telecom Italia, Vivendi. Tra gli interessati alla rete fissa anche il fondo pensione canadese CPP.

Lo scorso 30 marzo TIM ha comunicato intanto altre liste per il rinnovo del cda e del collegio sindacale, in vista dell’assemblea convocata per il prossimo 23 aprile, giorno in cui gli azionisti del gruppo dovranno esprimersi anche sulla composizione del cda attualmente presieduto dal ceo Pietro Labriola, decidendo se confermare la loro fiducia o se scegliere opzioni alternative.

Occhio alla lista presentata da Merlyn Partners SCSp (società di diritto lussemburghese, che ha comunicato di essere titolare dello 0,53% del capitale composto da azioni ordinarie e che avrebbe stilato per TIM anche un piano alternativo alla vendita della sola rete fissa, proponendo anche la vendita di TIM Brasil), che ha indicato Umberto Paolucci e Stefano Siragusa per le posizioni rispettivamente di presidente e amministratore delegato di Telecom Italia.

Intanto, va messo in evidenza che Elon Musk ha parlato di Italia non solo attraverso la denuncia presentata all’Agcom e al Ministero dell’Industria da parte della sua Starlink, ma anche direttamente su X, piattaforma social di sua proprietà ed ex Twitter, dedicando un post al problema dell’inverno demografico nel paese.