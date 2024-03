TIM: titolo in forte calo a Piazza Affari dopo annuncio nuovo piano ‘Free to Run’. I target utili-ricavi

Focus a Piazza Affari sul titolo TIM dopo la presentazione del nuovo piano industriale 2024-2026 da parte del ceo Pietro Labriola.

Dalla riunione del cda sono emerse altre novità, tra cui la decisione di convocare l’assemblea degli azionisti in unica convocazione il prossimo 23 aprile e l’ok del consiglio di amministrazione di una propria lista di candidati per il rinnovo del Board che, oltre a confermare Pietro Labriola alla carica vigente di amministratore delegato, propone come candidata alla presidenza Alberta Figari.

Diffusi, in vista del TIM Capital Market Day 2024 previsto per la giornata di oggi, giovedì 7 marzo – anche i risultati economico finanziari, che hanno confermato i dati Preconsuntivi dell’esercizio 2023 resi noti il 14 febbraio.

TIM conclude 2023 con ricavi in crescita a 16,3 miliardi, EBITDA a 5,7 miliardi

Occhio alla perdita di 1,441 miliardi sofferta da TIM nell’esercizio del 2023, che ha scontato la conseguenza negativa di oneri netti non ricorrenti per 680 milioni di euro. La perdita di bilancio si è comunque dimezzata rispetto al rosso di bilancio di 2.925 miliardi archiviato nel 2022. Tutte queste novità, tuttavia, in primis la presentazione del nuovo piano industriale, non solo non scaldano il titolo TIM, ma sono seguite da un forte sell che fa delle azioni del gruppo la maglia nera della sessione odierna del Ftse Mib di Piazza Affari.

Alle 9.25 circa ora italiana, TIM è il titolo peggiore, con un calo superiore a -4,7% che porta le azioni a 0,2649 euro.

TIM, con nuovo piano ceo Labriola presenta target crescita ricavi e EBITDA

Massima attenzione al piano industriale Free To Run post vendita della rete fissa, presentato ieri dal ceo Labriola.

Nel nuovo piano , battezzato Free to Run, sono incisi i target finanziari di TIM:

Ricavi di Gruppo in crescita del 3% medio annuo nell’arco di piano (CAGR 2023-2026) da 14,4 miliardi di euro pro-forma nel 2023; per TIM Domestic ricavi in crescita del 2% medio annuo nel triennio da 10 miliardi di euro pro-forma nel 2023. Per il 2024 i ricavi di Gruppo sono attesi in crescita del 3-4% e del 2-3% per TIM Domestic.

EBITDA organico After Lease di Gruppo in crescita dell’8% medio annuo nell’arco di piano (CAGR 2023-2026) da 3,5 miliardi di euro pro-forma del 2023. Per TIM Domestic EBITDA organico After Lease in crescita del 9-10% medio annuo nel triennio da 1,9 miliardi di euro pro-forma del 2023. Per il 2024 EBITDA organico After Lease di Gruppo in crescita dell’8-9% e del 9-10% per TIM Domestic.

EBITDA organico After Lease–Capex di Gruppo in aumento da 1,3 miliardi di euro pro-forma nel 2023 a circa 2,2 miliardi di euro nel 2026; per TIM Domestic EBITDA organico After Lease – Capex in crescita a circa 1,1 miliardi di euro da 0,6 miliardi di euro pro-forma nel 2023.

Per il 2024 prevista una crescita del 15-17% a livello di Gruppo e dell’11-12% per TIM Domestic.

Il piano prevede una riduzione dell’indebitamento di Gruppo, con un rapporto Debito/EBITDA After Lease in calo a 1,6-1,74 volte rispetto a 3,8 volte dei pro-forma al 2023.

“La vendita della rete fissa – si legge nel comunicato del gruppo – permetterà a TIM di muoversi sul mercato con minori vincoli

finanziari e regolatori e con un focus maggiore sulle componenti industriali”.

Ancora, “il nuovo Piano, che segue il percorso di trasformazione avviato nel precedente biennio, individua le linee di sviluppo per TIM nel 2024-2026: nonostante un contesto macroeconomico fortemente incerto, si prevede un significativo miglioramento di tutte le metriche economico finanziarie, mantenendo una solida struttura di capitale”.

