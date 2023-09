Giorgetti a Cernobbio su extraprofitti banche, Mps, Tim e manovra

Giancarlo Giorgetti a 360° al Forum Ambrosetti di Cernobbio (Como): il ministro dell’Economia e delle Finanze affronta i dossier più importanti a cui sta lavorando il governo Meloni: la tassa sugli extraprofitti dele banche, la legge di bilancio per il 2024 e la necessità che, in base agli accordi con l’Ue, lo Stato riconsegni la banca senese Mps, di cui è azionista di maggioranza con una partecipazione nel capitale pari al 64%, al mercato.

Riguardo alla tassa sugli extraprofitti delle banche italiane, che tanto sta facendo gridare allo scandalo diversi economisti ed analisti, e che è stata grande protagonista di questa estate, facendo crollare al suo annuncio i titoli degli istituti di credito a Piazza Affari agli inizi di agosto, Giorgetti ha detto che “sicuramente potrà essere migliorata”.

Ma “quello che non accetto è che si dica che è una tassa ingiusta, è una tassa giusta. Vi posso assicurare che alla fine, nella sua versione definitiva, tutti quanti la potranno apprezzare”.

Forum Ambrosetti: Giorgetti su Mps, Tim, Ita

Per quanto riguarda Mps-Monte dei Paschi di Siena, “risolveremo senza farci dettare tempi da nessuno e tanto meno dalla fretta per quanto riguarda il sistema bancario”.

Il ministro Giorgetti ha parlato di un altro tema caldo di Piazza Affari: la rete fissa di TIM, altra grande protagonista di Borsa, facendo riferimento al recente grande annuncio del governo Meloni. Quello di far entrare lo Stato attivamente nella partita NetCo, la società in cui andrà a confluire la rete fissa della compagnia di tlc guidata dall’AD Pietro Labriola, accanto al fondo americano Kkr.

Sempre su Piazza Affari, Giorgetti ha rivendicato i successi, a suo avviso, incassati dal governo Meloni: “Abbiamo risolto e sciolto, speriamo definitivamente, la vicenda Alitalia, e abbiamo finalmente, e speriamo definitivamente, risolto la vicenda delle telecomunicazioni della rete”, riferendosi nello specifico alla vicenda Ita e a NetCo. “Credo che questo governo sia stato coraggioso, abbiamo preso decisioni coraggiose, sul superbonus, sul cosiddetto reddito di cittadinanza, abbiamo preso decisioni coraggiose anche in materie di partecipazioni”.

Non è mancata la stoccata al Superbonus, cavallo di battaglia del M5S di Giuseppe Conte: “A proposito di superbonus e dei 100 miliardi, questo governo ne ha pagati 20 e altri 80 sono da pagare, ma tutti hanno mangiato e poi si sono alzati dal tavolo”. E ancora, la frase clou è stata la seguente: “A pensare al superbonus mi viene mal di pancia, ha effetti negativi sui conti pubblici, ingessa la politica economica, non lasciando margine ad altri interventi”.

Sulla manovra, “noi faremo una legge di Bilancio prudente e che tenga conto delle regole fondamentali della finanza pubblica“.

Extraprofitti banche e il ‘caso Giorgetti’

Il ministro Giancarlo Giorgetti è intervenuto alla 49esima edizione del Forum Ambrosetti, che si è aperto venerdì scorso 1° settembre, per concludersi ieri, domenica 3 settembre, a Cernobbio (Como).

Riguardo alla tassa extraprofitti sulle banche, l’annuncio shock che ha travolto immediatamente Piazza Affari è arrivato con la cosiddetta manovra d’estate, arrivata lo scorso 7 agosto dopo la riunione del Consiglio dei Ministri con il varo dei due decreti omnibus, il dl Asset e investimenti e quello Giustizia.

La tassa annunciata da Salvini e rivendicata da Meloni

La paternità dell’imposta è stata rivendicata non tanto dal ministro Giorgetti, il cui iniziale silenzio è stato tra i fattori che hanno scioccato subito i mercati e l’Italia tutta – a motivare la tassa sugli extraprofitti, subito dopo il CdM, è stato piuttosto il vicepremier, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvino – ma dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è tornata sul dossier proprio qualche giorno fa.

“Il profitto è chiaramente il motore di un’economia di mercato – ha detto la premier, in un’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore – Ma questo vale quando il profitto deriva dall’intraprendenza imprenditoriale. Cosa diversa è quando registriamo profitti frutto di rendite di posizione”.

“Mi sono assunta la responsabilità della decisione”, ha spiegato Meloni a Maria Latella, facendo notare che “Qualcuno dice: ‘Volete tassare la ricchezza guadagnata’”.

Il punto è, ha precisato Meloni, che “io non tasserò mai il legittimo profitto imprenditoriale, ma non intendo difendere le rendite di posizione”.

Tassa extraprofitti: il commento di Francesco Giavazzi su Giorgetti non pervenuto

Nei primi giorni successivi all’annuncio della tassa, anche la stampa internazionale aveva parlato del caso Giorgetti.

Il ministro dell’Economia e delle Finanze di fatto, non si era neanche presentato alla conferenza stampa indetta per presentare i decreti sfornati dal governo Meloni.

La sua asssenza era stata messa in evidenza in particolare subito dall’FT (Financial Times), che aveva riportato in un articolo dedicato alla tassa sugli extraprofitti delle banche il commento di Francesco Giavazzi, professore di economia alla Bocconi, braccio destro dell’ex presidente del Consiglio Mario Draghi.

“Non si agisce in questo modo – aveva commentato Giavazzi – non si tassano le banche senza prima informarle e senza che il ministro delle finanze vada in televisione a spiegare” la mossa.

