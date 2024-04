Def: Bankitalia presenta rischi Pil con appello PNRR. Su conti pubblici occhio a cuneo fiscale e Superbonus

Sul Def (Documento di economia e di finanza) che è stato approvato agli inizi di aprile dal governo Meloni, si è espresso oggi Sergio Nicoletti Altimari, Capo del Dipartimento Economia e Statistica di Bankitalia.

L’intervento è avvenuto con una audizione preliminare all’esame del Documento di economia e finanza 2024 davanti alle Commissioni riunite V della Camera dei Deputati (Bilancio, Tesoro e Programmazione) e 5a del Senato della Repubblica (Programmazione economica e bilancio).

Bankitalia, Altimari su Pil: rischi crescita prevalentemente verso il basso

Il capo del dipartimento di Economia e Statistica dell’Italia Sergio Altimari ha presentato oggi, nel corso della sua audizione sul Def il quadro dell’economia italiana, sottolineando che “i rischi per la crescita rimangono prevalentemente orientati al ribasso”.

In un contesto macroeconomico che continua a essere caratterizzato dall’incertezza, anche sul ritmo e sui tempi della ripresa prevista, il funzionario di Bankitalia ha invocato di conseguenza la piena attuazione, da parte del governo Meloni, del PNRR:

Anche perchè gli ostacoli alla crescita del Pil sono diversi: “L’attesa accelerazione degli scambi internazionali potrebbe materializzarsi con ritardo, anche in relazione all’incertezza sulla ripresa dell’economia cinese; l’impatto della restrizione monetaria in corso potrebbe risultare più accentuato del previsto e incidere più intensamente sulla domanda interna; il ridimensionamento degli incentivi alla riqualificazione delle abitazioni in Italia potrebbe contribuire alla

correzione dell’attività nel comparto edilizio”.

Di conseguenza, “in questo quadro, il contributo fornito da una attuazione piena ed efficace degli investimenti del PNRR che a partire da questo anno dovrebbero accelerare è quanto mai decisivo per conseguire i tassi di sviluppo delineati nel quadro del Governo”.

Il nodo dei conti pubblici è stato rimarcato più volte, facendo riferimento sia alla zavorra del Superbonus sul debito pubblico che sull’impatto, anche, della proroga del cuneo fiscale, prevista con il Def.

Def, l’attenti su proroga cuneo fiscale da governo Meloni

Il Def, ha ricordato infatti Altimari, mette in evidenza “l’intenzione di prorogare il taglio del cuneo fiscale. In questo caso il disavanzo sarebbe superiore rispetto a quello tendenziale a legislazione vigente di circa un punto percentuale del PIL in media d’anno nel triennio 2025-27, rimanendo al di sopra del 3 per cento in tutti gli anni dell’orizzonte previsivo”.

Per Altimari, “un’ulteriore proroga di natura temporanea degli sgravi contributivi accrescerebbe l’incertezza sull’evoluzione futura dei conti pubblici”.

Non solo:

“D’altra parte, rendere strutturali gli sgravi aprirebbe due questioni rilevanti. In primo luogo, verrebbe meno a livello aggregato l’equilibrio tra entrate contributive e uscite per prestazioni che, nel medio periodo, caratterizza il nostro sistema previdenziale e ne rappresenta un punto di forza. In secondo luogo, senza una modifica della struttura degli sgravi, i lavoratori con redditi prossimi alle soglie al di sotto delle quali si matura il beneficio continuerebbero a essere penalizzati da elevate aliquote marginali effettive, con effetti potenzialmente distorsivi dell’offerta di lavoro”.

(in fase di scrittura)