Ocse: titoli di Stato e obbligazioni societarie tocca soglia “monstre” di $100.000 miliardi

Il volume complessivo dei titoli di Stato e delle obbligazioni societarie emessi a livello globale ha toccato un vertice senza precedenti, arrivando a 100.000 miliardi di dollari, una cifra che si equipara al Prodotto Interno Lordo (PIL) globale. Questo dato emerge dal Global Debt Report 2024, il primo studio annuale dell’OCSE dedicato all’analisi dell’indebitamento mondiale, che mette in luce come questo segmento fondamentale del mercato finanziario si trovi di fronte a nuove sfide a causa dell’incremento dei tassi di interesse.

Nel dettaglio, l’Italia figura tra i paesi che nei prossimi anni dovranno affrontare le maggiori scadenze di titoli obbligazionari in rapporto al proprio PIL. Secondo il rapporto, ‘in cinque Stati OCSE – titoli a tasso fisso per oltre il 20% del PIL andranno in maturazione in questo periodo, tra cui il Giappone (52%), l’Italia (33%), gli Stati Uniti (27%), la Spagna (27%) e la Francia (20%)’.