Musk a Roma, i grandi temi dell’incontro con Meloni

L’uomo più ricco del mondo e ceo di Tesla, Elon Musk ha incontrato ieri pomeriggio la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Tra i temi della discussione con la premier il problema della natalità, più volte sottolineato da Musk sulla sulla piattaforma Twitter e i rischi dell’intelligenza artificiale alla luce del fermento causato dal chatbot di OpenAI, ChatGPT. Sul tavolo anche la questione delle regole europee di mercato.

Incontro Musk-Meloni, i temi

Secondo quanto si apprende dai post sui social media della premier Giorgia Meloni i temi dell’incontro, sono stati vari: dalla necessità di una deregulation in Europa ai rischi derivanti dall’intelligenza artificiale, ma soprattutto il problema della denatalità, argomento, che Musk ha affrontato a più volte sulla sua piattaforma social. Un tema poi particolarmente urgente in Italia che anche la presidente del Consiglio Meloni ha toccato in più occasioni nei suoi discorsi istituzionali, segnandola come priorità politica ed economica per l’Italia.

Inoltre si è discusso della possibilità per eventuali investimenti da parte delle società del miliardario sudafricano, naturalizzato americano, che avrebbe notato che la premier Meloni “è molto focalizzata sull’interesse degli italiani”. Aerospazio quindi, ma soprattutto automotive, “settori in cui l’Italia dispone di manodopera e tecnologia all’avanguardia”, come emerso nell’incontro mattutino di Musk con il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Ho accolto con grande piacere oggi a Palazzo Chigi @elonmusk. Un incontro molto proficuo e un momento di grande cordialità dove abbiamo affrontato alcuni temi cruciali: innovazione, opportunità e rischi dell'intelligenza artificiale, regole europee di mercato e natalità.

In una intervista al Tg1, Musk ha anche sottolineato che con la premier Giorgia Meloni si è parlato di “Intelligenza Artificiale e dei rischi, dell’AI talmente potente da poterci sottomettere nel futuro”. In merito all’Unione europea ha detto: “Penso che in Europa ci sia un accumularsi eccessivo di regole e leggi, una volta che queste vengono create diventano immortali ma gli esseri umani non sono immortali. L’Europa è come il gigante di Gulliver, legato a terra da troppi lacci e lacciuoli. Penso che eliminarne qualcuno sia una questione logica, nemmeno ideologica.”

Oggi incontro con Macron

Il patron di Tesla, Twitter, SpaceX, Neuralink e The Boring Company oggi prosegue con il programma di visite nel Vecchio continente, che coinvolge anche il presidente francese Emmanuel Macron. L’incontro con Macron, secondo quanto ha detto lo stesso ospite dell’Eliseo, è previsto oggi. I due discuteranno “di automobili ma anche di intelligenza artificiale, social network, quadri normativi”, come ha riferito il numero uno dell’Eliseo che a sua volta sta cercando di convincere Musk a costruire la prossima gigafactory Tesla nell’Esagono.

Elon Musk di nuovo il più ricco del mondo

L’imprenditore eccentrico, Elon Musk è di nuovo la persona più ricca del mondo, dopo che le azioni del produttore di auto elettriche sono salite del 50 % nell’ultimo mese, attualmente prezzano 255 dollari per azione.

Il patrimonio di Musk è salito del 40,3% da un anno all’altro, raggiungendo i 192 miliardi di dollari, come mostra il Bloomberg Billionaires Index. In precedenza Musk aveva perso il primo posto a favore dell’amministratore delegato di LVMH, Bernard Arnault dopo il crollo delle azioni di Tesla in seguito all’acquisizione di Twitter per la somma di 44 miliardi di dollari. La maggior parte della ricchezza di Musk è legata alle azioni di Tesla, il resto delle sue società, allo stato attuale, rimangono private.