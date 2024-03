Bce e tassi, Lagarde pronta all’annuncio. Effetti su spread e BTP? Occhio al grafico verità

Manca poco al secondo grande annuncio della Bce di Christine Lagarde del 2024 sui tassi di interesse dell’area euro e, in generale, sulle decisioni di politica monetaria che intende adottare.

La data clou da ricordare è giovedì, 7 marzo, quando il Consiglio direttivo della Banca centrale europea si riunirà per valutare il da farsi.

Bce e taglio tassi: il mese più probabile in cui Lagarde farà la grande mossa

Chi spera nel primo taglio dei tassi da parte della Bce dopo la sfilza di rialzi degli ultimi due anni deve attendere ancora un po’.

Se tutto andrà bene, il mese in cui Lagarde si deciderà a tagliare per la prima volta i tassi dell’area euro dopo ben 10 strette monetarie consecutive, varate dal luglio del 2022 fino al settembre del 2023, dovrebbe essere infatti giugno:

solo allora la Bce, dopo aver ottenuto informazioni sul trend dei salari dell’Eurozona relativo al primo trimestre del 2024, potrebbe convincersi a fare la mossa tanto attesa dai mercati e dai cittadini del blocco.

Per questa imminente riunione di giovedì 7 marzo, le attese degli economisti sono dunque, così com’era stato in vista del primo atto sui tassi del 2024 del 25 gennaio scorso, per un nulla di fatto.

Ciò significa che i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno lasciati invariati al 4,50%, al 4,75% e al 4,00%, dopo l’ultima stretta monetaria che risale al meeting di settembre.

Nessun taglio ma anche, ormai, nessun rialzo in vista, dal momento che la Bce è riuscita a far scendere il tasso di inflazione dell’area euro dal 10,6% del 2022, anno in cui il mondo intero è stato messo sotto assedio dal trauma della fiammata dei prezzi – successivo all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia – al 2,6% di febbraio di quest’anno, come è emerso dalla pubblicazione dell’indice CPI (indice dei prezzi al consumo) di venerdì scorso.

Il calo dell’inflazione dai massimi testati nel 2022 non ha però convinto ancora la presidente della Bce, visto che il tasso rimane superiore al target ideale fissato dall’Eurotower, pari al 2%.

Non solo tassi: focus sui BTP con la road map dell’altro QE

Non solo tassi, però. L’attenzione degli operatori è rivolta anche a quel bazooka monetario rimasto anche in tempi di inflazione massima dell’Eurozona, che la Bce sta tuttora utilizzando: il PEPP (noto anche come l’altro QE o, più nello specifico, QE pandemico, visto che è stato sfornato dalla Bce di Lagarde ai tempi più drammatici della pandemia Covid-19).

Con il suo ultimo atto del 2023, infatti, Lagarde ha illustrato la road map per decretare la fine di questo strumento, con cui ha continuato a fare incetta dei titoli di stato dell’area euro, e nel caso dell’Italia dei BTP, in questi ultimi mesi, anche a seguito dell’annuncio del QT (che ha preso di mira il QE tradizionale).

La road map è stata confermata nel corso dell’ultima riunione di fine gennaio dell’Eurotower.

La notizia della fine dei giochi anche di questa altra arma anti-crisi della Bce, va detto, finora non ha avuto alcun effetto negativo sullo spread BTP-Bund a 10 anni, che ha anzi continuato, in queste ultime settimane, a puntare verso il basso, fino a precipitare al nuovo minimo in due anni nella sessione di venerdì scorso.

I BTP sono stati blindati anche dai giudizi positivi arrivati comunità degli analisti.

In particolare un outlook positivo sullo spread BTP-Bund è stato annunciato dagli analisti di Citi Research e, anche, da quelli di Société Générale, a dispetto della decisione di Lagarde di staccare la spina PEPP che, secondo alcuni esperti, avrebbe tra l’altro finito con il gonfiare il valore dei titoli di stato italiani.

Tra questi va ricordato sicuramente Robin Brooks, capo economista @IIF, ovvero dell’Institute of International Finance ed ex capo strategist forex di Goldman Sachs, che più volte aveva ricordato come l’Italia fosse dipendente proprio da questo ultimo bazooka della Bce.

Con un post su Twitter, Brooks si era così espresso:

La Bce al momento sta utilizzando i titoli governativi tedeschi in scadenza per reinvestire quelle somme in titoli governativi italiani. E questo, di fatto, significa che il QE della Bce sta andando avanti a favore dell’Italia (e in modo decisamente inferiore a favore della Spagna), mentre il QT è in atto in Germania. E significa, anche, che sono i rendimenti tedeschi che riflettono i veri rendimenti di mercato. Non l’Italia”.

Brooks ha ribadito più volte il problema dell’enorme debito di tutta l’area euro in altri tweet, con cui ha ricordato anche il grande favore che, a dispetto delle critiche del governo Meloni contro Lagarde e i falchi della Bce, l’Eurotower avrebbe continuato a fare ai BTP e a tutta la carta italiana.

Il tweet che mette sull’attenti i BTP e l’Italia di Meloni

Allo stesso tempo, per quanto l’Italia si sia messa in evidenza in questi ultimi mesi con la grande manifestazione di fiducia che gli investitori internazionali e gli stessi risparmiatori italiani hanno continuato a dare ai suoi BTP – esempio illustre di questo ultimo caso è il boom di ordini scattati la scorsa settimana per il BTP Valore, giunto alla sua terza edizione, tanto caro al governo Meloni – , in attesa della Bce un attenti è stato lanciato nelle ultime ore da un grafico che è stato pubblicato su Twitter da Philipp Heimberger @heimbergecon, ricercatore del Vienna Institute for International Economic Studies (@wiiw_ac_at).

The ECB is no longer a net buyer of government debt.

Italy's debt is rolling off the ECB's balance sheet at the second fastest pace – just behind Portugal. via @DanielKral1 pic.twitter.com/2f99UbhhKe — Philipp Heimberger (@heimbergecon) March 4, 2024

Ebbene, dal tweet e dal grafico è emerso che la Bce di Christine Lagarde, di fatto, “non è più acquirente netto” dei debiti pubblici dell’area euro.

Il riferimento è a quei programmi con cui l’Eurotower ha fatto da scudo per anni ai debiti dell’Eurozona, non solo attraverso il PEPP, ma soprattutto con lo strumento “Public sector purchase programme (PSPP)”, costola di quel primo vero bazooka monetario che venne lanciato la prima volta alla metà del 2014 dall’allora presidente della Bce ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi, ovvero dell’ “Asset purchase programme (APP)”.

APP o PPA in italiano è il termine tecnico per indicare il programma di QE (Quantitative easing), con cui la Bce ha fatto per tanti anni incetta di BTP e di altri bond dell’area euro.

Dal grafico emerge che proprio i BTP sono i titoli di stato che la Bce sta smobilizzando al ritmo più veloce tra i titoli di debito dell’area euro presenti nel suo portafoglio, dopo i titoli del Portogallo.

D’altronde non è più tempo di QE, ma del suo opposto, il QT, Quantitative Tightening, ansia perenne soprattutto per i titoli di stato italiani.



La Bce blinda i BTP oppure no? Il dibattito

Il grafico ha acceso un dibattito tra Daniel Kral della divisione macro dedicata all’Europa di OxfordEconomics e lo stesso Robin Brooks.

Proprio citando gli smobilizzi dei BTP da parte della Bce, nell’ambito del piano PSPP, Kral ha fatto notare all’ex Goldman Sachs che la Bce, alla fine, non starebbe proteggendo così tanto l’Italia, visto che gli smobilizzi dei BTP sono partiti e anche da un bel po’, con la fine del QE tradizionale.

“E’ un po’ che la Bce non è acquirente netto del debito pubblico italiano”, ha scritto Kral.

Va detto che il tweet di Robin Brooks, tuttavia, non si riferiva al piano APP, ma a quello PEPP, ergo al QE pandemico.

Why exclude PSPP? The ECB has not been a net buyer of Italian debt for some time. In fact Italy's debt is rolling off the ECB's balance sheet at the second fastest pace, behind only Portugal. And the rise in public debt in Italy and Germany since 2019 has been basically the same. https://t.co/Z5jqr6InDm pic.twitter.com/TgntA8gNjn — Daniel Kral (@DanielKral1) March 3, 2024

Tornando alla questione tassi dell’area euro, nelle ultime settimane, sulla scia dei continui attenti all’inflazione lanciati puntualmente dalla presidente della Bce Lagarde, le speculazioni dei mercati sull’arrivo imminente dei tagli ai tassi si sono a dir poco smorzate.

Bce, taglio tassi: su cosa scommettono i mercati

Un articolo di Reuters ha pubblicato il commento di Jack Allen-Reynolds, vice responsabile economista di Capital Economics che, nel commentare il trend del dato relativo all’inflazione dell’Eurozona, ha ammesso che la Banca centrale europea “ha bisogno di più tempo per convincersi del fatto che l’inflazione scenderà in modo sostenibile al 2%”.

Questo significa, in poche parole che, secondo l’economista, “ad aprile non ci sarà alcun taglio dei tassi di interesse”.

Tra l’altro i mercati hanno ridotto sensibilmente le loro aspettative sui tagli ai tassi complessivi che Francoforte potrebbe decidere di varare nel corso di quest’anno.

Ora i tagli ai tassi previsti per il 2024 sono pari a -90 punti base, rispetto alle sforbiciate di ben 150 punti base che erano state scontate all’inizio del 2024.

Proprio il repricing sui tassi da parte dei mercati dovrebbe tuttavia rendere Christine Lagarde, nel prossimo Bce-Day di giovedì 7 marzo, meno ansiosa di frenare le aspettative dei trader che, a suo avviso e all’inizio dell’anno, si erano presentate fin troppo dovish.

I mercati scommettono inoltre su un primo taglio dei tassi, pari a -25 punti base, nel mese di giugno, con una probabilità pari al 90%.

L’imminente riunione della Bce sarà cruciale anche perchè i mercati riceveranno i nuovi outlook della Bce sul trend della crescita del Pil e dell’inflazione dell’Eurozona.

Secondo gli economisti, la Banca centrale europea taglierà le stime per il 2024 su entrambi i dati.

D’altronde, il Pil dell’area euro oscilla attorno allo zero da almeno sei trimesti consecutivi, tanto che la Commissione europea ha appena annunciato di avere rivisto al ribasso l’outlook sul ritmo di espansione dal +1,2% precedentemente atteso al +0,8%.

Interpellato dalla Reuters, Andrzej Szczepaniak, economista senior per l’Europa di Nomura, ha detto inoltre di ritenere che. a essere tagliata, dovrebbe essere anche la stima sul tasso di inflazione headline, ” visto che i prezzi energetici sono scesi del 20% circa rispetto al momento in cui sono state formulate le previsioni macroeconomiche di dicembre”.