TIM: focus titolo a Piazza Affari post crollo da debito. Nuovi annunci NetCo-piano ‘Free to Run’

Avvio positivo per il titolo TIM, che scatta di oltre il 3% sul Ftse Mib di Piazza Affari all’inizio della giornata di contrattazioni, per poi ridurre i guadagni e avanzare alle 9.15 circa ora italiana dell’1,9% circa, a quota 0,2262 euro.

Il titolo TIM-Telecom Italia rimane grande protagonista di Piazza Affari, dopo il cda straordinario convocato dall’AD Pietro Labriola nella giornata di ieri, domenica 10 marzo, per riflettere sul crollo storico che le azioni hanno sofferto giovedì scorso, pari a -24%, dopo la presentazione del nuovo piano “Free to Run”.

La riunione del cda ha portato alla pubblicazione, stamattina, delle integrazioni al piano industriale. Integrazioni che hanno confermato la guidance della società, mettendo tuttavia in evidenza la possibilità di revisioni al rialzo dei target.

TIM pubblica integrazioni a nuovo piano Free to Run. Occhio al debito

A integrazione del comunicato stampa e della presentazione del piano industriale 2024-2026 ‘Free to Run’ diffusi in occasione del Capital Market Day dello scorso 7 marzo – TIM ha fornito le seguenti integrazioni:

Il debito netto pro-forma al netto del deleverage stimato per l’operazione Netco, pari a circa 6,1 miliardi di euro al 31 dicembre 2023, è atteso alla fine del 2024 a circa 7,5 miliardi di euro.

Tale variazione, ha spiegato TIM, è dovuta principalmente a:

Gestione ordinaria : ovvero l’EBITDA al al netto degli investimenti, gli oneri finanziari, l’andamento del Net Working Capital (NWC), le minorities di TIM Brasil e la componente tasse e altri oneri.

: ovvero l’EBITDA al al netto degli investimenti, gli oneri finanziari, l’andamento del Net Working Capital (NWC), le minorities di TIM Brasil e la componente tasse e altri oneri. Gestione straordinaria: ovvero impatti connessi all’operazione Netco quali i costi da separazione, gli eventuali impatti da price adjustment e ulteriori partite relative al Net working Capital.

Riguardo ai flussi di cassa 2025-2026, TIM ha comunicato che “nel 2025 il Net cash flow è atteso intorno allo zero e nel 2026 intorno a 0,5 miliardi di euro”, target che potrebbero tuttavia migliorare.

Per la precisione, il gruppo ha sottolineato che questi livelli di Net cash flow, “se normalizzati dagli effetti descritti nelle tabelle sottostanti (vedi tabella sotto)”, potrebbero tradursi in valori superiori alla guidance attuale, ovvero in “un valore intorno agli 0,4 miliardi di euro nel 2025 e 0,8 miliardi di euro nel 2026″.

“I fattori di normalizzazione dei flussi di cassa – ha precisato il gruppo guidato dal ceo Pietro Labriola – sono connessi a uscite di cassa straordinarie a livello di working capital principalmente correlate all’effettiva liquidazione del personale oggetto di iniziative di incentivo all’esodo già attivate e alla normalizzazione dei costi del debito dovuta all’impatto del miglioramento atteso del merito di credito (il rating) che consentirà alla società di implementare, a tendere, una più efficiente gestione del margine di liquidità e alla diminuzione degli oneri correlati alle partite straordinarie”.

Eventuali upside guidance con cessione rete fissa NetCo

TIM ha dunque confermato la guidance 2024-2026 presentata al mercato, precisando che “eventuali upside alla guidance potrebbero derivare dagli earn-out connessi all’operazione Netco e dalla possibile cessione di Sparkle, il cui processo è tutt’ora in corso”.

Diverse le notizie che hanno visto TIM, nei giorni scorsi, osservata speciale a Piazza Affari: dal tonfo record del titolo di giovedì scorso, pari a ben -24%, accompagnato a un boom dei volumi di scambio, allo stupore manifestato dal ceo Pietro Labriola per il crollo storico in Borsa, la conseguente decisione della Consob di accendere un faro sul titolo e l’annuncio, venerdì scorso, con cui il fondo pensione canadese CPP Investments ha reso noto di aver concluso un accordo per l’acquisto della rete fissa, insieme al fondo americano KKR e al Mef.

Le azioni della compagnia di tlc hanno recuperato terreno nella sessione di venerdì scorso 8 marzo, salendo del 4,82%, a quota 0,222 euro: un rimbalzo che solo in parte ha tamponato il danno provocato dal violento sell off che si è abbattuto sul titolo il giorno prima, durante l’atteso TIM Capital Market Day 2024, e su cui il cda ha cercato di far luce, con la riunione straordinaria che si è tenuta ieri, domenica 10 marzo.

TIM, rete fissa fa gola anche al fondo pensione canadese CPP. Insieme a KKR e Mef per NetCo

TIM shock: focus titolo post collasso -24% in Borsa con piano ‘Free to Run’. Lo stupore di Labriola e la frase sui bond

