Occidental Petroleum e Buffett: l’ultima mossa

Warren Buffett punta sempre di più su Occidental Petroleum, il titolo su cui, con la sua conglomerata Berkshire Hathaway, si è posizionato all’inizio dello scorso anno.

Occidental Petroleum è una società Usa produttrice ed esploratrice di petrolio e gas che opera negli Stati Uniti, Medio Oriente, con sede a Houston, Texas.

Dalla documentazione depositata presso l’Autorità di Borsa Usa, la Sec, emerge che la holding fondata e gestita dall’oracolo di Omaha ha acquistato quasi 5,8 milioni di azioni del gruppo petrolifero attraverso operazioni di trading separate, nelle sessioni di lunedì e martedì, 6 e 7 marzo, pagando un prezzo compreso tra 59,8 e 61,9 dollari.

Con questo ultimo shopping di azioni, del valore complessivo superiore ai $350 milioni, Berkshire Hathaway ha aumentato la sua partecipazione in Occidental Petroleum a oltre 200,2 milioni di titoli, per un ammontare di $12,2 miliardi, in base al valore di chiusura del titolo della sessione di ieri, 7 marzo, pari a 60,85 dollari.

Si tratta di una partecipazione che premia Buffett con una pioggia di dividendi, su base annua, di circa 144 milioni di dollari, dopo la decisione del gruppo Occidental di aumentare le cedole del 38%, annunciata il mese scorso.

Berkshire Hathaway detiene anche azioni privilegiate Occidental per un valore di $10 miliardi, una quota che gli consente di incassare dividendi, su base annua, di 800 milioni di dollari.

E non finisce qui, visto che la holding dell’oracolo 92enne ha in pancia diritti per acquistare altre azioni ordinarie di Occidental per un valore di 5 miliardi di dollari.

Occidental Petroleum nella Top 10 delle scommesse di Buffett

Va detto che Occidental Petroleum, che ora fa parte della Top 10 delle scommesse di Berkshire Hathaway, ha riportato, grazie al tocco di Re Mida che caratterizza Buffett, un 2022 stellare, più che raddoppiando il suo valore.

Warren Buffett ha iniziato a fare incetta del titolo, per l’appunto, un anno fa circa, in un momento di forte rally dei prezzi del petrolio, con il Brent che era arrivato a schizzare fino a 140 dollari dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin: invasione lanciata il 24 febbraio 2022, che ha dato il via a una guerra che ha inizialmente provocato un rally scatenato dei prezzi delle commodities.

Il nuovo shopping di Berkshire Hathaway arriva dopo che, nella giornata di lunedì 6 marzo, il ceo del gruppo petrolifero Vicki Hollub aveva riferito nel corso di una intervista rilasciata alla CNBC di aver incontrato “appena qualche giorno prima” Warren Buffett.

Hollub aveva detto di aver parlato con l’investitore miliardario dell’industria del petrolio e del gas e anche della tecnologia utilizzata nei settori.

Lo scorso anno, Berkshire ha ricevuto l’ok delle autorità di Borsa per acquistare fino al 50% di Occidental Petroleum: la notizia, insieme alla mossa degli ultimi giorni, porta gli investitori a rinfocolare le speculazioni su un’acquisto totale della società da parte di Buffett & Co.

I diritti di opzione per l’acquisto di altre 83,9 milioni di azioni di Occidental per $5 miliardi, o per 59,2 dollari ciascuna, sono stati ottenuti dalla holding nell’ambito di un accordo, che risale al 2019, con cui Berkshire aiutò la società di Houston a finanziare l’acquisizione di Anadarko.

Il titolo Occidental Petroleum (ticker OXY) ha chiuso la sessione di ieri a Wall Street a quota 60,85 dollari, in calo dell’1,35%.

Berkshire è il principale azionista di otto dei principali colossi della Corporate Usa: American Express, Bank of America, Chevron, Coca-Cola , HP , Moody’s, Occidental Petroleum e Paramount Global.

L’ultima volta che Warren Buffett ha fatto incetta di azioni Occidental è stato nel settembre del 2022, quando ha acquistato ulteriori titoli del gruppo, portando la quota detenuta nella società a un valore del 21,4% alla fine dello scorso anno.

Con la sua ultima mossa appena resa nota, la partecipazione di Berkshire Hathaway nel gruppo oil aumenta al 22,2%.