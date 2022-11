Warren Buffett e le tre new entry nel portafoglio di investimenti di Berkshire. Scattano subito i buy

La conglomerata di Warren Buffett Berkshire Hathaway ha aggiornato nel corso del terzo trimestre il portafoglio azionario di lungo termine. Di seguito alcune delle scommesse più rilevanti della holding fondata dal Re Mida di Wall Street che sono emerse dalla documentazione depositata presso la Sec, con tanto di new entry, che non hanno perso tempo a brillare in Borsa.

Tra queste. TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), il colosso dei semiconduttori quotato alla borsa di Taiwan: Warren Buffett ha fatto incetta di più di 60 milioni di azioni ADR del gruppo, per un valore di $4,1 miliardi, pari all’1,2% di TSMC, entro la fine del terzo trimestre dell’anno.

Il titolo Taiwan Semiconductor Manufacturing è scattato subito al rialzo, con un rally fino a +9,44%, testando il valore massimo in quasi due mesi.

Di motivi per brindare ce ne sono, visto che Taiwan Semi è diventata la decima maggiore partecipazione detenuta da Berkshire Hathaway, alla fine di settembre.

Il gruppo produce chip per clienti del calibro di Nvidia e Qualcomm e, come ricorda Bloomberg, è il fornitore esclusivo dei semiconduttori Silicon utilizzati da Apple.

Warren Buffett: Apple rimane scelta TOP. Le new entry

Apple rimane a tal proposito la scommessa numero uno del portafoglio di Buffett.

La notizia delle scommesse di Buffett ha fatto scattare altri buy: in particolare a Wall Street si mettono in evidenza due titoli toccati dalla mano di Re Mida, o anche oracolo di Omaha, come Warren Buffett viene più spesso definito.

Si tratta di Louisiana-Pacific e Paramount: nella prima Berkshire si è posizionata per la prima volta, acquistando una quota,

Le quotazioni di Paramount hanno invece applaudito alla decisione della conglomerata di aumentare la partecipazione nel gruppo.

Guardando al valore complessivo del portafoglio azionario di Warren Buffett, è emersa una diminuzione modesta, dai $300 miliardi precedenti a quota 296 miliardi di dollari. I cambiamenti nel portafoglio di investimento non sono stati massicci.

Tornando a Louisiana Pacific, la quota acquistata ha un valore di $297 milioni.

La holding di Buffett ha acquistato anche una partecipazione nell’investment bank di New York Jefferies, di oltre 433.000 azioni, per $12,8 milioni.

Jefferies si è confermata una delle tre nuove scommesse di Berkshire. Le altre due sono per l’appunto Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. e Louisiana-Pacific Corp.

Berkshire ha ridotto invece la sua esposizione verso i titoli finanziari di $4,7 miliardi nel corso del terzo trimestre.

La partecipazione in US Bancorp è scesa da quella precedente superiore al 9% al 3,6% circa. Vendute nello stesso periodo anche le azioni di BNY Mellon: dopo otto trimestri in cui la quota nella banca era rimasta invariata, l’investitore leggendario ha deciso di ridurla, smobilizzando azioni per un valore di $442,2 milioni.

Dalla documentazione depositata presso la Sec, è emerso inoltre che, nel terzo trimestre, la partecipazione di Berkshire in Occidental Petroleum è stata aumentata al punto che Berkshire detiene ora quasi il 30% della compagnia petrolifera, secondo i calcoli di Bloomberg Intelligence.

Apple, BofA e le altre: le cinque scommesse top di Buffett

Le più grandi scommesse di Berkshire Hathaway risultano le seguenti:

Apple è la prima: al 30 settembre Berkshire deteneva 894,8 milioni di azioni per un valore di $123,7 miliardi.

è la prima: al 30 settembre Berkshire deteneva 894,8 milioni di azioni per un valore di $123,7 miliardi. Bank of America .: partecipazione invariata di 1,01 miliardi di azioni, per un valore di $30,5 miliardi.

.: partecipazione invariata di 1,01 miliardi di azioni, per un valore di $30,5 miliardi. Chevron : acquistate 3,92 milioni di azioni, per un totale posseduto di 165,4 milioni, valutate $23,8 miliardi, che rappresentano l’8,4% del flottante.

: acquistate 3,92 milioni di azioni, per un totale posseduto di 165,4 milioni, valutate $23,8 miliardi, che rappresentano l’8,4% del flottante. Coca-Cola: quota invariata per 400 milioni di azioni, valutate $22.4 miliardi

quota invariata per 400 milioni di azioni, valutate $22.4 miliardi American Express: quota lasciata invariata a 151,6 milioni, valutata $20,5 miliardi

Berkshire Hathaway si è confermata acquirente netta di azioni nel corso del terzo trimestre, con acquisti netti post vendite per un valore di $3,7 miliardi. Tra le partecipazioni ridotte, vanno segnalate quelle detenute in Activision, Kroger e General Motors.