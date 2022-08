Occidental Petroleum conquista Warren Buffett: ecco come ha catturato la sua attenzione

All’inizio del 2020 che segnò l’inizio della pandemia, gli investitori tra cui anche Warren Buffett hanno venduto le proprie partecipazioni in Occidental Petroleum. Poco più di due anni dopo, il produttore di petrolio e gas è il miglior titolo dell’S&P 500 e di nuovo favorito di Buffett.

Nel 2022 Berkshire Hathaway è tornata ad essere il maggiore azionista della società con una quota di circa il 20%. Inoltre lo scorso venerdì Buffett ha ricevuto l’approvazione della SEC per acquistare fino al 50% della società petrolifera.

Sostenuto dall’impennata dei prezzi delle materie prime, Occidental ha ripagato il suo carico di debiti e sta generando liquidità. Il gruppo energetico sta rafforzando il proprio bilancio e restituendo denaro agli azionisti. Inoltre Occidental detiene la posizione più ampia nel giacimento petrolifero statunitense più attivo, e sta investendo in tecnologie per ridurre le emissioni di carbonio, cosa che stanno facendo anche alcune delle attività di Buffett.

“Occidental è un ottimo target per Buffett”, afferma a Wall Street Journal, Steven Check, CIO di Check Capital Management. “È americano, ha un ottimo flusso di cassa ed è un allocatore di capitale razionale”.

Ecco perché Buffett ha scelto Occidental

Il mago di Omaha, ha pubblicamente elogiato la strategia del ceo di Occidental Vicki Hollub, lasciando molti analisti ipotizzare che Berkshire potrebbe acquistare l’intera società. Per il momento Warren Buffett non ha informato Occidental di alcun piano per acquisire una partecipazione di controllo nella società ed è improbabile che lo faccia nel breve termine, secondo fonti del Wall Street Journal.

“Quello che Vicki Hollub stava dicendo, aveva molto senso”, ha detto Buffett alla recente riunione annuale degli azionisti del Berkshire. “E ho deciso che era un buon posto dove mettere i soldi del Berkshire.”

Sotto la guida di Hollub, Occidental ha ridotto notevolmente il debito, effettuando “buybacks” e aumentando i dividendi. Come altre società americane del settore petrolifero, Occidental è stata prudente nell’aumentare la produzione, nonostante l’aumento dei prezzi del petrolio.

Quella strategia sta dando i suoi frutti. Occidental ha generato un record di 4,35 miliardi di dollari di free cash flow nel secondo trimestre e 3,7 miliardi di dollari di profitti. Dopo che il titolo é calato di circa l’80% nel 2020, le azioni di Occidental sono aumentate del 138% quest’anno, un rally guidato, in parte, dagli acquisti di Buffett.

Detto ciò l’azienda deve ancora affrontare delle sfide. Permangono dubbi a lungo termine sulla domanda di petrolio e gas poiché alcuni paesi passano a fonti energetiche più ecologiche e alcuni investitori rimangono diffidenti nei confronti del settore. Occidental sta anche scommettendo molto sulla cattura del carbonio, una tecnologia la cui redditività non è stata dimostrata.

Nel 2020 Occidental è entrata nella pandemia gravata dal debito di un accordo da 38 miliardi di dollari per rilevare la rivale Anadarko Petroleum, parte della quale ha finanziato con 10 miliardi di dollari da Berkshire. Il crollo dei prezzi del petrolio ha portato la società a licenziare la mano d’opera e tagliare gli stipendi dei dirigenti, inclusa la ceo Hollub.

Anche se l’accordo con Anadarko sembrava inopportuno, secondo gli analisti, le attività legate all’acqusizione di Anadarko da allora hanno contribuito a consolidare la propria posizione di maggiore produttore nel bacino del Permiano a Texas dell’ovest. La società ha affermato di aver prodotto circa mezzo milione di barili di petrolio al giorno a livello nazionale nel secondo trimestre dell’anno, rispetto ai circa 280.000 barili prima dell’acquisizione di Anadarko

Inoltre, Occidental ha affermato che genera profitto quando i prezzi del greggio sono attorno ai 40 dollari al barile. Nel secondo trimestre dell’anno, i prezzi del greggio Brent sono stati in media di 114 dollari al barile e i prezzi del greggio negli Stati Uniti hanno raggiunto una media di 109 dollari al barile, secondo Scotiabank.

Tutti i fatti indicano che Occidental fa parte di un gioco relativo alla produzione petrolifera nazionale per Buffett, ha affermato Bill Stone, chief investment officer di Glenview Trust, che alla fine del secondo trimestre deteneva azioni sia di Berkshire che di Occidental.

Nel 2022 Buffett ha anche aumentato la propria partecipazione in un altro colosso del comparto energetico statunitense, Chevron, rendendola la quarta partecipazione più grande del Berkshire.

Occidental ha affermato che mira a raggiungere emissioni nette zero sulle sue operazioni e sul consumo di energia entro il 2040. La società ha investito nella rimozione del carbonio attraverso le sue Oxy Low Carbon Ventures e prevede di sviluppare il primo impianto su scala industriale per catturare l’anidride carbonica dall’aria , che si dice richiederà un investimento superiore a un miliardo di dollari.

L’obiettivo della società di diventare un operatore più ecologico potrebbe aumentare l’appetito di Buffett, secondo gli analisti intervistati dal Wall Street Journal. L’unità energetica del Berkshire, Berkshire Hathaway Energy, ha dichiarato l’obiettivo di chiudere le unità a carbone entro il 2049 e raggiungere emissioni nette di gas serra zero entro il 2050.