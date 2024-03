Giappone: Toyota annuncia aumento salari record. Mossa tassi Bank of Japan più vicina

Arriva in Giappone un’altra notizia che rende più probabile l’uscita dall’era dei tassi negativi, da parte della Bank of Japan guidata dal governatore Kazuo Ueda. Toyota, il colosso dell’auto numero uno al mondo, ha annunciato di avere raggiunto un accordo con i sindacati, che prevede l’aumento dei salari ai dipendenti fino a 28.440 yen, l’equivalente di $193 dollari e il pagamento di bonus a livelli record.

La Bank of Japan monitora attentamente le negoziazioni salariali in corso, in Giappone, tra le aziende e i sindacati, per valutare in che modo gli eventuali aumenti dei salari possano tradursi in aumenti dei consumi e dei prezzi, rendendo magari sostenibile la crescita dell’inflazione in Giappone.

E’ quest’ultima, infatti, la condizione sine qua non per convincere la banca centrale del Giappone a porre fine alla politica monetaria ultra espansiva incentrata sui tassi negativi (-0,1%) e sul controllo della curva dei rendimenti.

Salari Giappone: arriva il fattore Toyota

Il fattore Toyota, rendendo più probabile la grande svolta di politica monetaria del Giappone, non si è tradotto tuttavia in un balzo dello yen, piatto dopo la notizia dell’aumento dei salari.

Il rapporto USD-JPY è in lieve ribasso, attorno a quota 147,59, mentre il rapporto EUR-JPY è fermo a quota 161,28.

Intanto Rengo, il sindacato più grande in Giappone – stando a quanto riportato dalla CNBC – ha reso noto che i dipendenti delle aziende più importanti del paese hanno chiesto un aumento annuo dei salari del 5,85%, superiore a una crescita del 5% per la prima volta in 30 anni.

La richiesta dei dipendenti ha portato gli analisti a prevedere per quest’anno una crescita dei salari pari a +5% o superiore, al livello più sostenuto in 31 anni circa.

Bank of Japan pronta a sancire fine tassi negativi? Occhio al Pil

Si avvicina la riunione della Bank of Japan, in calendario i prossimi 18-19 marzo. Il fattore Toyota arriva dopo la pubblicazione del Pil del Giappone, che ha fatto scattare subito sui mercati le scommesse sulla possibilità che la banca centrale sancisca la fine dell’era dei tassi negativi già nella prossima riunione.

Contrariamente a quanto emerso dai numeri preliminari del dato, nel quarto trimestre del 2023 l‘economia giapponese è riuscita a sventare, infatti, la recessione tecnica.

Pil Giappone scatena paura tassi Bank of Japan. Borsa Tokyo paga buy yen

Il dato finale relativo al Pil ha ribaltato la lettura preliminare, che aveva indicato una contrazione, nell’ultimo trimestre del 2023, pari a -0,4%, per l’economia del Giappone, dopo la flessione del 3,3% nel corso del terzo trimestre.

La performance migliore del prodotto interno lordo rispetto a quanto paventato con la lettura preliminare dell’indicatore, ha innescato forti acquisti sullo yen, che ha guadagnato nei confronti delle principali valute, prezzando la prospettiva di una BoJ pronta ad agire per avviare il processo di normalizzazione della propria politica monetaria, rimasta ultra espansiva a dispetto di un’inflazione che è tornata anche qui ad alzare la testa, negli anni precedenti (seppur non ai ritmi record di quanto avvenuto in Europa e negli Stati Uniti).

Il rally dello yen ha depresso subito l’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo che, nel giorno della pubblicazione del Pil, ha concluso la sessione scendendo di oltre il 2%, allontanandosi così ulteriormente dai valori record della storia testati nelle sessioni precedenti, quando aveva superato anche la soglia di 40.000 punti.

Tra l’altro, sempre l’altroieri la Bank of Japan ha reso noto di non avere fatto shopping di ETF giapponesi, fattore che ha portato i trader a scommettere ulteriormente sulla fine della pacchia dei tassi negativi in Giappone.

Vale la pena di mettere in evidenza che la Bank of Japan sta monitando attentamente le negoziazioni salariali, così come sta facendo la Bce di Christine Lagarde, ma per motivi diamentralmente opposti.

Se la BoJ di Kazuo Ueda punta a raccogliere dati che certifichino l’aumento dei salari, al fine di iniziare ad alzare i tassi, la Bce di Lagarde, dopo la carrellata di rialzi dei tassi lanciati negli ultimi due anni per mettere un freno al balzo dell’inflazione, attende ulteriori informazioni per capire se iniziare a tagliare i tassi.

