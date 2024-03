Secondo Dalio il mercato USA non è in una bolla

La domanda per un milione da dollari a Wall Street è: Il mercato azionario è in una bolla? Il fondatore di uno dei più grandi hedge fund del mondo, Bridgewater ha dato una risposta alla domanda più bollente di oggi. Secondo il miliardario Ray Dalio il mercato azionario degli Stati Uniti non è in una bolla speculativa. Dalio ha analizzato il mercato in base ai suoi criteri di bolla, che includono valutazione, sentiment, nuovi acquirenti e condizioni insostenibili.

Dalio, ecco perché il mercato azionario USA non è in una bolla

Nel suo post su LinkedIn, Dalio argomenta la sua tesi sul mercato azionario USA ovvero che non è in una bolla ragionando sui seguenti criteri:

I prezzi sono elevati rispetto ai valori tradizionali?

I prezzi scontano condizioni insostenibili?

Molti acquirenti nuovi e ingenui sono stati attratti perché il mercato è cresciuto molto, quindi è percepito come un mercato dove si può guadagnare facilmente.

Ampio sentiment rialzista.

Un’alta percentuale di acquisti è finanziata dal debito.

Molti acquisti a termine e speculativi effettuati per scommettere sugli aumenti di prezzo

“Quando guardo gli Stati Uniti utilizzando questi criteri, il mercato azionario – e anche alcune delle parti che si sono rafforzate di più e hanno attirato l’attenzione dei media – non sembra molto frizzante”, spiega nel suo post Dalio. “Il mercato nel suo complesso si colloca nella fascia media (52° percentile). Come mostrato nei grafici, questi livelli non sono coerenti con le bolle del passato.”

I Magnifici 7 cari ma non eccessivamente

L’investitore e miliardario ha fatto il punto anche sui Magnifici 7 (Apple, Microsoft, Alphabet (GOOGL), Amazon.com, Nvidia, Tesla e Meta Platforms), che hanno trascinato i mercati su nuovi massimi storici, sottolineando che le valutazione dei Mag-7 è leggermente cara ma non eccessiva.

“Guardando al secondo criterio: “I prezzi scontano condizioni insostenibili”, I Mag-7 sono un po’ schiumosi ma non in una bolla completa”, ha scritto nel suo post su LinkedIn. “Detto ciò, si potrebbe immaginare una correzione significativa se l’intelligenza artificiale generativa non fosse all’altezza dell’impatto scontato”.

Dalio ha inoltre confrontato Nvidia di adesso con Cisco durante la bolla delle dot-com alla fine degli anni ’90 per spiegare perché non crede che il mercato si trova in una bolla. Sebbene la loro traiettoria dei prezzi sembri simile, il percorso dei flussi di cassa è stato molto diverso.

Il rapporto prezzo/utili a due anni di Nvidia è oggi intorno a 37, mentre il multiplo di Cisco aveva raggiunto 100 al culmine della bolla di Internet, ha osservato Dalio.

“Il mercato stava scontando una crescita molto più speculativa/a lungo termine di quella che vediamo oggi”, ha affermato.