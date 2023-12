Giappone e tassi negativi: Bank of Japan scatena buy yen, scossa Ueda sul forex

La Bank of Japan guidata dal governatore Kazuo Ueda ha messo oggi il turbo allo yen, facendo scattare sui mercati le scommesse sulla fine più o meno imminente dei tassi negativi in Giappone.

Sotto pressione sul mercato del forex l’euro e il dollaro, che scivolano dell’1,5% nei confronti della valuta giapponese.

L’euro perde dunque ancora colpi, continuando tra l’altro a scontare le speculazioni dei trader sulla fine del ciclo dei rialzi dei tassi nell’area euro varati per più di un anno, a partire dal luglio del 2022, dalla Bce di Christine Lagarde.

Secondo alcuni analisti, Lagarde potrebbe decidere tra l’altro di iniziare a sforbiciare i tassi di interesse prima della Fed di Jerome Powell, anch’essa, in teoria, pronta a fare il grande passo, nonostante le dichiarazioni hawkish del suo presidente.

Bank of Japan: cosa ha detto Ueda al Parlamento e al premier Kishida

Grande protagonista di oggi sui mercati è l’attenzione rivolta alle prossime mosse della Bank of Japan guidata dal governatore Kazuo Ueda.

Ueda ha parlato nel corso di un’audizione al Parlamento giapponese, prima di incontrare il primo ministro Fumio Kishida.

Nel far riferimento alla possibile fine della politica monetaria del Giappone incentrata sui tassi negativi, il governatore ha sottolineato che “ci sono diverse opzioni”.

“Ma – ha continuato – non abbiamo preso nessuna decisione riguardo al target dei tassi di interesse a cui potremmo puntare, una volta che porremo fine alla politica dei tassi negativi”.

Nei mercati abituati all’enorme quantità di moneta stampata, il solo riferimento alla fine della politica monetaria ultra espansiva lanciata dalla BoJ ha scosso i nervi degli operatori, che hanno scaricato senza tanti problemi le azioni scambiate alla borsa di Tokyo, accumulando posizioni sullo yen.

La grande notizia di oggi sui mercati, oltre allo scivolone dell’indice Nikkei 225 è infatti il rally dello yen, che portato il rapporto con il dollaro, ovvero il cambio USD-JPY a capitolare di oltre l’1,5%, a quota 144,99.

Sotto pressione nei confronti della valuta giapponese anche l’euro, con il rapporto EUR/JPY in ribasso anche in questo caso dell’1,5%, a JPY 156,16.

“Se manterremo i tassi a breve a zero o li alzeremo allo 0,1%, e a quale velocità li porteremo poi allo 0,25% o allo 0,50%, dipenderà dalle condizioni economiche e finanziarie di quel momento”, ha detto Ueda.

Nell’incontro con il premier Kishida, il numero uno della Bank of Japan ha assicurato inoltre che monitorerà attentamente la solidità della domanda domestica e l’outlook dei salari dell’anno prossimo per orientare le proprie decisioni di politica monetaria.

Tassi negativi Giappone: vicini alla fine di un’era?

La politica dei tassi negativi, che ha continuato a permanere in questo ultimo anno in cui la crescita dell’inflazione non ha risparmiato neanche il Giappone, è vicina ormai al capolinea?

Della svolta della Bank of Japan si parla da parecchio, almeno dalla fine del mandato di quello che potrebbe essere considerato alla stregua dell’ “ultimo samurai dovish”, ovvero dell’ex governatore della banca centrale del Giappone, Haruhiko Kuroda.

E’ stato sotto il suo mandato che la Bank of Japan ha inaugurato quella politica di tassi di interesse al di sotto dello zero, dunque di tassi negativi, che continua tuttora a caratterizzare il Giappone.

I tassi principali di riferimento rimangono inchiodati infatti al -0,1%.

La politica dei tassi negativi ha visto la luce nel febbraio del 2016, quando la banca centrale ha iniziato ad aumentare in modo massiccio l’offerta di moneta attraverso l’acquisto di titoli di stato giapponesi (JGB) di lungo termine.

In precedenza, la BoJ aveva acquistato principalmente titoli di stato di breve termine.

Le speculazioni su una BoJ più hawkish o almeno meno dovish sono scattate proprio con la nomina di Kazuo Ueda a governatore dell’istituzione, noto anche come Ben Bernanke del Giappone.

Dalla Bank of Japan prove di uscita dalla politica dei tassi sotto zero

Qualche scossone allo yen e ai tassi dei JGB, con la nuova Bank of Japan di Kazuo Ueda, c’è stato.

Alla fine di luglio, Ueda & Co. hanno apportato una modifica alla politica di controllo della curva dei rendimenti (YCC) della Bank of Japan, dopo la sorpresa piombata sui mercati già negli ultimi mesi di Haruhiko Kuroda, con il bis dello shock di Natale.

Con quello shock, Kuroda aveva ampliato il range di oscillazione dei tassi dei titoli di stato del Giappone tollerato dalla BoJ, dalla precedente forchetta compresa tra -0,25% e 0,25% alla nuova banda, compresa tra il -0,5% e il +0,5%.

Con Ueda, la banca centrale andava oltre, annunciando l’acquisto di titoli di Stato giapponesi a 10 anni all’1,0% nelle operazioni a tasso fisso, confermando di essere pronta anche ad andare oltre i paletti tollerati e così decretando, di conseguenza, una vera e propria svolta alla politica del controllo della curva dei rendimenti (YCC).

Qualche settimana dopo, da Ueda arrivavano poi dichiarazioni che facevano scommettere di nuovo sulla fine più o meno imminente della politica dei tassi di interesse negativi , innescando una nuova reazione dello yen.

Detto questo lo yen ha continuato a oscillare al minimo degli ultimi 33 anni, in questo 2023 visto che Ueda ha rimarcato più volte la necessità di assistere a una crescita dell’inflazione sostenibile in Giappone, prima di iniziare a rialzare i tassi.

Non per niente, quei tassi negativi continuano a essere una realtà.

Ma ora le cose nel mondo stanno cambiando, con i trader che scommettono sulla fine del ciclo di strette monetarie targate Bce e Fed e sull’inizio imminente di tagli dei tassi. E le cose stanno cambiando anche in Giappone, se si considerano le dichiarazioni di Ueda, unite a quelle di ieri del suo vice (numero due della Bank of Japan) Ryozo Himino.

Pur rassicurando i mercati sull’importanza di portare ancora avanti la politica monetaria estremamente accomodante in atto, che proseguirà fino a quando la BoJ non certificherà una crescita dell’inflazione sostenibile accompagnata da un aumento dei salari, Himino si è soffermato sui potenziali impatti sull’economia che potrebbero derivare dalla decisione della banca centrale di staccare la spina agli stimoli monetari attuali.

La fine di quella politica lanciata all’inizio del 2016, ha spiegato Himino, se varata in modo appropriato, potrebbe tradursi in un “esito positivo, dal momento che un’ampia gamma di famiglie e aziende beneficerebbe del ciclo virtuoso che si verrebbe a creare tra i salari e i prezzi”.

Oggi, a quelle parole si sono sommati anche i toni indubbiamente più hawkish del numero uno Kazuo Ueda che, se concretizzati, potrebbero fare della Bank of Japan ancora una eccezione tra le banche centrali più importanti del mondo.

Nel 2024, la Bce di Lagarde e la Fed di Jerome Powell potrebbero infatti – e su questo, d’altronde, si scommette – iniziare a tagliare i tassi, mentre la BoJ potrebbe mettersi in evidenza con una stretta monetaria che, indubbiamente, si rivelerebbe storica.

Ancora una volta, per motivi diametralmente opposti, la BoJ si confermerebbe mosca bianca tra le banche centrali.