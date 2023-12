Borsa Tokyo -1,76% dopo parole Ueda (Bank of Japan). Rally yen, a Wall Street futures poco mossi

La borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso dell’1,76%, a quota 32.858,31 punti, scontando le dichiarazioni di Kazuo Ueda, governatore della Bank of Japan, che ha fatto riferimento alla possibile fine della politica monetaria del Giappone incentrata sui tassi negativi.

“Ci sono diverse opzioni. Ma non abbiamo preso una decisione relativa al target dei tassi di interesse che potremmo stabilire, una volta che porremo fine alla politica di tassi negativi”, ha detto Ueda.

“Se manterremo i tassi a breve a zero o li alzeremo allo 0,1%, e a quale velocità porteremo i tassi allo 0,25% o allo 0,50%, dipenderà dalle condizioni economiche e finanziarie di quel momento”, ha detto ancora Ueda.

Le parole di Ueda hanno provocato il rally dello yen, con il rapporto dollaro-yen che perde più di mezzo punto percentuale, a quota JPY 146,51.

Sotto pressione in Asia anche la borsa di Hong Kong, che arretra di oltre l’1% dopo la pubblicazione dei dati relativi alla bilancia commerciale della Cina.

A Wall Street i futures sui principali indici azionari Usa sono in lieve ribasso. Il Dow Jones e lo S&P 500 hanno chiuso la sessione di ieri in ribasso rispettivamente dello 0,2% e dello 0,4%. In calo ieri anche il Nasdaq Composite, sceso dello 0,6%. Alle 7.40 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones scendono dello 0,06%, come anche i futures sul Nasdaq, mentre i futures sullo S&P 500 arretrano dello 0,05%.