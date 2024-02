Buffett, non solo Apple: tutti i titoli buy e sell di Berkshire

Negli ultimi giorni a Wall Street si è parlato molto dei titoli azionari che Warren Buffett, fondatore e ceo della holding Berkshire Hathaway, ha acquistato e venduto nel quarto trimestre del 2023.

I mercati di tutto il mondo sono venuti a conoscenza delle ultime mosse buy e sell dell’oracolo di Omaha con la pubblicazione, avvenuta la scorsa settimana, del documento 13F, ovvero del rapporto che tutti gli investitori che gestiscono asset per un valore di almeno 100 milioni di dollari devono pubblicare ogni trimestre.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Mondo inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

La mossa su Apple, il titolo grande scommessa di Warren Buffett

Di Warren Buffett si è parlato in relazione soprattutto alla mossa sell sulle azioni Apple, per ovvi motivi.

Se, attraverso la sua holding Berkshire Hathaway, l’investitore miliardario ha deciso di iniziare a scommettere sul mondo hi-tech è stato, infatti, soprattutto grazie a Apple.

Il colosso produttore di iPhone fondato da Steve Jobs ha convinto infatti l’oracolo di Omaha a fare quella che è diventata la puntata numero di Berkshire, grazie al “business migliore rispetto a qualsiasi altro che possediamo”, come aveva affermato Buffett stesso nel mese di maggio.

Detto questo, nel quarto trimestre del 2023 Buffett ha venduto più di 10 milioni di azioni Apple (APPL), facendo scendere l’investimento totale nella Big Tech Usa a un totale di 905,5 milioni di titoli, che valgono la bellezza di $174,3 miliardi.

Va ricordato che Apple incide sul portafoglio di investimenti totale di Berkshire Hathaway per il 45% circa e che, finora, dall’inizio del 2016 fino al 14 febbraio del 2024, ha garantito alla holding un guadagno pari a +669%.

LEGGI ANCHE

Berkshire: Buffett riduce le quote in Apple (venduto l’1%)

Buffett, le principali mosse sui mercati nel 2023

Warren Buffett compie 93 anni. Vita e investimenti dell’oracolo di Omaha

Buy su Chevron e nuova incetta di titoli Occidental Petroleum

Buffett ha fatto però anche altre grandi mosse negli ultimi tre mesi del 2023, che hanno avuto per oggetto altre azioni.

Delle manovre buy dell’oracolo di Omaha ha beneficiato in particolare il colosso petrolifero Chevron Corp. (CVX), con Buffett ha fatto incetta di oltre 15,8 milioni di azioni Chevron, nome che ha fatto la comparsa nel portafoglio di Berkshire nel quarto trimestre del 2020.

Dopo aver venduto i titoli per diversi trimestri, Buffett è tornato a fare shopping di azioni CVX alla fine del 2023, portando la partecipazione nel gigante oil a salire a 126 milioni di azioni, per un valore di $18,8 miliardi.

La scommessa buy oil è stata confermata da Buffett anche con la mossa con cui la leggenda di Wall Street ha fatto salire la quota di Berkshire in Occidental Petroleum Corp. (OXY) – tra le principali società americane di oil & gas – a più di 248 milioni di titoli, il cui valore ammonta a $14,2 miliardi.

In questo modo Occidental Petroleum è diventata ufficialmente una delle sei grandi scommesse lanciate su Wall Street da Buffett.

Berkshire ha annunciato anche di essere in possesso di $9,5 miliardi di azioni privilegiate di Occidental e di detenere diritti di opzione per acquistare ulteriori azioni OXY, fino a un ammontare di 5 miliardi di dollari, pagando $59,62 per ciascuna azione.

Altri titoli oggetto di shopping sono stati quelli di SiriusXM Holdings Inc. (SIRI), società leader nella fornitura di servizi satellitari e di radio online, soprattutto al comparto automobilistico.

Gli acquisti hanno portato Berkshire a detenere alla fine del quarto trimestre del 2023 40,2 milioni di titoli SIRI per un valore di $220,1 milioni.

Proprio lo scorso dicembre, è arrivata la grande notizia dell’accordo con cui Liberty Media combinerà la sua divisione Liberty SiriusXM Tracking Stock Group con SiriusXM Holdings per dar vita a un nuovo colosso quotato a Wall Street che sarà ribattezzato New SiriusXM, con ticker SIRI.

Sell su HP

Tra i titoli venduti da Buffett, quelli del colosso produttore di stampanti e computer HP, su cui Buffett aveva inizialmente scommesso nel primo trimestre del 2022.

Dopo aver puntato in modo importante sul titolo – nel corso del 2023 la sua holding è arrivata a detenere quasi 121 milioni di azioni HPQ – Buffett ha fatto cadere pesantemente l’accetta sulla partecipazione in suo possesso, facendola crollare, con la vendita di più di 79 milioni di azioni, del 77%, avvenuta negli ultimi tre mesi dello scorso anno. Risultato: ora Berkshire possiede 22,8 milioni di azioni HP per un valore di circa $687 milioni.

A essere smobilizzati anche i titoli di D.R. Horton, tra i gruppi attivi nel mercato edilizio Usa più grandi per valore di mercato, per case costruite e fatturato.

Dopo la grande scommessa a sorpresa con cui ha puntato sulla società nel secondo trimestre del 2023, Berkshire ha scaricato tutta la partecipazione acquistata, pari a 5,97 milioni di azioni, nel corso del quarto trimestre.

La mossa sell ha colpito anche Paramount Global, il gigante dell’intrattenimento globale nato dalla fusione tra Viacom e CBS nel 2019.

Pur essendo valutate in modo ragionevole, molte azioni Paramount sono state mollate da Buffett, per la precisione più di 30 milioni.

La partecipazione di Buffett in Paramont è scesa così del 32%, a un pacchetto di 63.3 milioni di titoli, valutato $936 milioni circa. Oggi Berkshire detiene così il 10% circa del gruppo.

Buffett: addio a questi titoli

Vendute anche le azioni della società Markel, nota per essere attiva nel business delle polizze assicurative che, così come è noto, è sempre stato tra le principali puntate di Warren Buffett.

Dopo aver rilevato una partecipazione piuttosto modesta di Markel nel corso del primo trimestre del 2022, pari a 420.000 azioni per 620 milioni circa, l’oracolo di Omaha ha deciso di smobilizzare i titoli, in modo particolare nel terzo trimestre del 2023, riducendo la quota di 2/3.

Nel corso del quarto trimestre, Buffett ha infine detto addio a Markel, vendendo tutte le 158.715 azioni rimaste nel portafoglio di Berkshire Hathaway.

Negli ultimi tre mesi del 2023, la pazienza di Buffett ha raggiunto il limite anche con il titolo del gruppo di soluzioni digitali finanziarie StoneCo.

Dopo una perdita delle azioni pari a -44% dall’ingresso nel portafoglio di Berkshire avvenuto nell’ottobre del 2018, a fronte di un indice S&P 500 praticamente raddoppiato, l’investitore ha gettato anche questa spugna.

Idem è avvenuto con un’altra scommessa del passato, anch’essa attiva nel mondo delle assicurazioni, ovvero con Globe Life, presente nel portafoglio di Berkshire dal primo trimestre del 2001 (nota con il nome di Torchmark fino al cambio di nome, avvenuto nell’agosto del 2019).

Dopo più di 22 anni, Warren Buffett ha detto addio anche a questa scommessa, smobilizzando nel quarto trimestre del 2023 tutte le 831.014 azioni che erano rimaste nel suo portafoglio.

LEGGI ANCHE

Warren Buffett: il titolo che detiene in portafoglio da più di 34 anni. E che la sua Berkshire non mollerà mai

Le 7 migliori citazioni di Warren Buffett sui crolli dei mercati come opportunità per il vero investitore

Berkshire incassa utili record. Buffett più ricco con Apple e Fed

Warren Buffett: febbre Berkshire su questo titolo. Ecco di chi si tratta

Buffett: non solo Coca-Cola. Da dove incassa i dividendi super