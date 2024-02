Berkshire: Buffett riduce le quote in Apple (venduto l’1%)

Nel quarto trimestre del 2023, la holding di Buffett, Berkshire Hathaway ha ridotto la propria posizione nel colosso di Cupertino, Apple. Berkshire ha venduto circa l’1% delle proprie azioni Apple rimanendo così con una partecipazione del 5,9% del valore di 167 miliardi di dollari secondo Dow Jones Market Data. Il titolo Apple resta sotto la parità (-0,9%) nel pre-market mentre ha perso oltre il 4% da inizio 2024. Mentre proprio ieri il tiolo della holding di Buffett, Berkshire Hathaway ha aggiornato i massimi a 398 dollari per azione.

Berkshire riduce le posizioni in Apple

Precedentemente la posizione in Apple detenuta dalla holding di Buffett era cresciuta fino a raggiungere una quota enorme del suo portafoglio azionario di oltre 300 miliardi di dollari. Buffett non ha mancato l’occasione di elogiare Apple durante il meeting annuale del Berkshire lo scorso anno, dicendo che “Apple è il business migliore di tutti quelli che possediamo”.

Nonostante il strepitoso rally che ha messo in atto il titolo Apple nel 2023, negli ultimi mesi le azioni della società di Cupertino non hanno tenuto il passo con quelle di alcuni dei suoi concorrenti Big Tech. Il colosso tecnologico ha perso il primo posto della società più capitalizzata nel mondo cedendo il primo posto al gigante tecnologico Microsoft. Da inizio anno Apple ha dovuto affrontare una serie di sfide tra cui il controllo normativo delle politiche dell’App Store, il calo delle vendite in Cina e le preoccupazioni degli investitori sulle prospettive di crescita. Diversi analisti hanno declassato il titolo.

Buffett scarica anche il titolo HP

La holding di Buffett ha inoltre ridotto la propria posizione in HP, produttore di computer e stampanti aumentando al contempo le proprie quote in Chevron e Occidental Petroleum, sempre nel quarto trimestre del 2023. La società aveva già reso noto che nel nuovo anno avrebbe aumentato la propria partecipazione nel produttore di greggio, Occidental. Attualmente, Berkshire detiene una partecipazione del 28% in Occidental, secondo Dow Jones Market Data. Buffett ha elogiato l’amministratore delegato della società energetica, Vicki Hollub, definendola “una straordinaria manager di Occidental”.

Berkshire ha rivelato le ultime mosse ieri in un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission (Sec). Ricordiamo che gli investitori istituzionali che gestiscono almeno 100 milioni di dollari in azioni statunitensi e altri tipi di azioni sono tenuti a rendere pubbliche le proprie posizioni alla fine di ogni trimestre.

Secondo il regolamento gli investitori hanno 45 giorni dopo la fine del trimestre per presentare la documentazione del modulo 13F, che fornisce uno sguardo datato ai portafogli. Molti investitori studiano la documentazione del Berkshire per capire la visione di mercato di Warren Buffett.

Sale sempre di più l’attese per la lettera annuale di Berkshire attendono, che dovrebbe essere pubblicata il 24 febbraio, insieme ai conti per l’intero 2023 della società. Tra l’altro questa sarà la prima lettera di Buffett agli azionisti dalla scomparsa del suo braccio destro Charlie Munger.

Il portafoglio azionario del Berkshire comprende grandi posizioni in nomi familiari come Bank of America e Coca-Cola, insieme ad Apple. Possiede anche una serie di attività tra cui l’assicuratore Geico, BNSF Railway e See’s Candies.

Un problema per gli osservatori che analizzano il documento 13F del Berkshire è che la società ha richiesto alla Sec un trattamento riservato per una o più partecipazioni che aveva omesso dal suo modulo pubblico. Uno dei motivi per cui gli investitori possono chiedere alla SEC di mantenere privata una partecipazione è che rivelarla rivelerebbe un programma in corso di acquisto o vendita di un titolo.