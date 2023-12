Buffett, le principali mosse sui mercati nel 2023

La holding di Warren Buffett, Berkshire Hathaway conta 45 partecipazioni in varie società, secondo le ultime documentazioni, relative al terzo trimestre del 2023, presso la SEC. Il valore totale del portafoglio della holding é pari a 313,26 miliardi di dollari.

Le prime 5 partecipazioni nell’attuale portafoglio di Buffett sono Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, Chevron. Quello che emerge dai documenti disponibili presso la SEC é che nel 2023, Buffett ha deciso di vendere una parte importante delle proprie partecipazioni. Il tycoon ha scelto di interrompere del tutto gli investimenti nella società leader nel settore dei videogiochi, Activision Blizzard.

Le partecipazioni principali di Buffett

Il 50% del portafoglio di Berkshire Hathaway é composto di azioni Apple pari a circa 156 miliardi di dollari. Il colosso di Cupertino, guidato da Tim Cook, rappresenta la parte più significativa degli investimenti di Buffett nel settore tecnologico. La seconda partecipazione più ampia é quella in Bank of America, in questo caso si tratta di una quota del 9% o 28,3 miliardi di dollari. Seguono American Express e Coca-Cola, queste due società sono rimaste presenti nel suo portafoglio nell’ultimo decennio. E riflettono la strategia di Buffett di detenere alcune posizioni “permanentemente”.

La società leader nel settore alimentare, Kraft Heinz, costituisce invece circa il 3,32% del portafoglio di Buffett. Berkshire Hathaway possiede poco più di 325 milioni di azioni, ovvero circa il 27% del business. Moody’s, Citigroup e HP sono solo alcuni degli altri pesi massimi presenti nel portafoglio di Berkshire Hathaway.

Buffett, gli acquisti nel 2023

Come stavamo anticipando, Warren Buffett non ha fatto tanti nuovi acquisti nel 2023, ma ha aumentato alcune partecipazioni già esistenti. Nel primo trimestre del 2023, Berkshire Hathaway ha acquisito delle quote in società come Capital One Financial, DaVita, Verisign e altre. Nel secondo trimestre 2023, la holding di Buffett ha aumentato delle partecipazioni negli investimenti già esistenti, come Capital One Financial, Liberty Media e Sirius XM Holdings.

Le vendite nel 2023

Quello che emerge invece dai documenti depositati presso la SEC, relativi al terzo trimestre dell’anno é che le vendite sono state più massicce rispetto agli acquisti. In altre parole la holding di Buffett è stata un netto venditore nel 2023. La società ha venduto delle quote in Citigroup e HP. Buffett ha inoltre ridotto le partecipazioni in Chevron, Activision Blizzard e General Motors.

Nel dettaglio, nella seconda meta dell’anno il miracolo di Omaha ha venduto circa il 70% della propria partecipazione in Activision Blizzard pari a 3 miliardi di dollari ed il 50% delle quote in General Motors. Berkshire Hathaway, ha inoltre scaricato quote in Celanese, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Mondelez International e United Parcel Service (UPS).

Il caso BYD

Un’altra vittima di Warren Buffett é stata la società cinese produttrice di macchine elettriche BYD. Stando alla documentazione depositata presso le autorità finanziarie di Hong Kong, l’holding di Buffett, Berkshire Hathaway, ha portato la sua quota nella società a un valore inferiore a 100 milioni di azioni. La partecipazione attuale è inferiore di oltre il 56% rispetto alle 225 milioni di azioni inizialmente acquistate nel 2008, per un valore di $230 milioni. In base alle informazioni disponibili, Berkshire Hathaway deteneva 98,6 milioni di azioni BYD nel giugno del 2023.