Buffett: stavolta Apple zavorra per Berkshire. Ma c’è l’assist debito Usa

Warren Buffett segna nuovi record con la sua conglomerata Berkshire Hathaway. A parlare è la trimestrale diffusa dal colosso made in Usa, riferita al terzo trimestre del 2023.

Diverse le curiosità. Tra queste, si mette in evidenza il fatto che, stavolta, la fonte di ricchezza di Berkshire Hathaway non si è confermata tanto la puntata, ormai storica, in Apple, ma la scommessa fatta dall’oracolo di Omaha sui titoli di stato Usa di breve termine che rendono almeno il 5%.

Berkshire Hathaway: utile operativo +40%. Montagna di cash vola a nuovo record

Iniziamo dai numeri della trimestrale, che hanno messo in evidenza soprattutto il balzo degli utili operativi, pari a +40,6% su base annua, dai $7,651 miliardi incassati nel terzo trimestre del 2022 a quota $10,761 miliardi nel terzo trimestre di quest’anno.

Ancora più impressionante la cifra relativa alla montagna di liquidità che, nel trimestre precedente, ha superato il record del 2021, volando fino a $157,2 miliardi.

Il nuovo massimo storico del cash su cui siede il gigante di Omaha, inevitabilmente, avrà fatto scattare di nuovo il solito interrogativo: possibile che Buffett non trovi ancora la preda perfetta da inglobare, con una tale disponibilità di liquidità?

Nell’attesa di capire le prossime mosse di Buffett, ciò che è certo è che l’attività di buyback azionario, ovvero di acquisti di azioni proprie, ha rallentato il passo, risentendo del trend delle azioni che, nel corso del terzo trimestre del 2023, sono schizzate al nuovo record di sempre.

Il riferimento è, per la precisione, alle azioni di Classe A che, dall’inizio di quest’anno, sono balzate di quasi il 14% anche se, dopo aver testato il valore più alto il 19 settembre scorso, sono scese del 6% circa dal picco.

Dalla trimestrale, emerge che Berkshire ha acquistato nel terzo trimestre un buon numero di azioni, lanciando buyback per un valore di $1,1 miliardi e portando così il valore degli acquisti effettuati nell’arco di nove mesi a $7 miliardi circa.

Da Buffett per ora no shopping. Apple non paga, Geico sì

Per ora, l’intenzione di Buffett di fare shopping nel mondo corporate mondiale rimane non pervenuta: la stessa Berkshire, con la diffusione dei conti, ha indicato di guardare con cautela alla valutazione delle azioni e al contesto dei mercati.

D’altronde, se la montagna di cash è lievitata toccando un nuovo record, è stato non solo perché la holding ha rallentato il ritmo delle sue operazioni di buyback, ma anche perchè ha venduto più azioni di quante ne abbia acquistate per un valore di $5,3 miliardi.

Inoltre, l’ottimo risultato degli utili operativi è offuscato dal trend della perdita netta, che è più che quadruplicata su base annua a $12,77 miliardi.

Il risultato – la perdita netta è stata la prima sofferta in un anno da Berkshire Hathaway – è stato provocato dalle perdite che la conglomerata ha accusato con alcuni investimenti azionari, in primis sul titolo Apple.

Per quanto riguarda le perdite sofferte sugli investimenti, queste sono ammontate a $23,5 miliardi, e hanno riflettuto soprattutto il calo del titolo Apple che, nel corso del terzo trimestre, è stato pari a -12%.

Stavolta Apple ha fatto insomma da zavorra, e non da assist, diversamente da quanto avveniva in passato, fino a poco fa.

D’altro canto Geico, il colosso assicurativo di proprietà di Berkshire, noto per essere tra le compagnie assicurative più grandi degli Stati Uniti, ha assistito a un utile di sottoscrizione pari a $1,053 miliardi, rispetto alla perdita di $759 milioni del terzo trimestre del 2022.

Buffett vince la scommessa sul debito pubblico Usa a dispetto di Fitch

Berkshire Hathaway è riuscita ad assistere al boom dell’utile operativo anche grazie a un’altra scommessa che l’oracolo di Omaha Warren Buffett ha deciso di fare, a dispetto del downgrade con cui anche Fitch, dopo Standard & Poor’s, ha strappato il rating a tripla A agli Stati Uniti.

Buffett stesso dichiarava alla CNBC lo scorso 3 agosto che proprio quella settimana la sua conglomerata aveva acquistato Treasuries Usa per un valore di $10 miliardi, dopo aver fatto lo stesso la settimana precedente.

In barba a Fitch, Buffett dichiarava: “L’unica domanda per lunedì prossimo è se acquisteremo $10 miliardi in T-note da 3 o 6 mesi”.

E la fiducia nel debito pubblico made in Usa ha pagato più che bene.

Bene anche le scommesse che Buffett ha fatto guardando all’estero. Già nel 2020 Berkshire aveva annunciato di aver acquistato quote del 5% circa nel capitale delle cinque principali società commerciali giapponesi, le cosiddette sogo shosha.

Quest’anno, le quote sono state ulteriormente incrementate a oltre l’8,5%. Una strategia che ha dato grandi soddisfazioni, se si considera che la borsa di Tokyo, nel frattempo, è volata al record degli ultimi 33 anni.

