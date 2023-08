Warren Buffett: nessuna preoccupazione per il downgrade degli Stati Uniti da parte di Fitch

“Berkshire ha acquistato 10 miliardi di dollari in Treasury statunitensi lunedì scorso. Questo lunedì abbiamo acquistato 10 miliardi di dollari in Treasury. E l’unica domanda per il prossimo lunedì è se compreremo 10 miliardi di dollari in T-bills a 3 o 6 mesi”, ha dichiarato Buffett a Becky Quick della CNBC.

“Ci sono cose di cui la gente non dovrebbe preoccuparsi”, ha detto. “Questa è una di quelle”.

Warren Buffett ha fatto spallucce al declassamento degli Stati Uniti da parte di Fitch, notando che non cambia ciò che la sua conglomerata, Berkshire Hathaway Hathaway, sta facendo al momento.