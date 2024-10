Netflix: la preview della trimestrale in arrivo domani. Titolo sui massimi ma occhio a possibili correzioni

In scena domani la pubblicazione dei risultati relativi al terzo trimestre 2024 per Netflix, il gigante dello streaming. Il titolo, che da inizio anno ha registrato una performance che al momento segna +46% circa, continua a spingere per consolidare il recente impulso che ha portato a superare i precedenti massimi storici. Gli analisti continuano a puntare lo sguardo sul numero di abbonati, ma, soprattutto, su un’eventuale strategia di investimento in Intelligenza Artificiale, ad oggi ancora in ritardo sulla materia.

Attese per il Q3 2024: previsioni e prospettive

La pubblicazione dei risultati finanziari del terzo trimestre 2024 è attesa con grande interesse da parte degli addetti ai lavori, soprattutto dopo i solidi numeri del periodo precedente che hanno superato le aspettative. Netflix pubblicherà i suoi conti giovedì 17 ottobre ed i principali driver-focus saranno il numero degli abbonati, attesi in crescita in parte grazie ai nuovi mercati come Asia e Sud America, aree geografiche su cui l’azienda ha destinato importanti risorse, ed in parte grazie alla ciclicità stagionale che dovrebbe contribuire ad un aumento di utenti con il ritorno dell’inverno.

Altro fattore chiave che sarà fonte di interesse per gli analisti saranno gli investimenti in AI, attualmente considerati deboli rispetto alle altre imprese tecnologiche. Un livello di questi ultimi sotto le attese potrebbe scaturire dei malumori tra gli investitori, in quanto considerati tra i principali fattori per una politica di riduzione dei costi per il prossimo futuro.

In attesa della pubblicazione dei dati del trimestre appena trascorso gli analisti si confermano fiduciosi con delle previsioni su un fatturato atteso in area $ 9,77 miliardi (secondo il consensus Bloomberg), in leggera crescita rispetto ai $ 9,56 miliardi del Q2 2024. Anche su base annua, il confronto appare positivo rispetto ai $ 8,54 miliardi del Q3 2023, registrando pertanto un incremento trimestrale ed annuale rispettivamente pari al +2,20% e +14,4%​.

Sul fronte EPS le stime Bloomberg prevedono $ 5,116 per il Q3 2024, in aumento sia rispetto ai $ 4,88 del trimestre precedente, registrando una potenziale crescita del +4,83%, sia sul confronto a dodici mesi, per il quale si proietta un incremento del +37,16% rispetto ai $ 3,73 del Q3 2023​. Previsioni che si delineano in modo coerente rispetto al consensus aziendale comunicato con la pubblicazione dei dati di luglio 2024, confermando una crescita solida ed equilibrata dell’azienda leader dello streaming.

Outlook grafico del titolo Netflix

Una performance per il titolo di Netflix quotato al Nasdaq in costante crescita per questo 2024, in scia a risultati economico finanziari da record. Nel complesso il titolo ha registrato un risultato che ad oggi segna +46% circa da inizio anno, toccando inoltre un nuovo livello per i massimi assoluti in area $ 736. La pubblicazione dei risultati dell’ultimo trimestre e le guidance che potranno seguire saranno i principali driver per capire se il titolo avrà la forza di confermarsi su questi livelli o se, invece, necessiterà di una pausa per prendere fiato.

Riprendendo lo spunto di analisi che anticipava la pubblicazione dei conti del trimestre precedente, dal grafico si evince come, dopo aver raggiunto i target del pattern di inversione di triplo massimo sviluppatosi durante il periodo estivo, il titolo di Netflix abbia ripreso la propria corsa. Un trend in crescita che si conferma sia nel breve che nel medio periodo con le principali trendline (in blu) ad inclinazione fortemente positiva. In attesa di verificare i risultati economico-finanziari aggiornati, il titolo ha goduto di un’importante fase rialzista che ha permesso di rompere la resistenza statica (in giallo) in area $ 700 e consolidarsi registrando i nuovi massimi storici a $ 736.

Nonostante questa fase rialzista, il titolo sta presentando qualche segno di debolezza di breve periodo. Questa si denota all’interno dalla rottura della prima trendline nella seduta che precede la pubblicazione dei conti del terzo trimestre 2024 e il test ribassista sul primo supporto statico (momentaneamente rigettato). Inoltre, il principale segnale di avvertimento alla cautela riguarda la mancanza di volumi di negoziazione alla rottura rialzista della resistenza dei precedenti massimi, alla quale si aggiunge la divergenza tra grafico dei prezzi e grafico RSI a 14 periodi. Su quest’ultimo poi, si evince la temporanea rottura del supporto statico (in viola) che potrebbe preannunciare una prossima fase correttiva o laterale, fisiologica dopo lo sprint sui massimi.

Alla luce di quanto sopra, è corretto segnalare che non si evincono particolari segnali di inversione di tendenza al momento, pertanto lo scenario di lungo periodo suggerisce tutt’ora una presenza a matrice rialzista. Lo scenario andrebbe tuttavia rivisto qualora i risultati del terzo trimestre risultassero deludenti tanto da spingere il prezzo del titolo a testare l’area della seconda trendline, la cui rottura, lascerebbe spazio a correzioni di natura più importante.