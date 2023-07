Trimestrali Usa: il calendario. Utili: da banche a Tesla

Trimestrali Usa attese al varco dai mercati. La stagione delle trimestrali della Corporate Usa è iniziata ufficialmente venerdì scorso, con la pubblicazione dei conti delle tre Big Banks Usa JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo.

Nei prossimi giorni, a essere diffusi saranno i risultati di bilancio di altri tre colossi bancari americani: Bank of America e Morgan Stanley pubblicheranno i loro bilanci martedì prossimo.

Toccherà poi dopodomani, 19 luglio, a Goldman Sachs.

“Quello che abbiamo visto finora con le trimestrali delle Big Banks, soprattutto nel caso di JPMorgan, è che gli utili sono stati piuttosto resilienti”, ha commentato alla CNBC Scott Ladner, direttore degli investimenti presso Horizon Investments – In questo momento notiamo che i tassi dei default sono ancora incredibilmente bassi, se rapportati alla media storica, e non mostrano segnali di rimbalzare in modo eccessivo. Questo è un buon segnale per i consumatori e l’economia”.

Va detto per onor di cronaca che gli accantonamenti che le banche stanno effettuando per far fronte a eventuali forti incrementi dei crediti deteriorati – NPL – è sicuramente al rialzo, il che significa che Wall Street teme comunque nuovi casi di default di aziende e famiglie sui prestiti erogati. Occhio proprio alla trimestrale di JPMorgan, che ha confermato l’ansia NPL, pur sorprendendo i mercati con utili e un fatturato decisamente migliori delle attese.

Outlook trimestrali Usa fosco: peggiore stagione da II trimestre 2020?

In generale, non si può dire che le previsioni sulle trimestrali Usa siano di buon auspicio, tutt’altro. Secondo FactSet, gli analisti prevedono un calo, in media, per gli utili delle società quotate sullo S&P 500, pari a -7% su base annua. la flessione confermerebbe la stagione degli utili Usa peggiore da quella del secondo trimestre del 2020 quando, nel pieno del periodo più drammatico della pandemia Covid, gli utili delle società scambiate sullo S&P 500 crollarono, in media, del 31,6%.

Di seguito il calendario delle trimestrali delle più importanti società Usa quotate a Wall Street.

Martedì 18 luglio, attesa per le trimestrali di:

Bank of America

Novartis

Morgan Stanley

Lockheed Martin

Charles Schwab

PNC Financial

Interactive brokers

Bank of New York Mellon

JB Hunt

Mercoledì, 19 luglio

Tesla

Netflix

IBM

Goldman Sachs

Halliburton

Alcoa

Giovedì, 20 luglio

Johnson & Johnson

American Airlines

United Airlines

Abbott Labs

Philip Morris

Intuitive Surgical

Freeport McMoran

Travelers

Venerdì, 21 luglio

American Express

Schlumberger

AutoNation

Focus sui conti delle banche regionali Usa

In calendario anche le trimestrali delle 12 delle 15 principali banche regionali Usa, quotate sul sottoindice di riferimento KRE regional bank index.

Le trimestrali di queste banche saranno particolarmente monitorate, alla luce della crisi bancaria che ha colpito gli Stati Uniti (ma anche l’Europa con il dramma del colosso svizzero), tra i mesi di marzo e aprile.

In particolare, negli Stati Uniti la paura di un evento Lehman Brothers si è accesa subito con il crac della banca californiana delle start up SVB-Silicon Valley Bank.

East West Bancorp EWBC (giovedì)

First Horizon National FHN (mercoledì)

Bank Ozk OZK (giovedì)

Webster Financial WBS (giovedì)

Synovus SNV (giovedì)

M&T Bank MTB (mercoledì)

Pinnacle Financial (martedì)

Regents financial RF (venerdì)

Huntington Bancshare (venerdì)

Truist Financial Corp TFC (giovedì)

Zions Bancorporation ZION (mercoledì)

Western Alliance WAL (martedì)

Andando ancora in là, il calendario delle trimestrali Usa proseguirà nel modo seguente:

Lunedì, 24 luglio

Alphabet

Martedì, 25 luglio

Microsoft

3M

General Motors

Ford

Raytheon

GE

Visa

Mercoledì 26 luglio

Amazon

Meta-platforms

Boeing

Chipotle

Coca-Cola

Giovedì, 27 luglio

Bristol-Myers Squibb

Intel

McDonald’s

Northrop Grumman

MasterCard

Venerdì, 28 luglio

Procter & Gamble

Chevron

Exxon Mobile

Chi segue con attenzione, invece, il colosso dei chip Nvidia, il primo gruppo attivo nei semiconduttori a entrare nell’Olimpo delle società con una capitalizzazione di mercato di almeno $1 trilione di dollari, dovrà aspettare invece fino al prossimo 23 agosto.

Tesla tra le trimestrali più monitorate dopo rally titolo +130% YTD

Tra le trimestrali più importanti che saranno pubblicate a partire dalla settimana appena iniziata, c’è sicuramente quella di Tesla, in calendario dopo la fine della sessione di dopodomani, mercoledì 19 luglio, insieme a quella di Netflix.

Scattato di quasi il 130% dall’inizio di quest’anno, Tesla ha beneficiato sia della febbre AI – che ha rafforzato le speculazioni sulla guida autonoma – sia dei numeri relativi alle consegne delle sue auto elettriche, balzate in Cina a livelli record sulla scia della strategia lanciata dal ceo Elon Musk, basata sul taglio dei prezzi a suoi diversi modelli.

L’analista di Goldman Sachs Mark Delaney ha scritto in una nota che “l’attenzione (nel caso di Tesla) sarà data soprattutto alla voce margine lordo non-GAAP”, in quanto gli investitori cercheranno di capire in che modo i recenti tagli ai prezzi stanno pesando sugli utili del gigante EV.