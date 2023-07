Questa settimana inizia ufficialmente la stagione delle trimestrali USA e come di consueto, saranno gli istituti bancari ad aprire le danze. Venerdì sono attesi i risultati relativi al secondo trimestre di JP Morgan, Wells Fargo e BlackRock, le cui performance saranno esaminate dagli analisti alla ricerca di indizi sullo stato di salute delle banche e dell’economia americana nel suo complesso.

Le previsioni degli analisti

Gli analisti si aspettano un calo degli utili per il terzo trimestre consecutivo. Nello specifico l’UBS prevede un calo di circa il 7% degli utili delle società del S&P 500 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Mentre i beni di consumo e i servizi di comunicazione sono gli unici due settori degli 11 in totale, che dovrebbero vedere una crescita degli utili relativa al secondo trimestre del 2023.

Nel frattempo, secondo Goldman Sachs, le società del S&P 500 non vedranno una crescita dei ricavi su base annuale, per la prima volta in 10 trimestri.

Focus sui titoli AI

Dal punto di vista tematico, il ronzio dell’IA sarà probabilmente oggetto di maggiore attenzione da parte degli investitori. Dopo i guadagni in borsa registrati nei primi sei mesi dell’anno, guidati dal trend relativo all’intelligenza artificiale, Goldman Sachs sostiene che questo trimestre riguarderà più se le promesse del settore AI stanno iniziando a trasformarsi in profitti significativi, e se no quando potrebbe accadere. Anche la salute dei consumatori e lo stato del sistema finanziario dopo la crisi bancaria della primavera saranno temi chiave da tenere sott’occhio.

Le basse aspettative possono riaccendere il rally

Un calo degli utili può ancora riaccendere il rally sui mercati azionari, qualora le stime sono sufficientemente basse. Entrambe Goldman Sachs e UBS hanno evidenziato un “livello basso” in termini di crescita degli utili nel secondo trimestre. Goldman Sachs ritiene che le aziende possono superare le aspettative di mercato. Mentre UBS si aspetta utili al di sotto delle attese (-1%).

Evercore ISI Research osserva che alcuni titoli hanno una soglia degli utili inferiore da superare, ma per i titoli tecnologici in generale, l’impennata dell’intelligenza artificiale dopo i numeri di Nvidia dello scorso trimestre, ha alzato l’asticella.

“I risultati stellari di Nvidia dello scorso trimestre hanno catalizzato le revisioni degli utili al rialzo per il Nasdaq in forte crescita”, scrive in una nota Julian Emanuel, Strategist di Evercore ISI

Emanuel ha anche sottolineato che le azioni delle società dell’ultimo trimestre hanno visto meno reazioni positive dopo i risultati sopra le attese nelle 24 ore successive alle pubblicazioni, mentre le società che hanno mancato le stime hanno visto delle reazioni eccessive al ribasso.