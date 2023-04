First Republic: governo Usa in trattative per il salvataggio urgente della banca

Secondo tre fonti che hanno familiarità con la situazione, i funzionari statunitensi stanno coordinando colloqui urgenti per il salvataggio della First Republic Bank, dato che gli sforzi del settore privato guidati dai consulenti della banca non hanno ancora raggiunto un accordo.

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), il Dipartimento del Tesoro e la Federal Reserve sono tra gli enti governativi che negli ultimi giorni hanno iniziato a organizzare incontri con le società finanziarie per mettere insieme una linea di salvataggio per il prestatore in difficoltà, hanno detto le fonti alla Reuters.

Il coinvolgimento del governo sta contribuendo a portare al tavolo delle trattative un maggior numero di parti, tra cui banche e società di private equity, ha aggiunto una delle fonti.