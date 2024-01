Trimestrali banche Usa: tocca a Goldman Sachs e Morgan Stanley. La sorpresa trading

Grande attesa a Wall Street e non solo per la pubblicazione degli utili delle banche Usa Goldman Sachs e Morgan Stanley, che daranno maggiori indicazioni sulle prospettive di crescita del settore finanziario degli States e del trend delle relative azioni in questo anno 2024.

I risultati di bilancio di Goldman Sachs e Morgan Stanley saranno diffusi domani, martedì 16 gennaio.

Preview utili Goldman Sachs e Morgan Stanley

Per quanto riguarda gli utili di Goldman Sachs, Bloomberg Intelligence prevede per il colosso Usa un eps, nel quarto trimestre del 2023, pari a $4,14, in crescita del 25% su base annua.

Il fatturato è stimato in rialzo del 2%.

Il consensus degli analisti intervistati, più in generale, stima un eps a $4,225 su un fatturato in calo a $10,842 miliardi.

Nel caso di Morgan Stanley, l’outlook del consensus degli analisti interpellati da Bloomberg è di un utile per azione GAAP pari a $1,06, a fronte di un fatturato in lieve calo a $12,479 miliardi.

Bloomberg Intelligence prevede nello specifico per Morgan Stanley un utile per azione di $1,15, in ribasso del 12% rispetto al quarto trimestre del 2022, a fronte di una crescita del fatturato pari a +1%.

Banche Usa: a pesare sugli utili la crisi di SVB. Il caso JPMorgan

Venerdì scorso sono state diffuse le trimestrali delle rivali JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup e Bank of America.

Banche Usa, via alle trimestrali: utili JPMorgan, Citigroup, BofA, Wells Fargo–

Utili banche Usa: ci siamo. JPMorgan ‘Golia’ anche nel 2024?

I risultati sono stati, in generale, peggiori delle attese, fattore che è stato prezzato dal sottoindice di riferimento delle banche Usa, il KBW Bank stock index, che ha chiuso la settimana di contrattazioni a Wall Street con un ribasso, su base settimanale, pari a -3,1%.

A deludere anche gli utili della prima banca Usa, JPMorgan, costretta ad annunciare di aver concluso il quarto trimestre del 2023 con un calo dei profitti pari a -15% su base annua, a $9,3 miliardi.

L’eps di $3,04 è stato decisamente inferiore ai $3,35 attesi dal consensus degli analisti intervistati da FactSet.

Detto questo, JPMorgan si conferma “Golia” del sistema bancario degli Stati Uniti e del mondo.

Il gruppo ha chiuso infatti l’anno 2023 incassando il livello di redditività migliore della sua storia, assistendo a una crescita del fatturato, nel 2023, pari a +23%, a $158 miliardi, e a un rialzo degli utili pari a +32% a $49,6 miliardi.

Sui risultati di JPMorgan, così come su quelli delle altre banche rivali, ha pesato inoltre il versamento di fondi all’agenzia Federal Deposit Insurance Corporation che, nel mese di marzo del 2023, è intervenuta per garantire i depositi dei cittadini americani presenti nelle banche saltate in aria, sborsando qualcosa come $23 miliardi.

Erano i giorni in cui di fronte a una filiale di SVB, Silicon Valley Bank, la banca regionale Usa che decretò l’inizio della crisi bancaria del marzo del 2023, venne affisso il seguente avviso: “FDIC Acts to Protect All Depositors of the former Silicon Valley Bank, ‘Santa Clara, California’ in Pasadena, Calif., on Monday, March 13, 2023”.

LEGGI ANCHE

Silicon Valley Bank (SVB): davvero come Lehman?

Crollo di Lehman Brothers: oggi è il 15esimo anniversario

E’ opportuno dunque precisare che gli utili di JPMorgan sono stati zavorrati da un onere pari a ben $2,9 miliardi che la banca ha dovuto pagare per la crisi che ha scosso il mondo intero, agli inizi del 2023.

Senza quel pagamento, ha detto la stessa banca, l’eps sarebbe ammontato a $3,97 circa, battendo le stime del consensus.

“Per essere chiari, il nostro utile netto è stato ridotto di $0,74 per azione a causa di quella valutazione speciale lanciata (dalla Federal Deposit Insurance Corporation) – ha spiegato un portavoce di JPMorgan, in un’email riportata dalla CNN – Abbiamo riportato un eps di $3,04, che potrebbe di primo acchito essere considerato un risultato deludente. Ma diverse stime compilate dagli analisti non avevano considerato quei $0,74 per azione versati al Fondo”.

Sempre riguardo a JPMorgan, va rimarcato che il gigante guidato dal ceo Jamie Dimon ha incassato inoltre un margine netto di interesse a livelli record per il settimo trimestre consecutivo, assistendo nel quarto trimestre del 2023 a un NII (Net Interest Income) pari a $24,2 miliardi.

Ovviamente, il margine netto di interesse ha ricevuto una forte spinta dai rialzi dei tassi sui fed funds annunciati dalla Fed di Jerome Powell, così come le ripetute strette monetarie anti-inflazione della Bce di Christine Lagarde hanno spinto i margini delle banche dell’area euro.

Goldman Sachs: il 2023 si chiude con la rivincita del trading azionario

Tornando agli utili di Goldman Sachs e Morgan Stanley, in calendario nella giornata di domani, alta è l’attenzione dei trader per il trend per i ricavi che le due banche Usa avranno riportato nel quarto trimestre del 2023 con il business del trading azionario.

L’articolo di Bloomberg “Goldman Sachs Traders Get Their Swagger Back in Stocks” mette in evidenza che gli analisti prevedono, per Goldman Sachs, ricavi legati all’attività di trading azionario per un valore totale di $11,1 miliardi per tutto l’anno 2023.

Il colosso Usa sarebbe secondo le stime l’unico ad aver assistito nell’anno a una ripresa del fatturato dell’unità di trading rispetto alle principali banche Usa.

Un importante traguardo, per il gigante americano, che un decennio fa circa aveva perso lo scettro di banca americana numero uno al mondo nel business del trading azionario: business che ha un valore di ben $66 miliardi a livello mondiale, stando ai dati di BCG Expand, divisione di ricerca di Boston Consulting Group, dieci anni fa.

Sono tre le Big Banks Usa che dominano questo mercato: Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley.

Proprio quest’ultima è salita sul podio negli ultimi anni, per poi essere superata di nuovo dalla sua antica rivale, al punto che ora gli analisti ritengono che, nel corso del quarto trimestre del 2023, i ricavi della divisione di trading azionario di Goldman Sachs abbiano suclassato quelli di Morgan Stanley al ritmo più forte degli ultimi anni.

Per Goldman Sachs le previsioni sono infatti di un rialzo dei ricavi del trading azionario pari a +9%, mentre i ricavi del trading della divisione FICC (fixed income, currency, e commodities trading) sono attesi in flessione del 2%.

Per Morgan Stanley l’outlook è di una crescita dei ricavi del trading azionario pari a +4%.

Per quanto riguarda le altre voci di bilancio delle due banche Usa, ovviamente l’attenzione sarà data anche ai costi operativi, attesi nel caso di Goldman Sachs in rialzo del 3% a $8,3 miliardi.

Per Goldman Sachs si stima inoltre un contributo alla garanzia sui depositi offerta dall’FDIC nel bel mezzo della crisi delle banche del marzo del 2023, di $525 milioni; gli accantonamenti sono previsti in calo a $620 milioni, rispetto ai $644 milioni del terzo trimestre del 2023.

Il CET1 Ratio di Goldman Sachs è previsto infine al 14,8%, in calo di 3 punti base rispetto al terzo trimestre.

Nel caso di Morgan Stanley, il pagamento al Fondo di Garanzia sui depositi Usa è atteso per un valore di $270 milioni, mentre i costi operativi sono stimati a $10,2 miliardi.