Tesla e l’attacco short: il target price sul titolo da brividi del gestore dell’hedge fund

Tesla: la più grande bolla del mercato azionario della storia moderna ha appena iniziato a esplodere; ergo, il peggio per le azioni TSLA è appena iniziato.

Parola del gestore dell’hedge fund Per Lekander, che ha già iniziato a darsi da fare e anche da un po’, lanciando una scommessa short contro il titolo del colosso delle auto elettriche fondato e gestito da Elon Musk.

Interpellato dalla CNBC, il gestore ha sfornato una previsione da brividi sul trend del titolo: a suo avviso, le azioni Tesla potrebbero crollare fino a $14.

Il commento di Per Lekander è arrivato dopo il tonfo delle quotazioni della Big Tech, illustre componente dei Magnifici 7, che sono scivolate l’altro ieri del 4,90% a quota $166,63, a seguito della pessima notizia relativa alle consegne di auto, scese su base annua per la prima volta dall’anno della pandemia Covid-19, ovvero dal 2020, nel corso del primo trimestre del 2024.

La flessione delle consegne è stata notevole, pari a -8,5%, a 386.810 unità consegnate: uno shock per la Big Tech, che nello stesso arco temporale ha assistito anche a una flessione della produzione, pari a -1,7% su base annua, a quota 433.371 unità.

Nei minimi intraday della sessione dell’altroieri, martedì 2 aprile 2024, il titolo era scivolato fino al 6% circa. Ieri, mercoledì 3 aprile, le azioni Tesla hanno rccuperato in parte terreno, salendo dell’1,05%, a quota $168,38.

Se c’è un titolo tra le Big Tech Usa e tra i Magnifici 7 che non si è fatto travolgere dalla raffica di acquisti che ha investito Wall Street, è stato infatti proprio Tesla.

Le azioni hanno concluso infatti il primo trimestre del 2024 con un tonfo del 29%, registrando lo scivolone più forte dalla fine del 2022, e archiviando, anche, il terzo trimestre peggiore dal lancio dell’Ipo da parte della società, avvenuto nel 2010.

A questo punto l’attesa degli investitori è per il prossimo 23 aprile, giorno in cui il gruppo di Elon Musk commenterà in una call i conti del primo trimestre dell’anno.

Per ora, i commenti sul titolo Tesla non sono sicuramente di buon auspicio. Tra questi si mette in evidenza quello dell’investitore che sta per l’appunto shortando i titoli Tesla, e non da poco.

Il gestore dell’hedge fund Per Lekander, socio presso la società di gestione degli investimenti Cleam Energy Transition, sta scommettendo infatti contro le azioni TSLA dal 2020.

Il suo target price sul titolo è da brividi, pari ad appena 14 dollari. Non per niente secondo lui il sell off sul titolo sarebbe appena iniziato.

Riferendosi al capitombolo del titolo dell’altroieri Lekander ha affermato che quello “è stato davvero l’inizio della fine della bolla Tesla che, probabilmente, è stata la più grande bolla del mercato azionario della storia moderna”.

E “credo davvero che la società possa fallire”, ha aggiunto il gestore, rincarando la dose.

Lekander ha affermato che Tesla è un titolo “no growth”, che dovrebbe essere valutato 10 volte gli utili attesi, decisamente al di sotto rispetto al valore attuale, che corrisponde a 58 volte gli utili attesi.

