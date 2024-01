Tesla: utili bocciati e titolo KO. Musk punta tutto sulle Next Gen auto

Tesla: gli utili, il fatturato e l’outlook del colosso delle auto elettriche fondato e gestito dal ceo Elon Musk non convincono i mercati, che non hanno avuto esitazione ad affossare subito il titolo, dopo la pubblicazione dei conti, arrivata a seguito della fine della giornata di contrattazioni di ieri di Wall Street.

Risultato: le azioni della Big Tech Usa sono scivolate subito nelle contrattazioni afterhours della borsa Usa, lasciando sul terreno il 6% circa. Il titolo accelera ora al ribasso, segnando un tonfo superiore a -8% in premercato.



Immediato l’effetto contagio sui titoli dei fornitori di Tesla e anche sulle azioni delle rivali. Sulla borsa di Hong Kong, pesante è stato il dietrofront delle azioni dei produttori cinesi di EV Nio, Xpeng e Li Auto.

Tesla: in IV trimestre utile netto raddoppia ma non basta

Ieri, mercoledì 24 gennaio 2024, il colosso delle auto elettriche Tesla fondato da Elon Musk ha alzato il velo sui conti del quarto trimestre del 2023.

La trimestrale ha messo in evidenza un utile netto più che raddoppiato, a $7,9 miliardi, o $2,27 per azione, rispetto ai $3,7 miliardi, o $1,07 per azione, incassati nello stesso periodo dell’anno precedente.

Nessun motivo per brindare, tuttavia.

La crescita degli utili netti è stata dovuta principalmente a un credito fiscale del valore di $5,9 miliardi.

L’eps adjusted di Tesla è ammontato inoltre a 71 centesimi, al di sotto dei 74 cents attesi dagli analisti intervistati da LSEG (ex Refinitiv).

Deludente anche il fatturato, salito su base annua del 3%, a $25,17 miliardi, rispetto ai $24,3 miliardi del quarto trimestre del 2022, a un valore inferiore rispetto ai $25,6 miliardi previsti.

Il fatturato della divisione automotive, inoltre, è cresciuto di appena l’1% su base annua.

Delusione anche per il trend del margine operativo che, sempre nel quarto trimestre del 2023, è sceso all’8,2%, rispetto al 16% del quarto trimestre del 2022, anche se lievemente in ripresa rispetto al 7,6% del terzo trimestre.

Ancora peggio:

guardando in avanti, il gigante guidato dal ceo Elon Musk ha annunciato che la crescita dei volumi di auto, nel corso del 2024, “potrebbe essere inferiore in modo significativo” rispetto al ritmo del 2023, visto che la società è focalizzata al momento sul lancio dei “veicoli di prossima generazione” in Texas.

Il gruppo ha spiegato di trovarsi in questo momento “tra due grandi ondate di crescita”.

I numeri di Tesla del 2023