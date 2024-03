Poste Italiane: ecco il nuovo piano 2024-2028. I target su utili e ricavi e la nuova sorpresa dividendi

Poste Italiane ha annunciato il nuovo piano strategico quinquennale “2024 – 2028 Strategic Plan – The connecting platform”, approvato ieri sera dal Consiglio di Amministrazione del gruppo, presieduto da Silvia Maria Rovere. Il cda ha esaminato e approvato nella giornata di ieri anche la Relazione Finanziaria Annuale per il 2023 – contenente sia il bilancio di esercizio di Poste Italiane sia il bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane per il 2023 – che ha confermato i risultati preliminari consolidati del 2023, che sono stati annunciati il 29 febbraio scorso.

Massima attenzione ai target finanziari e ai dividendi proposti da Poste Italiane contenuti nel piano strategico, che è stato disegnato, si legge nel comunicato della società quotata sul Ftse Mib di Piazza Affari, “per prosperare sulle solide fondamenta poste con i piani “Deliver22” e “2024 Sustain & Innovate”:

Ricavi di Gruppo a € 13,5 miliardi nel 2028, in crescita di circa il 3% (CAGR 2023-28), con contributi positivi da tutti i segmenti di business.

Risultato operativo 2 (EBIT) a € 3,2 miliardi nel 2028, in crescita di circa il 4% (CAGR 2023-28), con il contributo di tutte le unità di business che più che compensa l’incremento dei costi.

Utile netto pari a € 2,3 miliardi nel 2028, in crescita di circa il 4% (CAGR 2023-28)

Attività Finanziarie Investite 4 (AFI) dei clienti crescono fino a € 624 miliardi nel 2028 (pari a € 581 miliardi nel 2023), supportate da una gestione proattiva del portafoglio dei clienti e da una gamma rinnovata dei prodotti del Risparmio Postale, nonché da un coverage specialistico dei clienti Affluent+ che supera l’80%.

CAPEX 2024-2028 autofinanziati dal Gruppo pari a circa € 5,0 miliardi.

Posizione finanziaria netta in Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione da -€2,8 miliardi nel 2023 a -€0,8 miliardi nel 2028, con un miglioramento della generazione di cassa sottostante.

Incremento sostenibile di cassa e capitale alla base di un’ampia e diversificata distribuzione a monte dei dividendi da parte delle controllate, a sostegno di una accresciuta politica di dividendi del Gruppo.

Per quanto riguarda i dividendi, Poste Italiane ha annunciato che, con il piano, si passa da un dividendo proposto per azione pari a € 0,80 nel 2023 a non meno di € 1,0 (DPS-dividendo per azione) a partire dal 2026, che cresce dal 2023 del 7% annuo con almeno il 65% di pay-out ratio previsto in arco piano.

Il remittance ratio di Poste Vita si attesta al 100% dal 2024, fornendo ulteriore flessibilità. La copertura del dividendo pari ad oltre 1,5 volte il suo importo nell’arco di piano, fornisce ulteriore flessibilità finanziaria.

Tra i principali punti strategici previsti con il nuovo piano strategico si mette in evidenza la “SuperApp, che incorpora il nuovo wallet per pagamenti“, e che “sarà completamente personalizzata rispetto al profilo del singolo cliente”, basata su tecnologie all’avanguardia” e sulla Intelligenza Artificiale.

Così Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane, nel commentare sia i risultati del 2023 che il nuovo piano strategico del gruppo:

“Il percorso di trasformazione di Poste Italiane è iniziato nel 2017 con il primo piano strategico e una semplice ambizione: massimizzare il valore per i nostri clienti e diventare la rete di distribuzione più efficace e affidabile d’Italia. Siamo, tuttavia, andati oltre e ci siamo affermati come la più grande piattaforma phygital in Italia, basandoci sull’integrazione di molteplici punti di contatto e creando un ecosistema omnicanale, nel quale tutte le componenti della piattaforma si completano vicendevolmente. Abbiamo investito sul digitale, sui dati e sui nostri business, mettendo al centro la nostra ampia base clienti”.

“Con questo nuovo piano strategico – ha continuato Del Fante – stiamo rimodellando il nostro business, per cogliere una crescita sostanziale: con il Nuovo Modello di Servizio Commerciale progettato per ottimizzare il valore della nostra piattaforma, e con la trasformazione logistica, che fa evolvere il nostro modello in una rete all’avanguardia, preservando la sostenibilità finanziaria del business della corrispondenza e dei pacchi”.

L’AD ha spiegato le nuove strategie previste con il nuovo business plan:

“Nei Servizi Finanziari, svilupperemo ulteriormente la segmentazione della nostra clientela affidandola a consulenti finanziari specializzati; riusciremo così a coprire al meglio tutte le esigenze, adattando la nostra rete ai clienti invece di chiedere a loro di adattarsi a noi”.

“Nei Servizi Assicurativi, il nostro focus è mantenere una crescita costante nel settore Investimenti e sfruttare la crescente domanda e la bassa penetrazione della Protezione nel mercato italiano”.

“I Servizi Postepay hanno raggiunto l’obiettivo di creare un ecosistema di pagamenti open, centrato sui pagamenti digitali a cui si sono aggiunti servizi per la casa e la famiglia, come fibra ed energia, sfruttando la piattaforma omnicanale di Poste Italiane”

“L’introduzione della SuperApp, con il digital payment wallet al suo centro, e l’evoluzione costante delle nostre proprietà digitali creeranno più valore per i clienti, consentendo loro di scegliere l’esperienza omnicanale preferita e aumentare la nostra redditività. Tutto questo si basa su una maggiore rilevanza dei nostri canali digitali, che è il risultato di importanti investimenti tecnologici effettuati per favorire un concreto approccio omnicanale della piattaforma che abbiamo sviluppato”.

“La nuova SuperApp – ha sottolineato Del Fante – è la punta dell’iceberg di questa evoluzione tecnologica, che consente l’integrazione del business e conferma il ruolo di Poste Italiane come ‘Platform Company'”.

Per quanto riguarda i target finanziari, il ceo di Poste Italiane ha sottolineato che “i ricavi cresceranno fino a € 13,5 miliardi entro il 2028 e il Risultato Operativo (EBIT) raggiungerà € 3,2 miliardi, registrando un tasso di crescita annuale di circa il 4%. Allo stesso modo, l’utile netto si attesterà a € 2,3 miliardi nel 2028”. Posta l’attenzione alla politica dei dividendi prevista.

“Grazie alla generazione solida e sostenibile di cassa e capitale, stiamo cambiando l’approccio alla politica dei dividendi, rivedendola al rialzo, con l’impegno a conseguire un payout ratio pari ad almeno il 65% in arco piano e l’obiettivo di distribuire almeno € 1,0 per azione a partire dal 2026 e almeno € 6,5 miliardi di dividendi cumulati in arco piano”.

