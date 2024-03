Buy e Sell di Wall Street: le raccomandazioni sui principali titoli, Amazon sempre “regina dei buy” (20/03/2024)

Le raccomandazioni degli analisti sui titoli sono seguite con molta attenzione da chi opera sui mercati finanziari e la loro variazione può determinare impatti anche significativi sull’andamento dei titoli. Ecco una panoramica dei giudizi “Buy”, “Hold” e “Sell” su un campione di aziende americane, che include le principali società quotate a Wall Street. Focus in particolare sui target price medi e sui potenziali rialzi (o ribassi) dei titoli da qui a 12 mesi.

Le raccomandazioni Buy, Sell e Hold degli analisti sui colossi di Wall Street

Nel consueto aggiornamento settimanale con la classifica delle raccomandazione Buy, Hold e Sell dei big di Wall Street, la tecnologia raccoglie sempre i maggiori consigli d’acquisto tra gli analisti.

E proprio parlando del mondo tech una delle protagonista resta Nvidia che è tornata a ritagliarsi la scena con l’evento annuale sull’intelligenza artificiale che chiuderà i battenti domani 21 marzo. C’era molta attesa per l’intervento dell’amministratore delegato Jensen Huang che ha presentato l’ultimo chip di Nvidia per l’intelligenza artificiale, denominato Blackwell.

Ma in generale l’intelligenza artificiale è sempre in primo piano. In una recente analisi dal titolo “L’IA non è una bolla, ecco i temi con cui approfittarne“, Scott Helfstein, Head of Thematic Solutions di Global X, suggerisce come “le differenze tra l’attuale contesto di mercato e quello della fine degli anni ’90 sono palpabili, e suggeriscono che l’IA non ripeterà la bolla delle dotcom”. “Proprio come 25 anni fa, il settore tecnologico è un importante catalizzatore del recente rally, ma la sua sovraperformance è ben diversa – sottolinea l’esperto -. Dal 1996 al picco di mercato del marzo 2000, il Nasdaq 100 è salito del 701%, mentre l’S&P 500 ha registrato solo un +146%. Oggi il Nasdaq 100 è in crescita circa del 182%, non così lontano dal 102% dell’S&P 500”. E rimarca: “Allo stesso modo, anche se le valutazioni odierne sembrano elevate, non sono paragonabili all’esuberanza delle dotcom”.

Scorrendo la classifica di questa settimana, Amazon non cede la vetta e resta la regina dei buy. Nel dettaglio, il titolo nell’ultima settimana di scambi ha collezionato più rating Buy (66). Al secondo posto Meta Platforms (62 rispetto ai 64 della passata settimana) e al terzo Microsoft (61 da 62). Per Nvidia e Alphabet i buy complessivi restano rispettivamente pari a 60 e a 55.

TITOLO Tot Buy Tot Hold Tot Sell % Sell TP medio 12 mesi Ultimo prezzo Rendimento potenziale 12 mesi AMAZON 66 2 0 0% 207,5 175,9 18,0% META PLATFORMS 62 7 3 4% 519,4 496,2 4,7% MICROSOFT 61 5 0 0% 463,7 421,4 10,0% NVIDIA 60 7 0 0% 953,5 894,0 6,7% ALPHABET 55 9 0 0% 165,9 147,0 12,9% UBER 48 4 0 0% 88,9 77,1 15,3% AMD 46 12 2 3% 199,4 181,4 9,9% MASTERCARD 41 4 0 0% 510,0 484,0 5,4% NETFLIX 40 16 4 7% 604,4 620,7 -2,6% SALESFORCE 40 13 1 2% 332,7 301,5 10,4% 3M 40 4 1 2% 64,2 60,9 5,4% VISA 39 7 0 0% 303,7 287,4 5,7% APPLE 32 18 5 9% 199,7 176,1 13,4% MCDONALD’S 30 10 0 0% 324,6 282,9 14,7% T-MOBILE 28 4 1 3% 186,7 160,7 16,1% NIKE 26 14 4 9% 119,4 100,0 19,4% WALT DISNEY 26 8 2 6% 118,8 114,5 3,8% JP MORGAN 23 6 1 3% 195,3 193,8 0,8% QUALCOMM 23 15 2 5% 164,4 164,1 0,2% BOEING 21 11 1 3% 254,4 181,1 40,5% COCA-COLA 20 7 0 0% 66,5 60,2 10,4% ORACLE 20 15 1 3% 137,8 129,2 6,7% TESLA 20 26 14 23% 205,7 171,3 20,1% P&G 19 9 1 3% 169,1 161,8 4,5% TARGET 19 16 1 3% 182,0 168,2 8,2% GOLDMAN SACHS 18 10 0 0% 419,5 388,7 7,9% AT&T 17 14 3 9% 20,2 17,2 17,4% BLACKROCK 17 3 1 5% 899,0 802,3 12,1% CITIGROUP 16 10 0 0% 62,4 58,9 6,0% EXXON MOBIL 15 11 0 0% 124,3 113,1 9,9% BANK OF AMERICA 14 13 1 4% 37,9 36,0 5,3% WELLS FARGO 14 15 0 0% 56,9 57,0 -0,1% VERIZON 13 15 4 13% 44,6 40,0 11,5% PFIZER 12 15 0 0% 32,3 27,6 16,8% INTEL 11 32 4 9% 47,3 42,1 12,5% JOHNSON & JOHNSON 10 15 0 0% 175,7 156,2 12,4% MORGAN STANLEY 10 16 0 0% 94,5 88,4 6,9% IBM 9 8 5 23% 185,3 193,3 -4,2% CISCO SYSTEMS 6 19 1 4% 52,9 49,1 7,6% WALMART 2 15 1 6% 108,8 105,3 3,3%

Fonte Bloomberg, elaborazione Ufficio Studi FinanzaOnline; dati aggiornati al 20/03/2024

Le azioni con più “Buy” e “Sell” in percentuale

Tra le azioni con più buy in termini percentuali i cambiamenti sono pochi. Tra le prime cinque c’è Amazon che registra la maggior percentuale di raccomandazioni d’acquisto rispetto al totale delle coperture: ben il 97%. Seguono Microsoft al 92% dal 93% della passata ottava, Uber stabile al 92%, mentre Mastercard e Nvidia avanzano rispettivamente al 91% e al 90%.

Classifica Migliori 5 % Buy 1 AMAZON 97% 2 MICROSOFT 92% 3 UBER 92% 4 MASTERCARD 91% 5 NVIDIA 90%

Sul fronte opposto, ovvero quello dei titoli con più raccomandazioni Sell in percentuale nelle prime cinque posizioni Tesla avanza e conquista la vetta (23%) in compagnia di Ibm (23%). Al terzo posto c’è Verizon (stabile al 13%), poi Apple e Nike al 9%.

Classifica Peggiori 5 % Sell 1 TESLA 23% 2 IBM 23% 3 VERIZON 13% 4 APPLE 9% 5 NIKE 9%

I titoli che renderanno di più sulla base delle raccomandazioni degli analisti

Partendo dai target price assegnati dai broker, è possibile stimare quali titoli hanno i fondamentali per garantire il maggior rendimento nei prossimi 12 mesi, calcolando la variazione teorica tra il prezzo obiettivo medio e l’attuale valutazione di mercato.

Tra le azioni con il più elevato rendimento potenziale nel campione esaminato resta salda al primo posoto Boeing (con una percentuale che in ulteriore aumento a +40% da +38%), seguita da Tesla a +20% e Nike +19%. Chiudono la classifica dei migliori 5 Amazon con +18% dal precedente +19% e AT&T al 17%.

Classifica Migliori 5 variazione potenziale 1 BOEING 40% 2 TESLA 20% 3 NIKE 19% 4 AMAZON 18% 5 AT&T 17%

Tra i titoli che più difficilmente garantiranno variazioni di prezzo interessanti da qui a 12 mesi (sulla base del target price medio attuale) al primo posto questa settimana resta IBM (-4%), poi Netflix (-3%), Qualcomm (0%), e JPMorgan e Walmart rispettivamente all’1% e al 3%.