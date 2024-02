Poste Italiane: utili in crescita nel 2023. E c’è la sorpresa dividendi

Giornata di buy a Piazza Affari per il titolo Poste Italiane, che si conferma tra i titoli migliori del Ftse Mib balzando di oltre il 3%, a seguito della pubblicazione dei conti del quarto trimestre e dell’intero 2023 da parte del gruppo.

I risultati di bilancio sono piaciuti al mercato, così come sono piaciute le novità sui dividendi.

Grande attesa a questo punto per la presentazione del piano industriale 2024-2028, stabilita per il 20 marzo 2024.

Poste Italiane: nel IV trimestre gli utili schizzano del 185%

Poste Italiane ha annunciato di avere riportato un utile netto in rialzo del 22,1% su base annua, a €1,9 miliardi, nell’intero 2023.

Nel quarto trimestre dello scorso anno l’utile netto è schizzato del 185,4% , volando a 411 milioni di euro.

Occhio al risultato operativo, EBIT, che è balzato nell’anno 2023 a un record di € 2,62 miliardi, salendo del 9,4% su base annua, livello più che raddoppiato rispetto a quello del 2017 e in linea con la guidance del 2023, pari a € 2,60 miliardi.

I ricavi del 2023 sono saliti del 5,4% su base annua a €12,01 miliardi, mettendo a segno nel quarto trimestre dell’anno un rialzo del 4,1%, a quota € 3,21 miliardi.

I numeri in crescita hanno consentito al gruppo guidato dal ceo Matteo Del Fante di rividere al rialzo i dividendi:

Le solide performance finanziarie e la maggiore visibilità e sostenibilità della generazione di liquidità e capitale hanno indotto il management, nel corso degli ultimi anni, a rivedere al rialzo il dividendo rispetto al target inizialmente fissato.

Il dividendo proposto per l’anno 2023 è pari a 0,8 euro per azione, in crescita del 23% rispetto al valore del precedente esercizio, che porta l’ammontare totale di dividendi per il 2023 a 1 miliardo di euro.

Così il ceo Matteo Del Fante:

“Poste Italiane ha registrato, nell’intero 2023, un aumento dei ricavi, saliti a quasi € 12 miliardi, superiore al 5% su base annua, insieme ad un risultato operativo record, pari a € 2,62 miliardi, che raddoppia di fatto l’EBIT del 2017. Il nostro modello di business diversificato, resiliente e sostenibile e la continua razionalizzazione dei costi sono una prova concreta della nostra strategia unica e vincente”.

Del Fante ha riassunto i conti di Poste Italiane, facendo notare in primis che “nella divisione corrispondenza, pacchi e distribuzione abbiamo raggiunto il break even di settore per l’esercizio 2023, in anticipo rispetto alle previsioni“.

“Nei servizi finanziari – ha continuato il ceo del gruppo – i ricavi ammontano a € 5,2 miliardi, con le attività finanziarie investite pari a € 581 miliardi, supportate da una raccolta netta retail di oltre € 1,2 miliardi, trainate da una solida raccolta netta assicurativa, che ha conseguito una performance oltre il livello di mercato”, mentre “nei servizi assicurativi abbiamo registrato risultati positivi, con una raccolta netta che conferma una performance ben al di sopra del livello di mercato e un tasso di riscatto ridotto in un contesto sfidante”.

“In Pagamenti e Mobile tutte le linee di business hanno conseguito solidi risultati, anche grazie al consolidamento di LIS, e realizzato ancora una volta una crescita a doppia cifra della redditività operativa”.

Del Fante ha fatto notare inoltre che “l’offerta PosteEnergia è stata accolta molto bene dal mercato, raggiungendo alla data odierna circa 500mila contratti sottoscritti”.

Del Fante: risultati straordinari, dividendi su per quarto anno consecutivo

I risultati di bilancio sono stati definiti dall’amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante “straordinari”, fattore che ha consentito tra l’altro al gruppo, ha detto il ceo, di “proporre per il quarto anno consecutivo un incremento al nostro dividendo che, per l’anno fiscale 2023, è pari a € 0,80 per azione, in crescita di circa il 13% rispetto alla nostra proposta originaria di € 0,71 – e distribuendo così agli azionisti, previa approvazione, dividendi totali per € 1,0 miliardi per il 2023, in aumento del 23% rispetto all’esercizio 2022″.

“Siamo la ‘platform company’ leader in Italia focalizzata sul cliente, al servizio delle esigenze degli italiani sia fisicamente – attraverso la nostra capillare rete di uffici postali e punti di contatto PuntoPoste, sia virtualmente – attraverso la nostra estesa presenza digitale”, ha continuato Del Fante, aggiungendo che “Poste Italiane è pronta ad abbracciare il futuro, sfruttando i punti di forza dei suoi risultati e la resilienza del suo business, con il supporto della nostra visione strategica che si è dimostrata ben ponderata”.

Fiducia nell’effetto positivo che il Piano industriale che sta per essere presentato avrà sulla crescita del gruppo.

Sono certo che continueremo a crescere e a creare valore per tutti i nostri stakeholder e presenteremo il 20 marzo il nostro nuovo piano 2024-2028, inaugurando la fase successiva della storia di crescita di Poste Italiane.

Un’altra grande novità annunciata oggi da Poste Italiane, oltre ai conti e ai dividendi, è stata la notizia della nomina alla carica di direttore generale della società, con decorrenza immediata, di Giuseppe Lasco, già Condirettore Generale.

Tornando ai conti annunciati dal gruppo, gli utili netti incassati, in particolare, hanno stracciato le stime degli analisti.

Con un balzo del 185% circa su base annua, che li ha portati a volare a 411 milioni di euro, gli utili netti che Poste Italiane ha riportato nel corso del quarto trimestre hanno battuto le attese del consensus, che erano pari a 359 milioni di euro, e ancora di più quelle di Equita SIM, pari a 306 milioni.

Meglio delle previsioni anche i ricavi, saliti del 4% su base annua a 3,186 miliardi, oltre i 3,136 miliardi previsti dal consensus degli analisti e i 3,144 miliardi attesi da Equita.

Sopra le attese, anche i dividendi proposti che, al valore di 0,80 euro per azione, si sono confermati superiori del 10% rispetto ai 0,71 stimati.

